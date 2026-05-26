Pauranik Katha: भोलेनाथ का वरदान देवताओं के लिए कैसे बन गया अभिशाप, पढ़ें रोचक पौराणिक कथा

Pauranik Katha: अठारह महापुराणों में शिवपुराण का अपना विशेष महत्व है. इस महापुराण में भगवान शिव से संबंधित कई रोचक और ज्ञानवर्धक कथाओं का उल्लेख किया गया है. ऐसी ही एक कथा भगवान शिव और एक असुर से जुड़ी है. कथा आती है कि एक बाद भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को दिव्य वरदान दिया था, जो कि उनके लिए अभिशाप साबित हुआ. लेकिन, क्या आप जानते हैं आखिर शिव ने देवताओं को कौन-सा ऐसा वरदान दिया था, जो उनके लिए परेशानियों का कारण बन गया है. अगर आप भी इस बात से अब तक अनजान हैं, तो आइए जानते हैं भोलेनाथ के उस वरदान के बारे में.

शिव ने अंधकासुर को क्यों दिया वरदान

पुराणों में वर्णित कथा के के मुताबिक, त्रेतायुग में एक असुर हुआ करता था, जिसका नाम अंधकासुर था. वह असुर जन्म से ही आंख से दिव्यांग था. कहते हैं कि उसका जन्म माता पार्वती के पसीने से हुआ था. लेकिन, पुत्र प्राप्ति की कामना से शिव भक्ति में लीन हिरण्याक्ष से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उस बालक को उसे सौंप दिया. आंख से दिव्यांग होने के वाबजूद भी उस असुर की इच्छा थी कि उसका साम्राज्य पूरे ब्रह्माण्ड पर रहे. जब उसे लगा उसकी इस कामना की पूर्ति सिर्फ भगवान शिव ही कर सकते हैं, तो उसने उनकी कठोर तपस्या आरंभ कर दी. कई वर्षों तक अंधकासुर तपस्या में लीन रहा. आखिरकार उसे अपनी तपस्या का फल मिला.

जब शिवजी के वरदान से देवताओं में मच गया हाहाकार

अंधकासुर की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उससे वरदान मांगने को कहा. तब उसने भगवान शिव से कहा कि उसका रक्त जहां भी गिरे वहां उसी के जैसा सैकड़ों दैत्य उत्पन्न हो जाए. महादेव ने तथास्तु कहकर अंधकासुर को यह वरदान दे दिया. अंधकासुर को दिए भगवान शिव के इस वरदान से पूरे देवलोग में हाहाकार मच गया. देवी-देवता को भी अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी. वे भागे-भागे भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आखिर क्यों महादेव के वरदान के बिना अधूरी थी बृहस्पति की सत्ता? जानें देवगुरु कैसे बने नवग्रहों में पूज्य

कैसे हुआ अंधकासुर का अंत?

कहते हैं कि देवताओं की आग्रह पर भगवान शिव ने अपने ही वरदान के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया. भगवान शिव और अंधकासुर में भयानक युद्ध होने लगा. युद्ध इतना भयंकर था कि इस दौरान जहां-जहां भगवान शिव के शरीर से पसीना गिरा, वहां पर धरती के दो टुकड़े हो गए. जिसके बाद उसी पसीने से मंगल देव प्रकट हुए. कहते हैं कि जब भगवान बोलेनाथ ने अंधकासुर का अंत किया तो उसके शरीर का खून हर ओर बिखरने लगा. फिर, क्या था मंगल देव ने उस असुर के खून का एक-एक बूंद अपने अंदर समा लिया. चूंकि, मंगल देव की उत्पत्ति धरती से हुई इसलिए उन्हें भौम कहा जाता है.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)