Ganesh ji Pauranik Katha: गणेश जी कैसे बने एकदंत, इसके पीछे है 3 रोचक कथा, एक का दैत्य गजमुखासुर से है संबंध!

Ekdant Ganesh Ji Ki Story: भगवान गणेश बुद्धि और व्यापार के देवता हैं. अपने भक्त के काम में कोई बाधा नहीं आने देते हैं और सभी विघ्न को दूरकर विघ्नहर्ता कहलाते हैं. वैसे तो गणेश जी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं लेकिन गणेश जी के एकदंत होने की कई कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं. आइ इस कड़ी में गणेश जी से जुड़ी 3 पौराणिक कथा जानें जिनसे यह जानने को मिलता है कि आखिर गणेश जी कैसे एकदंत बन गए.

परशुराम जी से जुड़ी कथा

गणेश पुराण की कथा है कि कार्तवीर्य अर्जुन का वध भगवान परशुराम जी ने वध दिया और इसके बाद भगवान शिव के दर्शन पाने के उद्येश्य से कैलाश पर्वत पहुंच गए. यहां गणेशजी ने उन्हें रास्ते में रोका तो भगवान परशुराम क्रोध से भर गए और देखते ही देखते एक बड़ा विवाद शुरू हो गया ओर दोनो के बीच भयंकर युद्ध होने लगा. युद्ध में गणेश जी अपने भरपूर बल का प्रदर्शन कर रहे थे की तभी शिव जी से मिले फरसे से परशुराम जी ने उनके ही पुत्र पर वार कर दिया. इससे गणेश जी का एक दांत टूट गया और तब से ही वे एकदंत के रूप में जानें गए.

गजमुखासुर दैत्य की कथा

गजमुखासुर दैत्य से जुड़ी कथा काफी चर्चा में रहती है. गजमुखासुर दैत्य का अपने बाहुबल पर बहुत घमंड था. वो देवताओं को चैन से नहीं रहने देता था. तब देवता ने भगवान गणेश के पास जातक उनसे सहायता मांगी. जिस पर भगवान श्रीगणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने की बात मान ली. इसके बाद गणेश जी का गजमुखासुर दैत्य से भीषण युद्ध हुआ. युद्ध में श्रीगणेश का एक दांत टूटने से वे बहुत क्रोधित हुए और अपने उसी टूटे दांत से गजमुखासुर पर तेज प्रहार किया जिससे वह बचने के लिए भागने लगा. घबराए हुए दैत्य ने चूहे का रूप धरकर भागने का प्रयास किया जिसे गणेशजी ने उसे पकड़ लिया. फिर क्या था दैत्य ने मृत्यु से बचने के लिए गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी. इसके बाद ही श्रीगणेश जी ने मूषक रूप में ही अपने पास रखकर उसे वाहन बना लिया

महाभारत के लिए तोड़ा दांत

गणेश जी के एकदंत होने की कथा ये भी है कि गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास जी द्वारा बोली जा रही महाभारत की कथा को लिखने के लिए अपने एक दांत को तोड़कर उसे लेखनी के रूप में उपयोग किया. दरअसल वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना करनी शुरू की तो गणेशजी का आह्वान किया और उनसे लिखने का कार्य करने के लिए कहा. लेकिन गणेश जी ने भी महर्षि के सामने एक चुनौती रखी कि महाभारत की कथा तो वो लिख देंगे लेकिन कथा को बोलते समय रुकना नहीं है यानी लगातार कथा बोलते रहना होगा. महर्षि ने गणेश जी के इस शर्त को मान लिया और लिखना शुरू किया लेकिन गणेशजी की लेखनी टूट गई. ऐसे में कथा रुके नहीं इसके लिए उन्होंने अपने तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और आगे की कथा लिखनी शुरू कर दी. तब से उनके पास एक ही दांत है, इस वजह से उन्हें एक दंत कहा गया.

