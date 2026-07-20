Parvati Jayanti 2026: इस साल कब है पार्वती जयंती, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Parvati Jayanti 2026: सनातन धर्म में सौभाग्य और सुख की देवी माता पार्वती की जयंती के दिन का बहुत महत्व है. हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर पार्वती जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से और सच्ची श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताएं हैं कि इसी तिथि पर पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था. इस साल पार्वती जयंती पर्व 21 जुलाई, 2026 को है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार पार्वती जयंती पर सच्चे मन से मां पार्वती की पूजा करने व व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. आइए जानें इस साल मां पार्वती जयंती पर्व पर क्या शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं और पूजा के लिए सही समय क्या है.
पंचांग के अनुसार, इस साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 21 जुलाई 2026 की सुबह 04 बजकर 02 मिनट पर शुरू होगी. तिथि का समापन 22 जुलाई 2026 की सुबह 05 बजकर 16 मिनट पर होगा. इस तरह 21 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन पार्वती जयंती पर्व मनाया जाएगा.
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04 बजकर 14 मिनट से लेकर सुबह 04 बजकर 55 मिनट तक
अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12 बजकर 55 मिनट तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02 बजकर 44 मिनट से लेकर दोपहर 03 बजकर 39 मिनट तक
अमृत काल: दोपहर 01 बजकर 58 मिनट से लेकर दोपहर 03 बजकर 41 मिनट तक
निशिता मुहूर्त: रात 12 बजकर 07 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 48 मिनट तक
मां पार्वती की पूजा करने से पहले स्नान आदि करें व लाल वस्त्र धारण करें. अखंड सुहाग और मनचाहे वर की प्राप्ति की इच्छा के साथ पूजा शुरू करें. मां गौरी का ध्यान कर व्रत और पूजा का संकल्प करें. मां पार्वती की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें माता को पंचामृत से स्नान करवाएं. सोलह श्रृंगार जैसे- सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और लाल फूल चढ़ाएं. इसके साथ ही 'ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः' का जाप मन ही मन करें. घी का दीपक जालकर माता को दिखाएं. इसके बाद भोग में माता को खीर अर्पित करें.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पार्वती जयंती पर मां पार्वती की पूजा करने व व्रत का संकल्प करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है.सुहागिन महिलाओं के जीवन में सुख बढ़ता है और पति की उम्र लंबी होती है. यह व्रत मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है. व्रत रखने से माता पार्वती जीवन की बाधाओं को दूर करती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)