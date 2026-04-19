परशुराम जयंती का ये गुप्त नियम 90% लोग नहीं जानते, इसलिए नहीं मिलता पूरा फल! पूजा मुहूर्त और विधि भी जानें

Parshuram Jayanti 2026: आज अक्षय तृतीया है और साथ ही आज भगवान परशुराम जी का प्राक्ट्य पर्व परशुराम जयंती भी है. भगवान विष्‍णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन महर्षि जमद्गनी और माता रेणुका के घर हुआ था. आज के दिन परशुराम भगवान की विधि-विधान से पूजा करें. साथ ही इस दौरान कुछ बातों का ध्‍यान जरूर रखें. ऐसा करने से सारे पापों से मुक्ति भी मिलेगी और जीवन में खुशहाली आएगी. तरक्‍की-समृद्धि बढ़ेगी. लेकिन अक्‍सर लोग पूजा तो कर लेते हैं पर इस जरूरी नियम को भूल जाते हैं.

परशुराम भगवान की पूजा का गुप्‍त नियम

धर्म शास्‍त्रों के अनुसार परशुराम जयंती के दिन सिर्फ भगवान परशुराम की पूजा करना काफी नहीं है. बल्कि इस दिन क्रोध और अहंकार का त्‍याग करने का संकल्‍प लें. यही आज की पूजा का सबसे जरूरी नियम है. साथ ही लोगों को उनकी गलतियां के लिए क्षमा कर दें.

दरअसल, भगवान परशुराम को 'क्रोध और धर्म के संतुलन' का प्रतीक माना जाता है. भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्‍मे थे लेकिन उन्‍हें धर्म के लिए अस्‍त्र उठाए और क्षत्रियों की तरह युद्ध किया. इसलिए इस दिन मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्‍या जैसे नकारात्‍मक विचार मन में न लाएं. साथ ही इसे त्‍यागने का संकल्‍प भी लें.

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पाप मुक्ति के लिए दें दान

परशुराम जयंती के दिन दान जरूर दें. मान्‍यता है कि इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है.

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परशुराम जयंती का शुभ मुहूर्त

अक्षत तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाएं और शुभ मुहूर्त में पूजा करें. पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजकर 49 मिट से आरंभ होकर 20 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 26 मिनट पर समापन होगा.

इस साल परशुराम जयंती पर पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं. पहला शुभ मुहूर्त - 19 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 29 मिनट से दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक है. वहीं दूसरा मुहूर्त - शाम 6 बजकर 49 मिनट से लेकर रात 10 बजकर 57 मिनट तक रहेगा.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)