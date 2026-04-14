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Hindi Newsधर्मPauranik Katha: यह मंदिर किन्नर समाज के लिए है गहरी आस्था का केंद्र, जहां माता करती हैं मुर्गे की सवारी, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

Pauranik Katha: यह मंदिर किन्नर समाज के लिए है गहरी आस्था का केंद्र, जहां माता करती हैं मुर्गे की सवारी, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

Pauranik Katha Bahuchara Mata Mandir: बहुचरा माता किन्नरों की कुल देवी हैं जिनका मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले में है. इस लेख में हम जानेंगे क्‍या है इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा और कैसे बहुचरा माता किन्‍नरों की कुलदेवी बनीं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:01 AM IST
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Bahuchara Mata Mandir
Bahuchara Mata Mandir

Bahuchara Mata Mandir Kinner Katha: देश में एक से बढ़कर एक मंदिर हैं जिनके लिए भक्तों की आस्था गहरी है. कुछ मंदिर रहस्‍यों से भरे है तो कुछ मंदिर आश्चर्य का कारण बनते हैं. इस कड़ी में हम गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित देवी बहुचरा माता मंदिर के बारे में जानेंगे जहां से किन्नर समाज की गहरी आस्था जुड़ी है.  देश के कोने-कोने से यहां किन्नर पहुंचते हैं और बहुचरा माता को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें. आइए बहुचरा माता मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं.

बहुचरा देवी मंदिर की मान्यता
स्‍थानीय मान्यताओं के अनुसार बहुचरा माता ने एक साथ बहुत सारे राक्षसों का अंत किया था जिसके कारण देवी का नाम बहुचरा पड़ा. मंद‍िर में बहुत सारे मुर्गे घूमते है जिसके कारण मंदिर को मुर्गों वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है. माता बहुचरा मुर्गे की सवारी करती है. यह मंदिर किन्नरों के लिए गहरी आस्था का केंद्र है. मंदिर को लेकर मान्‍यता है क‍ि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में पूजा कर माता का आशीर्वाद लेता है उसे अगले किसी भी जन्म में क‍िन्‍नर के रूप में नहीं जन्‍म लेना पड़ता. वहीं, संतान प्राप्ति की इच्छा भी देवी बहुचरा पूरी करती है. मान्यता है कि जब माता के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति हो जाती है तो बच्चे के केश मंदिर में छोड़े जाती है और मंदिर में मुर्गों के दान भी किया जाता है.

बहुचरा देवी मंदिर की कथा
मंदिर पर‍िसर में मुर्गों के घूमने को लेकर एक प्रचल‍ित कहानी है जिसके मुताबिक जब पाटन जीत कर अल्लाउद्दीन खिलजी यहां आया उसकी पहली नजर इस मंदिर के वैभव पर गई और उसने मंदिर को लूटने का मन बना लिया. इसके लिए मंदिर पर चढ़ाई की लेकिन ये क्या उसके सैनिकों ने देखा कि मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में मुर्गे हैं. सैनिक कई दिन से भूखे थे ऐसे में उन्‍होंने मुर्गें खा लिए. लेकिन मुर्गों को खाते ही उन्‍हें नींद आ गई. वैसे तो सभी मुर्गे खाए जा चुके थे लेकिन एक मुर्गा रह गया और जब उसने सुबह बांग दी तो सैन‍िकों के पेट से भी बांग की आवाजें आने लगीं और एक-एक करके सैन‍िकों का स्वास्थ्य खराब होने लगा और उनकी मौत होने लगी. फिर क्या था खिलजी अपनी बाकी बची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ और तब से मंदिर को मुर्गे वाली माता का मंदिर के रूप में जाना गया.

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बहुचरा देवी मंदिर की क‍िन्‍नर की आस्था से जुड़ी पौराणिक कथा
बहुचरा माता मंदिर का किन्नरों से गहरा संबंध है. इसे लेकर भी एक पौराणिक कथा है जिसके मुताबिक गुजरात के एक राजा हुए जिन्हें कोई संतान नहीं थी. तब उन्होंने बहुचरा माता की पूरी आस्था और श्रद्धाभाव से पूजा की और संतान प्राप्ति की. हालांकि, उनका पुत्र नपुंसक जन्मा था. एक दिन राजा के पुत्र के सपने में बहुचरा माता ने दर्शन दिया और उसे गुप्‍तांग समर्पित करके मुक्ति पाने का मार्ग बताया. फिर क्या था राज के पुत्र ने गुप्तांग तो समर्पित किया ही साथ ही देवी की साधना में स्वयं को लीन कर दिया और उनका उपासक बन गया. इसके बाद से ही सभी किन्‍नरों ने बहुचरा माता को अपनी कुलदेवी घोषित कर उनकी पूजा उपासने करने लगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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