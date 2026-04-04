Govardhan Parvat: आखिर किस ऋषि के श्राप से घट रहा है गोवर्धन पर्वत का आकार? पढ़ें द्वापर युग की अनसुनी कथा

Govardhan Parvat Pauranik Katha: गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी के नाम से भी जाना जाता है. हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले भक्त बड़ी संख्या में इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं. मान्यता है कि 21 किलोमीटर के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में विशालकाय दिखने वाला यह पर्वत धीरे-धीरे घटता क्यों जा रहा है? शास्त्रों में इस पर्वत से जुड़ी कई दिलचस्प कथाओं का जिक्र किया गया है. कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत के घटते आकार के पीछे एक ऋषि का श्राप है. गोवर्धन पर्वत से जुड़े श्राप से को जानने की इच्छा हर किसी की होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर किस ऋषि के श्राप की वजह से गोवर्धन पर्वत का आकार घट रहा है और इससे जुड़ी द्वापर युग की पौराणिक कथा क्या है.

जब ऋषि पुलस्त्य की नजर गोवर्धन पर पड़ी

शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार ऋषि पुलस्त्य तीर्थ यात्रा पर निकले थे. भ्रमण करते हुए जब वे द्रोणाचल पर्वत के पास पहुंचे, तो उनकी नजर बेहद सुंदर और अलौकिक गोवर्धन पर्वत पर पड़ी. कहते हैं कि पर्वत की दिव्यता देखकर ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए. उनके मन में विचार आया कि अगर वे इस पर्वत को काशी ले जाएं, तो वहां रहकर इसकी नित्य सेवा और पूजा कर सकेंगे. उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से उनके पुत्र गोवर्धन को साथ ले जाने की अनुमति मांगी.

गोवर्धन पर्वत ने रखी थी ऋषि के सामने ये शर्त

पुत्र वियोग के दुःख के बावजूद द्रोणाचल पर्वत ने ऋषि की बात मान ली. तब गोवर्धन ने ऋषि पुलस्त्य के सामने एक शर्त रखी. गोवर्धन ने कहा, ऋषिराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप यात्रा के दौरान मुझे जहां भी नीचे रख देंगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और फिर वहां से दोबारा नहीं उठूंगा." ऋषि ने अपने तपोबल के अहंकार में यह शर्त स्वीकार कर ली और विशाल पर्वत को अपनी हथेली पर उठाकर काशी की ओर निकल पड़े.

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जब अपना वचन भूल गए ऋषि

कहते हैं कि जैसे ही ऋषि पुलस्त्य ब्रज मंडल पहुंचे, गोवर्धन पर्वत के मन में भगवान श्रीकृष्ण की आगामी लीलाओं का साक्षी बनने की इच्छा जागृत हुई. ब्रज की पवित्र भूमि को देखकर पर्वत ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया. ऋषि को अचानक थकान महसूस होने लगी और वे अपना वचन भूल गए. आराम की जरूरत पड़ने पर उन्होंने पर्वत को ब्रज भूमि पर नीचे रख दिया. विश्राम के बाद जब ऋषि ने दोबारा पर्वत उठाने की कोशिश की, तो गोवर्धन टस से मस नहीं हुआ. गोवर्धन ने उन्हें उनकी शर्त याद दिलाई कि जहां एक बार रख दिया गया, वहीं उसका स्थायी निवास होगा.

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पुलस्त्य ऋषि ने क्यों दिया गोवर्धन पर्वत को श्राप

ऋषि पुलस्त्य ने बहुत प्रयास किया, लेकिन गोवर्धन अपनी जगह से नहीं हिला. अपनी योजना विफल होते देख ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए. उन्होंने आवेश में आकर गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया- "चूंकि तुमने मेरे मार्ग में बाधा डाली है, इसलिए आज से तुम्हारा अहंकार चूर होगा. तुम प्रतिदिन एक तिल के बराबर घटते जाओगे और एक दिन पूरी तरह धरती में समा जाओगे."

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)