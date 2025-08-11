Parvati Mata Ki Aarti: माता पार्वती की आरती
Parvati Mata Ki Aarti: माता पार्वती की आरती

Parvati Mata Aarti In Hindi: माता की आरती गाने से मानसिक शांति मिलती है और सुख-समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है. भक्तों को कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है. माता पार्वती की आरती आइए पढ़ें.

Aug 11, 2025
Parvati Mata Aarti
Parvati Mata Aarti

Parvati Mata Aarti with Lyrics: जब भी माता पार्वती की पूजा होती है तब-तब माता की आरती के साथ पूजा को संपन्न किया जाता है. भक्ति और श्रद्धा से जो भी भक्त माता की आरती गाता है उसे  मानसिक शांति तो मिलती ही है साथ ही सुख-समृद्धि और शक्ति भी साधक को माता प्रदान करती हैं. भक्तों को जीवन की कई कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने के लिए माता पार्वती की आरती गाई जाती है. आइए पढ़ें मां पार्वती की आरती.

"माता पार्वती की आरती | Maa Parvati Ki Aarti In Hindi"

॥ श्री पार्वती माता की आरती ॥
जय पार्वती माताजय पार्वती माता।
ब्रह्म सनातन देवीशुभ फल की दाता॥
जय पार्वती माता

अरिकुल पद्म विनाशिनिजय सेवक त्राता।
जग जीवन जगदम्बा,हरिहर गुण गाता॥
जय पार्वती माता

सिंह को वाहन साजे,कुण्डल हैं साथा।
देव वधू जस गावत,नृत्य करत ताथा॥
जय पार्वती माता

सतयुग रूपशील अतिसुन्दर,नाम सती कहलाता।
हेमांचल घर जन्मी,सखियन संग राता॥
जय पार्वती माता

शुम्भ निशुम्भ विदारे,हेमांचल स्थाता।
सहस्र भुजा तनु धरि के,चक्र लियो हाथा॥

जय पार्वती माता
सृष्टि रूप तुही हैजननी शिवसंग रंगराता।
नन्दी भृंगी बीन लहीसारा जग मदमाता॥
जय पार्वती माता

देवन अरज करतहम चित को लाता।
गावत दे दे ताली,मन में रंगराता॥
जय पार्वती माता

श्री प्रताप आरती मैया की,जो कोई गाता।
सदासुखी नित रहतासुख सम्पत्ति पाता॥
जय पार्वती माता

पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती के मंत्र 
इस मंत्र का करें जाप- “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।”
इस मंत्र का करें जाप- “ॐ गौरी देव्यै च विद्महे, कामराजाय धीमहि। तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्।”
इस मंत्र का करें जाप- “या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।”
इस मंत्र का करें जाप- “नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्।”
इस मंत्र का करें जाप- “ॐ ह्लीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट् स्वाहा”

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पद्मा श्री शुभम्

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Astro Tips

