धर्म

परिवर्तिनी एकादशी व्रत पर पढ़ें यह कथा, मिलेगा कई यज्ञ करने जितना फल, कट जाएंगे सारे पाप!

Parivartini Ekadashi Vrat Katha: परिवर्तिनी एकादशी व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा. इस दिन योगनिद्रा में लीन भगवान विष्‍णु करवट बदलेंगे. यह तिथि इतनी खास है कि इस दिन श्रीहरि की पूजा-आरती करने और व्रत कथा पढ़ने से वाजपेय यज्ञ करने जितना फल मिलता है.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:23 PM IST
Parivartini Ekadashi 2025: सितंबर महीने की पहली एकादशी परिवर्तिनी एकादशी है, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है. इसे पद्मा एकादशी , जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. 4 महीने के लिए योगनिद्रा में लीन भगवान विष्‍णु परिवर्तिनी एकादशी के दिन ही करवट बदलते हैं. इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं. इसके बाद देवउठनी एकादशी को भगवान विष्‍णु जागेंगे. इस साल 3 सितंबर, बुधवार को परिवर्तिनी एकादशी है. इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर दुख-दर्द से निजात मिल जाती है. शास्‍त्रों के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ करने जितना फल मिलता है. 

परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा 

'त्रेता युग में बलि नामक एक पराक्रमी दैत्य था, जो दैत्यों का राजा था. वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा-अर्चना करता था. साथ ही, ब्राह्मणों का सम्मान करता और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था.'

'बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था. अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली. दैत्यों का यह बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित हो उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा. तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की.'

'भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा. तब देवताओं को असुरराज बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया. यह उनका पांचवां अवतार था.' 

'वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुंचे और उनसे तीन पग भूमि दान में माँगी. बलि ने इसे सरल मांग समझकर स्वीकार कर लिया. दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं और वे बलि से संपूर्ण लोकों को दान में ले लेंगे. उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा – मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता.'

'इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और दो ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड व तीनों लोक नाप लिए. तब भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा. इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा – “भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें.'

'भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दिला दिए. इस प्रकार, देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया.' 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Parivartini Ekadashi 2025

