Pauranik Katha: आखिर क्यों महादेव के वरदान के बिना अधूरी थी बृहस्पति की सत्ता? जानें देवगुरु कैसे बने नवग्रहों में पूज्य

Pauranik Katha: भारतीय ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं में बृहस्पति को देवगुरु का स्थान प्राप्त है. कहा जाता है कि वे न सिर्फ देवताओं के मार्गदर्शक हैं, बल्कि सौर मंडल के सबसे विशाल और प्रभावशाली ग्रह भी माने जाते हैं. उनके शुभ होने मात्र से जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है. पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव के वरदान के बिना बृहस्पति की सत्ता अधूरी है. यानी बृहस्पति देव नवग्रहों में भी इसलिए पूज्य हैं क्योंकि उन्हें महादेव का वरदान प्राप्त है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बहस्पति देवताओं भी सबसे पूज्य क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है और गुरु ग्रह का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

देवताओं में कैसे पूज्य हुए देवगुरु

शास्त्रों में बृहस्पति को सुराचार्य, देवाचार्य और वाचस्पति जैसे तेजस्वी नामों से संबोधित किया गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, महादेव के वरदान स्वरूप उन्हें देवताओं के पालक और ग्रहों में पूज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ. वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से वे आकाश तत्व के अधिपति हैं. सूर्य सिद्धांत के अनुसार, सृष्टि के पंचमहाभूतों में बृहस्पति आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विस्तार और व्यापकता का प्रतीक है.

मांगलिक कार्यों में गुरु की भूमिका

सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए बृहस्पति की स्थिति को देखना हर किसी के लिए जरूरी है. जब देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होते हैं, तब विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं. जबकि, गुरु के अस्त होने पर शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है, क्योंकि उनकी सकारात्मक ऊर्जा उस समय बहुत कम मानी जाती है.

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कैसा होता है बृहस्पति रंग और प्रभाव

आकाश में बृहस्पति के बिम्ब के रंग को देखकर भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जाता है. अगर, बृहस्पति का बिम्ब स्पष्ट, सुंदर और कांतिमय दिखाई दे, तो यह पृथ्वी वासियों के लिए सुख-समृद्धि का सूचक है. जबकि, अगर आकाश में गुरु का बिम्ब अग्नि के समान लाल, पीला, श्याम या धूमिल दिखाई दे, तो इसे जनमानस के लिए कष्टकारी माना जाता है.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)