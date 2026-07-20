Add Zee Business As A Preferred Source
App

Parvati Jayanti 2026: इस साल कब है पार्वती जयंती, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Parvati Jayanti 2026 Kab Hai: इस साल पार्वती जयंती कब है और इस दिन का शुभ मुहूर्त व माता पार्वती की पूजा विधि क्या है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 20, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:56 PM IST
Parvati Jayanti 2026: इस साल कब है पार्वती जयंती, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
Image Credit: Pexels.com

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CJP का 'चलो संसद' मार्च, प्रवक्ता सौरभ दास का दावा-सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया
CJP22 min ago
2
FIFA World Cup 202624 min ago
3
lifestyle28 min ago
4
Science35 min ago
5
DU Admission 202656 min ago