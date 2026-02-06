Advertisement
Pauranik Katha: भयानक श्राप से श्री विहीन हो गया स्वर्ग, फिर कैसे धन की देवी लक्ष्मी हुईं उत्पन्न और कौन हैं उनके माता पिता व भाई

Pauranik Katha: भयानक श्राप से श्री विहीन हो गया स्वर्ग, फिर कैसे धन की देवी लक्ष्मी हुईं उत्पन्न और कौन हैं उनके माता पिता व भाई

How Did Goddess Lakshmi Come Into Existence: हिन्दू धर्म में मां लक्ष्मी धन वैभव और सुख की देवी हैं. भगवान विष्णु की पत्नी और सभी गुणों से संपन्न माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके माता पिता और भाई बहन कौन हैं. क्यों स्वर्ग लोक को मां लक्ष्मी ने छोड़ दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस कड़ी में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:28 PM IST
Story Of Goddess Lakshmi origin: मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और उन्हीं की कृपा से किसी घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है. माता लक्ष्मी चार हाथों वाली है जिनके दो हाथों में कमल है और तीसरा हाथ दान व चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में दिखता है. कमल पर आसीन मां लक्ष्मी जिस घर में वास करती हैं वहां धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है. आज की इस कड़ी में हम मां लक्ष्मी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा जानेंगे साथ ही जानेंगे कि लक्ष्मी जी को किसने श्राप दिया, उनके माता पिता भाई बहन और पति कौन हैं. 

स्वर्ग लोग का सुख संपदा और वैभव समाप्त हुआ
पौराणिक कथा है कि एक बार स्वर्ग लोक का वैभव बहुत बढ़ गया और देवताओं के राजा इंद्र ऐश्वर्य और विलासिता में इतना डूब गए कि अपने कर्तव्यों को भी पूरा नहीं कर रहे थे. एक दिन जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोक पधारे तो विलासिता में डूबे देवराज इंद्र ने उनका उचित सत्कार नहीं किया. इससे दुर्वासा ऋषि ने इस अपमान से क्रोधित होकर स्वर्ग लोक लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दिया. जिससे स्वर्ग लोक से निकलकर मां लक्ष्मी समुद्र में समा गईं और स्वर्गलोक का सारा ऐश्वर्य जाता रहा. जैसे ही स्वर्ग लोग का सुख संपदा और वैभव समाप्त हुआ असुरों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और वहां अपनी सत्ता स्थापित की. अब हारे हुए देवता अपने राजा इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचें. जहां ब्रह्मा जी ने सुझाया कि भगवान विष्णु से सहायता सी जाए. विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें. फिर क्या था अमृत की लालसा में देवताओं और असुरों ने साथ आकर समुद्र मंथन किया. इस मंथन से देवी देवता से लेकर कई दिव्य वस्तुएं, रत्न आदि समुद्र से निकले. मां लक्ष्मी जो श्राप के कारण समुद्र में समा गई थीं वो भी मंथन से कमल के फूल पर विराजमान होकर समुद्र से प्रकट हो गई और भगवान विष्णु को अपने पति के रूप वरण किया.

मां लक्ष्मी भृगु ऋषि और ख्याति की पुत्री
एक कथा है कि लक्ष्मी जी के पिता ऋषि भृगु और माता ख्याति हैं. मां लक्ष्मी शरद पूर्णिमा को जन्मी जो सर्व गुणों से संपन्न हैं. धाता और विधाता देवी लक्ष्मी के भाई हैं और बहन अलक्ष्मी हैं. ऋषि भृगु के भाई राजा दक्ष है सप्तर्षि में से एक हैं.

भगवान नारायण को पति के रूप में पाने के लिए की तपस्या
देवी लक्ष्मी जब युवा हुईं तो उन्होंने भगवान नारायण को पति के रूप में पाने के लिए समुद्र तट पर हजारों वर्षों की घोर तपस्या की. एक दिन की बात है देवी लक्ष्मी की परीक्षा लेने के देवराज इंद्र उनके सामने प्रकट हुए. विशेष ये था कि देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु का रूप धारण किया था. उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा कि हे देवी मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ, आप वर मांगें. इस पर लक्ष्मी जी ने कहां हे प्रभु आप के विश्वरूप का दर्शन करना है. फिर क्या था विष्णु रूप में वहां प्रकट हुए इंद्र ऐसा कर नहीं सकें और उन्हें वहां से लज्जित होकर लौटना पड़ा. इसके बाद भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के सामने प्रकट हुए और कहा हे देवी वर मांगिए. इस पर भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी को अपने विराट रूप का दर्शन करवाकर देवी की इच्छा पूरी की. इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी की तपस्या को पूर्ण करते हुए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया. तब से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में निवास कर रही हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव.

