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Hindi Newsधर्मगर्भधारण के लिए खास मानी जाती है परशुराम द्वादशी, जानें इस साल कब है?

गर्भधारण के लिए खास मानी जाती है परशुराम द्वादशी, जानें इस साल कब है?

Parshuram Dwadashi 2026 : क्या आप जानते हैं कि एक खास द्वादशी पर पूजा करने से जल्‍द संतान सुख मिलता है. यह तिथि है परशुराम द्वादशी तिथि. जानिए इस साल ये कब पड़ रही है.  

|Last Updated: Apr 25, 2026, 09:41 AM IST
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परशुराम द्वादशी पर नि:संतान दंपत्ति करें पूजा.
परशुराम द्वादशी पर नि:संतान दंपत्ति करें पूजा.

Parshuram Dwadashi kab hai: भगवान विष्‍णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती हाल ही में 19 अप्रैल 2026, अक्षय तृतीया को मनाई गई है. अब परशुराम द्वादशी मनाई जाएगी. परशुराम द्वादशी कब है, यह क्‍यों मनाते हैं और इसका क्‍या महत्‍व है जानिए. 

परशुराम द्वादशी कब है? 

अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जयंती मनाने के बाद ठीक 9वें दिन वैशाख शुक्‍ल द्वादशी को परशुराम द्वादशी पर्व मनाते हैं. इस दिन भगवान परशुराम की विशेष पूजा करते हैं. इस साल परशुराम जयंती 28 अप्रैल 2026, मंगलवार को है. 

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क्‍यों मनाते हैं परशुराम द्वादशी? 

धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार वैशाख शुक्‍ल द्वादशी के दिन ही भगवान परशुराम को भगवान शिव ने परशु (फरसा) दिया था. धर्म की रक्षा के लिए भगवान परशुराम ने कई बार इस फरसे का उपयोग किया. साथ ही परशुराम द्वादशी का दिन उन दंपत्तियों के लिए विशेष है जो संतान सुख पाना चाहते हैं. 

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पूजा करके मांगे संतान का आशीर्वाद 

जो दंपत्ति संतान सुख पाना चाहते हैं और गर्भधारण के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए परशुराम द्वादशी पर भगवान परशुराम की पूजा करना बहुत शुभ फल देता है. सच्‍चे मन से पूजा करने और संतान का आशीर्वाद मांगने से जल्‍द गोद हरी होती है. इसलिए निस्संतान दंपत्ति इस दिन विशेष पूजा करते हैं. 

इसके अलावा परशुराम द्वादशी का व्रत और पूजा जीवन में सौभाग्य, सफलता और खुशी लाता है. भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा से धन-समृद्धि बढ़ती है. साथ ही आध्‍यात्मिक उन्‍नति होती है, भगवान में भक्ति बढ़ती है और आस्‍था मजबूत होती है. मोक्ष प्राप्ति होती है और नकारात्‍मक शक्तियों से बचाव होता है. 

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परशुराम द्वादशी पर पढ़ें विष्णु सहस्रनाम

परशुराम द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान परशुराम की पूजा करें. पीले फूल अर्पित करें, फल-मिठाई का भोग लगाएं. साथ ही इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करें, इससे बहुत लाभ होता है. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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