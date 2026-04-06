परशुराम जयंती कब है? जानिए सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Parshuram Jayanti 2026 Kab hai: भगवान परशुराम जी की जयंती हर साल अक्षय तृतीया को मनाई जाती है. इस साल परशुराम जयंती मनाने की तारीख और पूजा का मुहूर्त क्या है, जानिए.
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Parshuram Jayanti 2026: हिंदू धर्म में भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है. भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था लेकिन उन्होंने अन्याय और अधर्म के खिलाफ शस्त्र उठाए. यही वजह है कि उन्हें ब्राह्मण कुल में जन्मा क्षत्रिय स्वभाव का 'ब्राह्मण-योद्धा' माना जाता है. धार्मिक शास्त्रों के अनुसार परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया पर हुआ था, जो कि वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है. जानिए साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है और परशुराम जयंती कब मनाई जाएगी.
पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजकर 49 मिनट पर आरंभ होगी और 20 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर भगवान परशुराम जयंती 19 अप्रैल 2026, रविवार को मनाई जाएगी.
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परशुराम जयंती ब्राह्मण समाज के लोगों का प्रमुख पर्व है. इस दिन भगवान परशुराम जी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. शोभायात्रा निकाली जाती है. कई धार्मिक आयोजन होते हैं. इस साल परशुराम जयंती पर पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं.
परशुराम जयंती पर पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त - 19 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 29 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक.
परशुराम जयंती पर पूजा का दूसरा मुहूर्त - शाम को 6 बजकर 49 मिनट से लेकर रात 10 बजकर 57 मिनट तक है.
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परशुराम जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. यदि व्रत कर रहे हैं तो व्रत और पूजा का संकल्प लें. फिर पूजा स्थल की सफाई करें. घर या मंदिर में चौकी पर भगवान परशुराम की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. फिर उन्हें चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी अर्पित करें. पीले फूलों की माला पहनाएं. धूप और दीपक जलाएं. भगवान परशुराम को फल और मिठाइयों का भोग लगाएं. फिर विष्णु मंत्र का जाप करें. परशुराम स्तुति का पाठ करें. परशुराम जी की आरती करें. अंत में भगवान को भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटें. इस दिन गरीब-जरूरतमंदों को दान भी करें. परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाती है और इस दिन किए दान-पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)