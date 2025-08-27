परिवर्तिनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु के इस शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ, श्रीहरि हमेशा रखेंगे खुशहाल
धर्म

परिवर्तिनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु के इस शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ, श्रीहरि हमेशा रखेंगे खुशहाल

Shri Hari Stotra: वैसे तो परिवर्तिनी एकादशी के दिन लोग पूरे विधि-विधान से भगवान विष्णु की उपासना करते हैं. लेकिन अगर इस दिन श्रीहरि के शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ किया जाए तो भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:16 PM IST
परिवर्तिनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु के इस शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ, श्रीहरि हमेशा रखेंगे खुशहाल

Parivartini Ekadashi 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 03 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी पड़ रही है. यह पावन तिथि हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है. परंपरा के अनुसार, इस दिन भक्तजन भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और व्रत करते हैं. पैराणिक मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है. कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी-नारायण की आराधना करने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और परिवार में शांति का वास होता है. ऐसे में अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस एकादशी पर व्रत के साथ-साथ भगवान विष्णु के शक्तिशाली स्तोत्र का पाठ अवश्य करें. ऐसा करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में सफलता भी मिलती है.

॥ श्री हरि स्तोत्रम् ॥

"जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालंशरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं

नभोनीलकायं दुरावारमायंसुपद्मासहायम् भजेऽहं भजेऽहं॥1॥

सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासंजगत्सन्निवासं शतादित्यभासं

गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रंहसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहं॥2॥

रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारंजलान्तर्विहारं धराभारहारं

चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपंध्रुतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं॥3॥

जराजन्महीनं परानन्दपीनंसमाधानलीनं सदैवानवीनं

जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुंत्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहं॥4॥

कृताम्नायगानं खगाधीशयानंविमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं

स्वभक्तानुकूलं जगद्व्रुक्षमूलंनिरस्तार्तशूलं भजेऽहं भजेऽहं॥5॥

समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशंजगद्विम्बलेशं ह्रुदाकाशदेशं

सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहंसुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहं॥6॥

सुरालिबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठंगुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं

सदा युद्धधीरं महावीरवीरंमहाम्भोधितीरं भजेऽहं भजेऽहं॥7॥

रमावामभागं तलानग्रनागंकृताधीनयागं गतारागरागं

मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः संपरीतंगुणौधैरतीतं भजेऽहं भजेऽहं॥8॥

॥ फलश्रुति ॥

इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तंपठेदष्टकं कण्ठहारम् मुरारेः

स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकंजराजन्मशोकं पुनर्विन्दते नो॥9॥"

यह भी पढ़ें: कैसे किया जाता है अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध? जानें प्रेतशिला से कनेक्शन

श्री हरि स्तोत्रम् पाठ के नियम

जिस प्रकार पूजा पाठ के लिए शास्त्रों में विशेष नियम का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए विशेष नियम बताए गए हैं. इसलिए अगर आप एकादशी के दिन इस स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें. इसके बाद पूजा स्थान पर आसन बिछाएं और उसे गंगाजल से शुद्ध कर उस पर बैठ जाएं. इसके बाद भगवान विधि-विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. पूजन के बाद इस शक्तिशाली स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण करते हुए पाठ करें. पाठ खत्म होने के बाद श्रीहरि की आरती करें और उनके अपनी मनोकामना कहें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Parivartini Ekadashi 2025

;