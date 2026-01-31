Advertisement
trendingNow13092967
Hindi Newsधर्मPauranik Katha: ब्रह्मांड का वो इकलौता तारा जो कभी जगह नहीं बदलता! जानिए विष्णु भक्त ध्रुव के अमर होने की पौराणिक गाथा

Pauranik Katha: ब्रह्मांड का वो इकलौता तारा जो कभी जगह नहीं बदलता! जानिए विष्णु भक्त ध्रुव के अमर होने की पौराणिक गाथा

Dhruv Tara Pauranik Katha: आपने पौराणिक कथाओं में ध्रुव तारे का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये हैं कौन? पौराणिक कथाओं में इसको लेकर विस्तार से बताया गया है. आइए जानते हैं ध्रुव तारे की अमर पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pauranik Katha: ब्रह्मांड का वो इकलौता तारा जो कभी जगह नहीं बदलता! जानिए विष्णु भक्त ध्रुव के अमर होने की पौराणिक गाथा

Pauranik Katha: आसमान में उत्तर दिशा की ओर चमकने वाला वह तारा, जो सदियों से अपनी जगह पर अडिग है. शास्त्रों की मानें तो वह सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है. भारतीय संस्कृति में वह ध्रुव तारा अटूट संकल्प और निष्काम भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है. यह कहानी एक 5 साल के बालक की है, जिसने अपनी जिद्द और भक्ति से नियति की लकीरें बदल दीं और ब्रह्मांड में वह स्थान प्राप्त किया जो आज तक किसी देवता या राजा को भी नसीब नहीं हुआ. ऐसे में आइए जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में जो कि ध्रुव तारे से जुड़ी हुई है. 

अपमान से जन्मी 'परम पद' की चाह

पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं- सुनीति और सुरुचि. राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के सौंदर्य और स्वभाव पर मोहित थे, इसलिए वे बड़ी रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव की अनदेखी करते थे.एक दिन बालक ध्रुव ने देखा कि उनका छोटा भाई उत्तम अपने पिता की गोद में बैठकर खेल रहा है. बाल सुलभ मन के साथ जब ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठने की कोशिश की, तो रानी सुरुचि ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया. सुरुचि ने अहंकार में भरकर ध्रुव से कहा- "अगर तुम्हें राजा की गोद या सिंहासन चाहिए, तो तुम्हें भगवान विष्णु की तपस्या कर अगले जन्म में मेरे गर्भ से पैदा होना होगा." 5 साल के ध्रुव के लिए ये शब्द किसी अग्निबाण से कम नहीं थे. अपमान से रोते हुए ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे. सुनीति ने उन्हें गले लगाया और कहा- "बेटा, रानी सुरुचि ने भले ही कड़वा बोला है, लेकिन बात सच है. बिना भगवान की कृपा के इस संसार में न तो सम्मान मिलता है और न ही स्थान." बस, यही वह क्षण था जब बालक ध्रुव के मन में  ध्रुव संकल्प का जन्म हुआ. 

Add Zee News as a Preferred Source

नारद मुनि की दीक्षा और कठोर तप

ध्रुव ने उसी क्षण राजमहल छोड़कर जंगल का रुख कर लिया. रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई. नारद मुनि ने बालक की परीक्षा लेनी चाही और उन्हें लौट जाने को कहा, पर ध्रुव का संकल्प हिमालय की तरह अडिग था. उनकी निष्ठा देखकर नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ध्रुव ने यमुना तट पर स्थित मधुवन में तपस्या शुरू की. उनकी तपस्या का स्तर बढ़ता गया- पहले भोजन छोड़ा, फिर जल, और अंत में सांस लेना भी रोक दिया. उनकी ऊर्जा से तीनों लोकों में खलबली मच गई और स्वयं भगवान विष्णु को धरा पर आना पड़ा.

यह भी पढ़ें: क्या भगवान इतने निष्ठुर हो सकते हैं? जानें क्यों श्री कृष्ण ने एक भक्त राजा से मांगी थी उनके पुत्र की बलि

इंसान से 'तारा' बनने का वरदान

कहते हैं कि जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो उन्होंने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा. ध्रुव ने कहा- "प्रभु, मुझे उस स्थान की चाह है जहां से मुझे कभी कोई उतार न सके और न ही कोई अपमानित कर सके. "भगवान विष्णु ने ध्रुव की भक्ति से अभिभूत होकर उन्हें ब्रह्मांड का सर्वोच्च और अचल पद प्रदान किया. उन्होंने ध्रुव को आकाश के उत्तर में एक तारे के रूप में स्थापित किया, जिसके चारों ओर सप्तर्षि और समस्त नक्षत्र परिक्रमा करते हैं. भगवान ने कहा- "जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारी चमक फीकी नहीं पड़ेगी. तुम दिशा खोजने वालों के मार्गदर्शक बनोगे."

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?
Epstein files
एपस्टीन फाइलों में PM मोदी की... किस अपराधी की बात पर भड़का विदेश मंत्रालय?
गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा
Rahul Gandhi
गमोसा विवाद को लेकर राहुल पर बरसी अजमल की पार्टी, PM मोदी-अमित शाह को भी घेरा
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
Owaisi
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
Ajit Pawar
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
Sunetra Pawar
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
Maharashtra
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
Sunetra Pawar
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Karnataka News
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
bengal elections
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना