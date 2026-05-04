Advertisement
trendingNow13204338
Hindi Newsधर्मPauranik Katha: आखिर क्यों महादेव के वरदान के बिना अधूरी थी बृहस्पति की सत्ता? जानें देवगुरु कैसे बने नवग्रहों में पूज्य

Pauranik Katha: आखिर क्यों महादेव के वरदान के बिना अधूरी थी बृहस्पति की सत्ता? जानें देवगुरु कैसे बने नवग्रहों में पूज्य

Pauranik Katha: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे देवताओं में पूज्य कैसे हुए, आखिर उन्हें किस देवता का वरदान प्राप्त था. अगर आप भी इस बात से अनजान हैं, तो चलिए जानते हैं. दैवगुरु बृहस्पति से जुड़ी इस पौराणिक कथा के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 04, 2026, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pauranik Katha: आखिर क्यों महादेव के वरदान के बिना अधूरी थी बृहस्पति की सत्ता? जानें देवगुरु कैसे बने नवग्रहों में पूज्य

Pauranik Katha: भारतीय ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं में बृहस्पति को देवगुरु का स्थान प्राप्त है. कहा जाता है कि वे न सिर्फ देवताओं के मार्गदर्शक हैं, बल्कि सौर मंडल के सबसे विशाल और प्रभावशाली ग्रह भी माने जाते हैं. उनके शुभ होने मात्र से जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है. पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव के वरदान के बिना बृहस्पति की सत्ता अधूरी है. यानी बृहस्पति देव नवग्रहों में भी इसलिए पूज्य हैं क्योंकि उन्हें महादेव का वरदान प्राप्त है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बहस्पति देवताओं भी सबसे पूज्य क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है और गुरु ग्रह का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

देवताओं में कैसे पूज्य हुए देवगुरु

शास्त्रों में बृहस्पति को सुराचार्य, देवाचार्य और वाचस्पति जैसे तेजस्वी नामों से संबोधित किया गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, महादेव के वरदान स्वरूप उन्हें देवताओं के पालक और ग्रहों में पूज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ. वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से वे आकाश तत्व के अधिपति हैं. सूर्य सिद्धांत के अनुसार, सृष्टि के पंचमहाभूतों में बृहस्पति आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विस्तार और व्यापकता का प्रतीक है.

मांगलिक कार्यों में गुरु की भूमिका

सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए बृहस्पति की स्थिति को देखना हर किसी के लिए जरूरी है.  जब देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होते हैं, तब विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं. जबकि, गुरु के अस्त होने पर शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है, क्योंकि उनकी सकारात्मक ऊर्जा उस समय बहुत कम मानी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा होता है बृहस्पति रंग और प्रभाव

आकाश में बृहस्पति के बिम्ब के रंग को देखकर भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जाता है. अगर, बृहस्पति का बिम्ब स्पष्ट, सुंदर और कांतिमय दिखाई दे, तो यह पृथ्वी वासियों के लिए सुख-समृद्धि का सूचक है. जबकि, अगर आकाश में गुरु का बिम्ब अग्नि के समान लाल, पीला, श्याम या धूमिल दिखाई दे, तो इसे जनमानस के लिए कष्टकारी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: गंगा दशहरा पर राशि अनुसार करें दान, घर-परिवार हमेशा रहेगा खुशहाल और समृद्ध

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

ये तो होना ही था... हुमायूं कबीर ने TMC पर बोला हमला, ममता-अभिषेक पर निकाला गुस्सा
Assembly Elections 2026
ये तो होना ही था... हुमायूं कबीर ने TMC पर बोला हमला, ममता-अभिषेक पर निकाला गुस्सा
काउंटिंग टेबल मत छोड़ना...BJP खेमे में जश्न का माहौल, ममता ने हाथ जोड़कर क्या कहा?
West Bengal Election 2026
काउंटिंग टेबल मत छोड़ना...BJP खेमे में जश्न का माहौल, ममता ने हाथ जोड़कर क्या कहा?
तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे सीट! ले डूबा सनातन विरोध?
Tamil Nadu Assembly Election 2026
तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे सीट! ले डूबा सनातन विरोध?
1 बजे दीदी, टाटा बाय-बाय! अमित शाह की वो भविष्यवाणी जो बंगाल में 'सच' हो गई, देखें
Amit Shah Viral Video
1 बजे दीदी, टाटा बाय-बाय! अमित शाह की वो भविष्यवाणी जो बंगाल में 'सच' हो गई, देखें
प्रशांत किशोर की सलाह से थलापति विजय ने पलट दिया तमिलनाडु का खेल
thalapati vijay
प्रशांत किशोर की सलाह से थलापति विजय ने पलट दिया तमिलनाडु का खेल
'कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी', केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने...
West Bengal
'कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी', केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने...
विजय बने चेन्‍नई के सुपरकिंग, इस बात की भविष्‍यवाणी केवल 1 एग्जिट पोल ने की थी!
Vijay
विजय बने चेन्‍नई के सुपरकिंग, इस बात की भविष्‍यवाणी केवल 1 एग्जिट पोल ने की थी!
विजय थलपति की सुनामी में उड़े DMK के परखच्चे! फूट-फूटकर रोने लगे कार्यकर्ता
thalapathy vijay
विजय थलपति की सुनामी में उड़े DMK के परखच्चे! फूट-फूटकर रोने लगे कार्यकर्ता
आरजी कर रेप पीड़िता की मां 3000 वोटों से आगे, रत्ना देबनाथ की बढ़त ने उड़ाई TMC की...
Panihati Assembly Election Result 2026
आरजी कर रेप पीड़िता की मां 3000 वोटों से आगे, रत्ना देबनाथ की बढ़त ने उड़ाई TMC की...
केरलम में कांग्रेस का CM कौन? पहले से डटे हैं थरूर, अब वेणुगोपाल ने बढ़ाई टेंशन!
congress
केरलम में कांग्रेस का CM कौन? पहले से डटे हैं थरूर, अब वेणुगोपाल ने बढ़ाई टेंशन!