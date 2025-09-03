Parivartini Ekadashi 2025: परिवर्तिनी एकादशी पर किन चीजों के दान से बढ़ जाएगा व्रत का पुण्य, जान लें पारण का सही समय!
Parivartini Ekadashi 2025: परिवर्तिनी एकादशी पर किन चीजों के दान से बढ़ जाएगा व्रत का पुण्य, जान लें पारण का सही समय!

Parivartini Ekadashi 2025 Parana Time: परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट लेते है. जोकि देवशयनी काल में यह एक नया चरण होता है. इस एकादशी के व्रत को करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं और धन-धान्य व सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 03, 2025, 06:54 AM IST
Parivartini Ekadashi 2025
Parivartini Ekadashi 2025

Parivartini Ekadashi 2025 Daan: परिवर्तिनी एकादशी का बहुत महत्व है क्योंकि इस तिथि पर विष्णु जी शयन अवस्था में होते हुए करवट बदलते हैं. इस व्रत को जलझूली या डोल ग्यारस भी कहते हैं. परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखकर दान करने से व्रत का पुण्य प्रताप और बढ़ जाता है. दान करने से घर में कलह-क्लेश नहीं रहता और धन समृद्धि और सौहार्द्र बना रहता है. वहीं एकादशी व्रत पर सही समय पर और शुभ मुहूर्त पर व्रत का संकल्प करने से व्रत पूरा होता है जीवन के दुखों का अंत होता है. इस साल परिवर्तिनी एकादशी 3 सितंबर यानी आज है. ऐसे में आइए जानें इस तिथि पर क्या दान करना चाहिए और पारण का सही समय क्या है. 

परिवर्तिनी एकादशी पर दान और उसके लाभ
एकादशी पर अन्न दान (Food Donation)
एकादशी पर अन्न का दान करना बहुत पुण्य दिलाता है. भूखों, साधु-संतों को भोजन करवाएं और अन्न दान करें. इससे लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है. जीवन से  दरिद्रता का नाश होता है और घर अन्न से भर जाता है. 

एकादशी पर वस्त्र दान (Clothes Donation)
एकादशी पर जरूरतमंदों और गरीबों में वस्त्र दान करना अति शुभ होता है. पितृ दोष दूर होता है और ग्रह शांत होते हैं. जीवन में सुख आता है और शरीर स्वास्थ्य रहता है. 

एकादशी पर सोने चांदी का दान (Gold/Silver Donation)
एकादशी तिथि पर सोने का दान करना अक्षय दान होता है. इस दान से व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है. वहीं चांदी का दान करने से धन की वृद्धि होती है, मान-सम्मान व यश मिलता है.

एकादशी पर धूप-दीप, शैय्या या पात्र दान (Lamp, Bed or Vessels Donation)
विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूजा सामग्री जैसे दीप, धूप, पात्र आदि का दान करता है उस व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है. वहीं शैय्या दान करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती और मोक्ष का रास्ता खुलता है. 

एकादशी पर भूमि दान (Land Donation)
भूमि दान करके जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा सकते हैं. अगर भूमि दान नहीं कर पाएं तो भूमि में खेती के करने लिए बीज का दान करें. यह दान भी अति शुभ होता है.

एकादशी पर जलपात्र या घड़ा दान (Matka/Water Pot Donation)
एकादशी तिथि पर पर मिट्टी का घड़ा (मटका) दान करना अति शुभ होता है. लाल कपड़े में घड़ा को लपेटकर अगर दान करें तो मानसिक तनाव व पारिवारिक झगड़े खत्म होंगे. घर में सुख-समृद्धि और शांति आएगी.

पारण का सही समय
हरिवासर यानी द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा पारण के लिए वर्जित है. इस समयावधि में व्रत खोलने से व्रत का पुण्यफल नहीं मिलता है. ऐसे में कभी भी हरिवासर काल में व्रत का कभी पारण नहीं करना चाहिए. इस बार द्वादशी तिथि का हरिवासर काल 4 सितंबर सुबह 10:18 बजे समाप्त होगा और इसके बाद पारण मुहूर्त 4 सितंबर को दोपहर 1:36 बजे से लेकर 4:07 बजे तक होगा. भगवान नारायण की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करें और फिर दान दक्षिणा दें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में बार बार दिख रहा है शिव मंदिर, जीवन से जुड़ी इस बड़ी बात का मिल रहा है संकेत!

और पढ़ें- pitru paksha 2025: कैसे होते हैं पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे, भाग्य का मिलता है साथ या आजीवन होता कष्ट? अभी जानें!

