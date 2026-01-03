Advertisement
Hindi Newsधर्मLanka Dahan Katha: हनुमान जी ने कर दिया लंका दहन लेकिन रावण का महल क्यों नहीं जलाया, जान लें इसके पीछे का रहस्य

Lanka Dahan Katha: हनुमान जी ने कर दिया लंका दहन लेकिन रावण का महल क्यों नहीं जलाया, जान लें इसके पीछे का रहस्य

Lanka Dahan Story In Hindi: हनुमान जी ने लंका दहन किया लेकिन रावण के  महल में आग नहीं लगाई. इसके पीछे का रहस्य क्या है आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:56 AM IST
Lanka Dahan Ki Katha
Lanka Dahan Ramayan: रामायण में लंका दहन का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है जिसमें हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया. यह घटना रावण के अहंकार के दाह को बताती है. माता सीता की खोज में निकले हनुमान जी ने लंका जाकर पहले तो सीता जी की सुध ली और फिर अशोक वाटिका के फलों से अपनी भूख शांत करने लगे. इस तरह से हनुमान जी ने अति सुंदर अशोक वाटिरा को तहस नहस कर दिया. पेड़ों से फल लेकर खाते और फिर उन पेड़ों को उखाड़ फैंकते थे. इस बारे में जब रावण को सूचना मिली तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को  स्थिति काबू में करने के लिए अशोक वाटिका में भेजा जहां वह हनुमान जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ. 

पूरी लंका को जला दिया
इसके बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को रावण की सभा में लेकर गया. जहां रावण ने आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाएं. फिर क्या था हनुमान जी ने पूरी लंका को अपनी उसी आग लगी पूंछ से जला दिया.पूरी लंका धूं धूं करके जलने लगी. लेकिन एक रहस्य किसी को समझ में नहीं आया कि पूरी लंका को राख करने वाले हनुमान जी ने रावण का महल क्यों नहीं जलाया ?

रावण के महल को न जलाने का कारण
हनुमान जी ने लंका दहन के समय देखा कि पूरी लंका राक्षसों भरी है लेकिन एक ऐसा भी स्थान है जहां पर श्री नारायण के नाम का जाप हो रहा था. भवन पर शुभ चिह्न बने थे जैसे शंख, चक्र और गदा आदि के चिह्न थे. यह भवन रावण के छोटे भाई विभीषण का था. इस तरह  हनुमान जी को आभास हुआ कि विभीषण एक पुण्यात्मा है और उनका भवन भगवान के लिए मंदिर के जैसे है. इसी विचार के साथ विभीषण के भवन को रावण ने सुरक्षित छोड़ दिया. हालांकि विभीषण का भवन रावण के महल के पास ही था, ऐसे में हनुमान जी ने उस पूरे क्षेत्र में आग नहीं लगाई. वहीं रावण के महल के करीब ही अशोक वाटिका भी था जहां पर मां सीता रह रही थी. इस तरह उन्हें लंका के राजा का राज महल सुरक्षित छोड़ना पड़ा. इस तरह हनुमान जी ने लंका दहन कर रावण का अहांकार तो चूर चूर कर दिया लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा कि कितनी हनि पहुंचानी है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

pauranik katha

