विष्णु जी से युगों की शत्रुता नवग्रहों में मिलता है सम्मान, असुरों के आध्यात्मिक गुरु कैसे बन गए शुक्राचार्य? जानें

विष्णु जी से युगों की शत्रुता नवग्रहों में मिलता है सम्मान, असुरों के आध्यात्मिक गुरु कैसे बन गए शुक्राचार्य? जानें

Shukracharya Pauranik Katha: हिंदू धर्मशास्त्रों में शुक्राचार्य को महाविद्वान, तपस्वी और शक्तिशाली माना गया है जो गुरु के पद पर विराजमान है लेकिन असुरों के गुरु. कैसे शुक्राचार्य असुरों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गए, आज की इस कड़ी में हम यही जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:32 AM IST
Shukracharya Story: हिंदू धर्म में शुक्राचार्य का बहुत सम्मान है, वे परम ज्ञानी और अनेक गुणों से भरे हैं. हालांकि, वे भगवान विष्णु से विरोधी है लेकिन असुरों के गुरु होने पर भी शुक्राचार्य ने कभी धर्म के मार्ग को पूरी तरह से छोड़ा नहीं और दैत्यों के गुरु बने व नवग्रहों में पूजनीय स्थान प्राप्त किया. शुक्राचार्य  केवल दैत्यों के मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि महान तपस्वी और सिद्ध योगी भी हैं. आइए शुक्राचार्य के बारे में विस्तार से जानें.

कौन हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य?
पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि भृगु और काव्या शुक्राचार्य भगवान विष्णु के भक्त प्रह्लाद के भांजे हैं. शुक्राचार्य बड़े होकर अंग ऋषि के आश्रम में शिक्षा पाने पहुंते जहां पर अंग ऋषि के पुत्र बृहस्पति भी शिक्षा पा रहे थे. बृहस्पति की अपेक्षा शुक्राचार्य की बुद्धि अधिक तीव्र थी लेकिन अपने पुत्र की शिक्षा पर अंग ऋषि का अधिक ध्यान होता था जिसके कारण शुक्राचार्य ने अंग ऋषि का आश्रम त्याग दिया और सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा प्राप्त करने निकल पड़े. शिक्षा पूर्ण होने के बाद शुक्राचार्य को जब ये जानकारी मिली कि अंग ऋषि के पुत्र बृहस्पति देवों के गुरु नियुक्त हुए है तो वे द्वेष से भर गए. एक समय की बात है कि देवासुर संग्रहाम होने वाला था और गुरु बृहस्पति देवताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे. ऐसे में असुरों को भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ी जो उन्हें सही रणनीति के बारे में बता सकें और आध्यात्मिक रूप से भी उनका मार्गदर्शक बन सके. दूसरी तरफ गुरु बृहस्पति भी महाविद्वान और परम ज्ञानी हैं जिनका हर ओर ओर सम्मान भी बढ़ रहा था. जिससे शुक्राचार्य को गुरु बृहस्पति से और द्वेष बढ़ने लगा था. ऐसे में उन्होंने शुक्राचार्य ने दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार किया और असुरों को हर परिस्थिति में संरक्षण दिया. 

शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या
शुक्राचार्य ने असुरों की सहायता और उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव से वरदान प्राप्ति की ठानी. शुक्राचार्य ने शिव जी की घोर तपस्या की और संजीवनी विद्या हासिल कर लिया. हालांकि, अनेक प्रयासों के बाद भी उनके तप को देवता तोड़ नहीं पाए. शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से असुरों को कई बार पुनर्जीवित किया. इस तरह असुर युद्ध जीतते रहे. शुक्राचार्य दैत्यों के लिए हमेशा खड़े रहे. 

शुक्राचार्य विष्णु जी के घोर विरोधी
ध्यान दें कि संसार में असुरों के लिए सबसे घातक हमेशा से ही भगवान विष्णु रहे हैं, उनके पास असुर के हर चालाकी और हर वार का तोड़ होता है. असुरों के मार्गदर्शन शुक्राचार्य हैं जिनके दिखाए रास्ते पर चलने के बाद भी असुर भगवान विष्णु के सामने टिक नहीं पाते हैं. इस तरह शुक्राचार्य विष्णु जी के घोर विरोधी और शत्रुता का भाव रखते हैं. इनके शत्रुता युगों युगों से चली आ रही है.

नवग्रहों में शुक्राचार्य
शुक्राचार्य महाविद्वान और परम ज्ञानी हैं. वे एक एक महान ज्योतिषाचार्य माने गए हैं, शुक्रनीति नामक ग्रंथ रचा जिसमें राज्यशास्त्र, राजनीति, कूटनीति लेकर नैतिकता के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती हैं. ब्रह्मांडीय ग्रहों की ऊर्जा पर शुक्राचार्य गहरा प्रभाव डालते हैं. ध्यान दें कि शुक्र ग्रह भौतिक सुख, प्रेम, विवाह, सुंदरता से लेकर कला और विलासिता का कारक ग्रह हैं क्योकि शुक्राचार्य में ये सभी गुण है, वे न्यायप्रिय, संयमी, कला प्रेमी से लेकर बड़े ज्ञानी हैं. उनके इन्हीं गुणों के कारण नवग्रहों में उन्होंने अपना स्थान बनाया.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

