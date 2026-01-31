Pauranik Katha: ब्रह्मांड का वो इकलौता तारा जो कभी जगह नहीं बदलता! जानिए विष्णु भक्त ध्रुव के अमर होने की पौराणिक गाथा

Pauranik Katha: आसमान में उत्तर दिशा की ओर चमकने वाला वह तारा, जो सदियों से अपनी जगह पर अडिग है. शास्त्रों की मानें तो वह सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है. भारतीय संस्कृति में वह ध्रुव तारा अटूट संकल्प और निष्काम भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है. यह कहानी एक 5 साल के बालक की है, जिसने अपनी जिद्द और भक्ति से नियति की लकीरें बदल दीं और ब्रह्मांड में वह स्थान प्राप्त किया जो आज तक किसी देवता या राजा को भी नसीब नहीं हुआ. ऐसे में आइए जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में जो कि ध्रुव तारे से जुड़ी हुई है.

अपमान से जन्मी 'परम पद' की चाह

पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं- सुनीति और सुरुचि. राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के सौंदर्य और स्वभाव पर मोहित थे, इसलिए वे बड़ी रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव की अनदेखी करते थे.एक दिन बालक ध्रुव ने देखा कि उनका छोटा भाई उत्तम अपने पिता की गोद में बैठकर खेल रहा है. बाल सुलभ मन के साथ जब ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठने की कोशिश की, तो रानी सुरुचि ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया. सुरुचि ने अहंकार में भरकर ध्रुव से कहा- "अगर तुम्हें राजा की गोद या सिंहासन चाहिए, तो तुम्हें भगवान विष्णु की तपस्या कर अगले जन्म में मेरे गर्भ से पैदा होना होगा." 5 साल के ध्रुव के लिए ये शब्द किसी अग्निबाण से कम नहीं थे. अपमान से रोते हुए ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे. सुनीति ने उन्हें गले लगाया और कहा- "बेटा, रानी सुरुचि ने भले ही कड़वा बोला है, लेकिन बात सच है. बिना भगवान की कृपा के इस संसार में न तो सम्मान मिलता है और न ही स्थान." बस, यही वह क्षण था जब बालक ध्रुव के मन में ध्रुव संकल्प का जन्म हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

नारद मुनि की दीक्षा और कठोर तप

ध्रुव ने उसी क्षण राजमहल छोड़कर जंगल का रुख कर लिया. रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई. नारद मुनि ने बालक की परीक्षा लेनी चाही और उन्हें लौट जाने को कहा, पर ध्रुव का संकल्प हिमालय की तरह अडिग था. उनकी निष्ठा देखकर नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ध्रुव ने यमुना तट पर स्थित मधुवन में तपस्या शुरू की. उनकी तपस्या का स्तर बढ़ता गया- पहले भोजन छोड़ा, फिर जल, और अंत में सांस लेना भी रोक दिया. उनकी ऊर्जा से तीनों लोकों में खलबली मच गई और स्वयं भगवान विष्णु को धरा पर आना पड़ा.

यह भी पढ़ें: क्या भगवान इतने निष्ठुर हो सकते हैं? जानें क्यों श्री कृष्ण ने एक भक्त राजा से मांगी थी उनके पुत्र की बलि

इंसान से 'तारा' बनने का वरदान

कहते हैं कि जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो उन्होंने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा. ध्रुव ने कहा- "प्रभु, मुझे उस स्थान की चाह है जहां से मुझे कभी कोई उतार न सके और न ही कोई अपमानित कर सके. "भगवान विष्णु ने ध्रुव की भक्ति से अभिभूत होकर उन्हें ब्रह्मांड का सर्वोच्च और अचल पद प्रदान किया. उन्होंने ध्रुव को आकाश के उत्तर में एक तारे के रूप में स्थापित किया, जिसके चारों ओर सप्तर्षि और समस्त नक्षत्र परिक्रमा करते हैं. भगवान ने कहा- "जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारी चमक फीकी नहीं पड़ेगी. तुम दिशा खोजने वालों के मार्गदर्शक बनोगे."

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)