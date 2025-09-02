शादी, नौकरी, बीमारी, तंगी...हर परेशानी होगी दूर, परिवर्तिनी एकादशी पर करें ये उपाय

Parivartini Ekadashi 2025 Upay: भगवान विष्‍णु को समर्पित एकादशी तिथि के व्रत हर महीने में 2 बार दोनों एकादशी तिथि के दिन रखे जाते हैं. भाद्रपद शुक्‍ल एकाशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं क्‍योंकि इस दिन पाताल लोक में योगनिद्रा में लीन भगवान विष्‍णु करवट बदलते हैं. इस साल 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा. इसे पद्मा एकादशी और पार्श्‍व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. इस एकादशी का व्रत रखना पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष के द्वार खोलता है. साथ ही एकादशी के दिन किए गए उपाय शादी, करियर, धन के मामले में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं.

परिवर्तिनी एकादशी के उपाय

भाग्‍यवृद्धि के लिए उपाय - एकादशी के दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे साधक के कष्‍ट दूर होते हैं. साथ ही सौभाग्‍य बढ़ता है. कामों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.

धन-समृद्धि पाने का उपाय - तुलसी माता को मां लक्ष्‍मी का रूप माना जाता है. एकादशी का दिन मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने का भी दिन होता है. परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पास देसी घी का दीपक जरूर जलाएं. तुलसी माता को लाल चुनरी, सिंदूर, रोली अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 5 या 7 परिक्रमा लगाएं. इससे मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होकर आपके ही घर में वास करेंगी और खूब धन-दौलत देंगी.

शादी में आ रही बाधा दूर करने का उपाय - कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो शादी में बाधा आती है. एकादशी के दिन भगवान विष्‍णु की पूजा करें, पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, चने की दाल और पीले रंग की मिठाई दान करें. इससे रुके हुए काम बनेंगे. विवाह के योग बनेंगे.

आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय - परिवर्तिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं. साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का निवास माना जाता है. ऐसा करने से आर्थिक समस्‍याएं दूर होती हैं.

