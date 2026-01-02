वह स्वर्ग की आकर्षक और रूपवती अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप के कारण वर्षों तक पत्थर की मूर्ति बनी रही, जानें पूरी कथा!

Apsara Rambha Ki Katha: हिन्दू धर्म में स्वर्ग की अप्सराओं का बहुत महत्व है. मान्यता है कि अप्सराएं न केवल नृत्य या मनोरंजन करती थी बल्कि वे गुणवती भी होती थी. बुद्धि से युक्त इस अप्सराओं के बारे में पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है. प्रमुख रूप से 11 अप्सराओं के होने की मान्यता है. ये अप्सराएं हैं- कृतस्थली, पुंजिकस्थला, घृताची, वर्चा, पूर्वचित्ति, मेनका, प्रम्लोचा, अनुम्लोचा, तिलोत्तमा और उर्वशी. इनमें से रंभा स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी. आइए रंभा अप्सरा की उत्पत्ति और उसे श्राप मिलने की कथा जानें.

अति रूपवती अप्सरा रंभा

अप्सराओं की सुंदरता और उनके आकर्षक को देख कोई भी क्षण भर में मोहित हो जाता था. अपसराएं कल्प-कल्पांतर, युगों से सुंदरता का प्रतीक रही हैं. इन्हीं अप्सराओं में से एक है अप्सरा रंभा जिसकी उत्पत्ति ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि पर हुई. अप्सरा रंभा अति रूपवती थी और उसके आकर्षक सौन्दर्य की चर्चा तीनों लोगों में थी. पुराणों के अनुसार, रंभा समुद्र मंथन निकली थी और उसके साथ 11 दैविक अप्सराओं का अस्तित्व भी सामने आया था. इन सभी में अप्सरा रंभा देवराज इंद्र की राजसभा में स्थान प्राप्त किया था. देव हों या दानव हर कोई रंभा को एक झलक देखने के लिए आतुर हो जाता था. हालांकि रंभा एक स्वाभिमानी अप्सरा थी और वह मानती थी कि वह कोई वस्तु या किसी की संपत्ति नहीं हैं. धर्म, सत्य के पथ पर ही वह आत्मसम्मान के साथ चलेगी.

रंभा को किसने दिया श्राप

पौराणिक कथा है कि एक समय था जब महर्षि विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे. तब डर कर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करना चाहा. इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे सुंदर और आकर्षक अप्सरा को महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा. फिर क्या था इंद्र के कहे अनुसार रंभा ने अपनी नृत्य किया और गीत गा कर विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया. अततः ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने अप्सरा रंभा को एक हजार वर्ष तक पत्थर की मूर्ति बने रहने का श्राप दिया. श्राप मिलते ही स्वर्ग की सुंदर अप्सरा पत्थर की मूर्ति में बदल गई. हालांकि, रंभा को अपनी भूल का भान हुआ और शिला रूप में रहते हुए ही अपने चेतना से उसने भगवान शिव और माता पार्वती की वर्षों तक उपासना की. उसके श्रद्धा भाव से शिवजी और पार्वती जी अति प्रसन्न हुए और श्राप से मुक्ति वरदान दिया. इस तरह रंभा एक बार फिर अपने सुंदर रूप और काया को पा सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- शनिदेव की वक्री दृष्टि ने ऐसा किया पीछा कि भोलेनाथ को छोड़ना पड़ा कैलाश, शिव जी के पशु योनी में जाने की कथा है रोचक!

और पढ़ें- Palmistry: व्यक्ति की कामयाबी का हिसाब किताब रखता है हथेली का यह पर्वत, खोलता है भविष्य के कई राज!

और पढ़ें- Uttara Phalguni: कैसे होते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग, अनुशासित रहने वाले इन जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!