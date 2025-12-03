Advertisement
trendingNow13027108
Hindi Newsधर्म

Ganesh ji Pauranik Katha: गणेश जी कैसे बने एकदंत, इसके पीछे है 3 रोचक कथा, एक का दैत्य गजमुखासुर से है संबंध!

How Ganesh ji become Ekdant Story In Hindi: गणेशजी गजमुख हैं लेकिन उनका एक दांत नहीं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है. आइए इससे जुड़ी 3 कथाओं के बारे में जानें. एक कथा तो बहुत ही रोचक है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganesh Ji Ki Katha 2025
Ganesh Ji Ki Katha 2025

Ekdant Ganesh Ji Ki Story: भगवान गणेश बुद्धि और व्यापार के देवता हैं. अपने भक्त के काम में कोई बाधा नहीं आने देते हैं और सभी विघ्न को दूरकर विघ्नहर्ता कहलाते हैं. वैसे तो गणेश जी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं लेकिन गणेश जी के एकदंत होने की कई कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं. आइ इस कड़ी में गणेश जी से जुड़ी 3 पौराणिक कथा जानें जिनसे यह जानने को मिलता है कि आखिर गणेश जी कैसे एकदंत बन गए. 

परशुराम जी से जुड़ी कथा
गणेश पुराण की कथा है कि कार्तवीर्य अर्जुन का वध भगवान परशुराम जी ने वध दिया और इसके बाद भगवान शिव के दर्शन पाने के उद्येश्य से कैलाश पर्वत पहुंच गए. यहां गणेशजी ने उन्हें रास्ते में रोका तो भगवान परशुराम क्रोध से भर गए और देखते ही देखते एक बड़ा विवाद शुरू हो गया ओर दोनो के बीच भयंकर युद्ध होने लगा. युद्ध में गणेश जी अपने भरपूर बल का प्रदर्शन कर रहे थे की तभी शिव जी से मिले फरसे से परशुराम जी ने उनके ही पुत्र  पर वार कर दिया. इससे गणेश जी का एक दांत टूट गया और तब से ही वे एकदंत के रूप में जानें गए.

गजमुखासुर दैत्य की कथा
गजमुखासुर दैत्य से जुड़ी कथा काफी चर्चा में रहती है. गजमुखासुर दैत्य का अपने बाहुबल पर बहुत घमंड था. वो देवताओं को चैन से नहीं रहने देता था. तब देवता ने भगवान गणेश के पास जातक उनसे सहायता मांगी. जिस पर भगवान श्रीगणेश ने उन्हें गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने की बात मान ली. इसके बाद गणेश जी का गजमुखासुर दैत्य से भीषण युद्ध हुआ. युद्ध में श्रीगणेश का एक दांत टूटने से वे बहुत क्रोधित हुए और अपने उसी टूटे दांत से गजमुखासुर पर तेज प्रहार किया जिससे वह बचने के लिए भागने लगा. घबराए हुए दैत्य ने चूहे का रूप धरकर भागने का प्रयास किया जिसे गणेशजी ने उसे पकड़ लिया. फिर क्या था दैत्य ने मृत्यु से बचने के लिए गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी. इसके बाद ही श्रीगणेश जी ने मूषक रूप में ही अपने पास रखकर उसे वाहन बना लिया

Add Zee News as a Preferred Source

महाभारत के लिए तोड़ा दांत
गणेश जी के एकदंत होने की कथा ये भी है कि गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास जी द्वारा बोली जा रही महाभारत की कथा को लिखने के लिए अपने एक दांत को तोड़कर उसे लेखनी के रूप में उपयोग किया. दरअसल वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना करनी शुरू की तो गणेशजी का आह्वान किया और उनसे लिखने का कार्य करने के लिए कहा. लेकिन गणेश जी ने भी महर्षि के सामने एक चुनौती रखी कि महाभारत की कथा तो वो लिख देंगे लेकिन कथा को बोलते समय रुकना नहीं है यानी लगातार कथा बोलते रहना होगा. महर्षि ने गणेश जी के इस शर्त को मान लिया और लिखना शुरू किया लेकिन गणेशजी की लेखनी टूट गई. ऐसे में कथा रुके नहीं इसके लिए उन्होंने अपने तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और आगे की कथा लिखनी शुरू कर दी. तब से उनके पास एक ही दांत है, इस वजह से उन्हें एक दंत कहा गया.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

और पढ़ें- Pauranik Katha: श्रीकृष्ण की थी हजारों पत्नियां तो बड़े भाई बलराम जी की कितनी? जानें शेषावतार के विवाह की रोचक कथा!

और पढ़ें- हनुमान जी ने कैसे तोड़ा था बलराम जी का घमंड, चट कर गए द्वारका की वाटिका के फल, जानें कथा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Ganesh ji Pauranik Katha

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी बंगाल के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात,तीसरे दिन कैसा रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र? जानें पल-पल की अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी बंगाल के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात,तीसरे दिन कैसा रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र? जानें पल-पल की अपडेट
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी एक छोटी सी बात भूल गए
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी एक छोटी सी बात भूल गए
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया