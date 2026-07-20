Parvati Jayanti 2026: इस साल कब है पार्वती जयंती, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

मां पार्वती की पूजा करने से पहले स्नान आदि करें व लाल वस्त्र धारण करें. अखंड सुहाग और मनचाहे वर की प्राप्ति की इच्छा के साथ पूजा शुरू करें. मां गौरी का ध्यान कर व्रत और पूजा का संकल्प करें. मां पार्वती की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें माता को पंचामृत से स्नान करवाएं. सोलह श्रृंगार जैसे- सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और लाल फूल चढ़ाएं. इसके साथ ही 'ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः' का जाप मन ही मन करें. घी का दीपक जालकर माता को दिखाएं. इसके बाद भोग में माता को खीर अर्पित करें.