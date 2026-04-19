Parshuram Jayanti 2026: पिता का आदेश या मां की ममता? परशुराम को क्यों उठाना पड़ा अपनी ही जननी पर फरसा!

Parshuram Jayanti 2026 Katha: शास्त्रों के मुताबिक, ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम का अवतार वैशाख शुक्ल तीतृया यानी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था. यही वजह है आज अक्षय तृतीया पर देशभर में परशुराम जयंती बनाई जा रही है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आखिर परशुराम ने अपनी ही माता की हत्या क्यों की थी. आइए जानते हैं.
Trending Photos
Parshuram Jayanti 2026: शास्त्रों में परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है. मान्यतानुसार, भगवान विष्णु की परशुराम अवतार वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था. इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को यानी आज है. कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व बेहद ओजस्वी और न्यायप्रिय है. पौराणिक ग्रंथों में भगवान परशुराम से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है. लेकिन, उस सब में एक घटना ऐसी है जो आज भी सुनने वालों को स्तब्ध कर देती है. परशुराम जी को लेकर ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपनी ही माता का रेणुका का वध कर दिया था. हालांकि आज भी लोग इस बात से अनजान है कि आखिर परशुराम जी ने अपनी ही माता का वध क्यों किया था.
पद्म पुराण के अनुसार, परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि अपनी कठोर तपस्या के लिए विख्यात थे, वहीं उनकी माता रेणुका एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थीं. पौराणिक कथा के अनुसार, एक दिन माता रेणुका नदी पर जल लेने गईं, जहां उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल-क्रीड़ा करते देखा. उस दृश्य को देख माता के मन में क्षण भर के लिए चंचलता उत्पन्न हुई और वे विचारों में खो गईं. तप के प्रभाव से महर्षि जमदग्नि ने आश्रम लौटीं अपनी पत्नी के मानसिक विचलन को जान लियाय मर्यादा के प्रति अत्यंत संवेदनशील होने के कारण महर्षि भीषण क्रोध की ज्वाला में जल उठे.
महर्षि ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ज्येष्ठ पुत्रों को माता रेणुका का सिर काटने का आदेश दिया. लेकिन मातृ-प्रेम के कारण किसी भी पुत्र का साहस नहीं हुआ कि वे अपनी मां पर शस्त्र उठा सकें. पिता की आज्ञा की अवहेलना करने पर महर्षि ने क्रोध में आकर अपने उन पुत्रों को भी जड़ (पत्थर समान) होने का श्राप दे दिया. अंत में, उन्होंने अपने सबसे छोटे और आज्ञाकारी पुत्र परशुराम को बुलाया और वही कठोर आदेश दोहराया.
परशुराम जी के सामने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी. एक ओर 'मातृ-हत्या' का घोर पाप था, तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा और उनका श्राप. परशुराम जी जानते थे कि यदि उन्होंने आदेश नहीं माना, तो पिता के क्रोध से कोई नहीं बचेगा. उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया कि यदि वे पिता की आज्ञा मान लेते हैं, तो पिता प्रसन्न होंगे और प्रसन्नता में वे उनसे अपनी माता का जीवन वापस मांग सकेंगे। इसी रणनीति के तहत, उन्होंने अपने परशु (कुल्हाड़ी) से अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया.
यह भी पढ़ें: अक्षय तृतीया पर गजकेसरी समेत 5 राजयोगों का महासंगम, इन 5 राशि वालों की पलटेगी किस्मत!
परशुराम की ऐसी अटूट पितृ-भक्ति देख महर्षि जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ और वे अत्यंत प्रसन्न हुए. उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा. परशुराम जी ने बड़ी ही विनम्रता और चतुराई से तीन वरदान मांगे. मेरी माता को फिर से जीवित कर दिया जाए. मेरे भाइयों की चेतना वापस आ जाए और वे पहले जैसे हो जाएं. किसी को भी इस दुखद घटना की याद न रहे, ताकि परिवार में कोई ग्लानि न बचे. इसके बाद महर्षि ने 'तथास्तु' कहकर तीनों वरदान पूर्ण किए. इस प्रकार, परशुराम ने न केवल पिता की आज्ञा का मान रखा, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से अपने परिवार को फिर से जीवित और सुरक्षित भी कर लिया.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)