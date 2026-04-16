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Hindi Newsधर्मपरशुराम जयंती की पूजा अधूरी है इस आरती के बिना, पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लें

परशुराम जयंती की पूजा अधूरी है इस आरती के बिना, पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लें

Parshuram Ji Ki Aarti: परशुराम जयंती वैशाख शुक्‍ल तृतीया को अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाती है. इस दिन भगवान परशुराम जी की पूजा करें और उनकी आरती गाएं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:52 AM IST
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परशुराम जयंती पर शुभ मुहूर्त में पूजा करें और भगवान परशुराम की आरती करें.
परशुराम जयंती पर शुभ मुहूर्त में पूजा करें और भगवान परशुराम की आरती करें.

Parusharam Jayanti Kab Hai: भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है. साथ ही उनको लेकर मान्‍यता है कि वे आज भी जीवित हैं और धरती पर वास करते हैं. ब्राह्मण कुल में जन्‍मे भगवान परशुराम ने अधर्म और अन्‍याय के खिलाफ अस्‍त्र उठाकर क्षत्रियों की तरह धर्म की रक्षा की. हर साल वैशाख शुक्‍ल तृतीया को परशुराम जयंती मनाई जाती है. इसी दिन अक्षय तृतीया पर्व भी मनाया जाता है. इस साल 19 अप्रैल 2026, रविवार को परशुराम जयंती है. इस दिन वैसे तो पूरे दिन पूजा की जा सकेगी. लेकिन शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 49 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 12 मिनट तक है. इस समय में भगवान परशुराम की विधि-विधान से पूजा करें. साथ ही पूजा में भगवान परशुराम की आरती भी करें. 

भगवान परशुराम की आरती 

ॐ जय परशुधारी,स्वामी जय परशुधारी। सुर नर मुनिजन सेवत,श्रीपति अवतारी॥
ॐ जय परशुधारी...
जमदग्नी सुत नर-सिंह,मां रेणुका जाया। मार्तण्ड भृगु वंशज,त्रिभुवन यश छाया॥
ॐ जय परशुधारी...
कांधे सूत्र जनेऊ,गल रुद्राक्ष माला। चरण खड़ाऊँ शोभे,तिलक त्रिपुण्ड भाला॥
ॐ जय परशुधारी...
ताम्र श्याम घन केशा,शीश जटा बांधी। सुजन हेतु ऋतु मधुमय,दुष्ट दलन आंधी॥
ॐ जय परशुधारी...
मुख रवि तेज विराजत,रक्त वर्ण नैना। दीन-हीन गो विप्रन,रक्षक दिन रैना॥
ॐ जय परशुधारी...
कर शोभित बर परशु,निगमागम ज्ञाता। कंध चाप-शर वैष्णव,ब्राह्मण कुल त्राता॥
ॐ जय परशुधारी...
माता पिता तुम स्वामी,मीत सखा मेरे। मेरी बिरद संभारो,द्वार पड़ा मैं तेरे॥
ॐ जय परशुधारी...
अजर-अमर श्री परशुराम की,आरती जो गावे। 'पूर्णेन्दु' शिव साखि,सुख सम्पति पावे॥
ॐ जय परशुधारी...

(यह भी पढ़ें: मंगल बुध की खास युति, इन 4 राशियों का बढ़ेगा पैसा और पावर, मुश्किल काम भी होंगे आसान)

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भगवान परशुराम जयंती की पूजा विधि 

परशुराम जयंती के दिन घर पर पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्‍थल को साफ करें. गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें. फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान परशुराम की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें. भगवान परशुराम को तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूल और माला अर्पित करें. दीपक जलाकर आरती करें और फल, मिठाई या नारियल का भोग लगाएं. अपनी मनोकामना बताते हुए उसे पूरी करने की प्रार्थना करें. फिर सभी को प्रसाद बांटें और स्‍वयं भी प्रसाद ग्रहण करें. 

(यह भी पढ़ें: दशकों बाद बना ग्रहों का महासंयोग, अगले 11 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे मील का पत्‍थर, सही फैसला दिलाएगा बड़ा फायदा)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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