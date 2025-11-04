Advertisement
Pauranik Katha: सूर्यदेव को अपना गुरु बनाना हनुमान जी के लिए नहीं था आसान, जानें अंजनी पुत्र के शिक्षा प्राप्ति की कथा!

Bal Hanuman Ki Katha: हनुमान जी ने सूर्यदेव से कैसे शिक्षा ली क्योंकि सूर्यदेव तो हनुमान जी के गुरु बनने के लिए मना कर चुके थे. आइए बाल हनुमान की इस रोचक कथा को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:41 AM IST
Hanuman Ji Ki Katha: छात्र को जब बल बुद्धि विद्या का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है तो वो हनुमान जी की आराधना करता है. लेकिन हनुमान जी ने कैसे विद्या प्राप्ति की क्या आपको इस बारे में पता है. हनुमान जी की शिक्षा प्राप्ति को लेकर उनके पिता महाराज केसरी को महर्षि अगस्त्य ने सुझाया कि वे सूर्यदेव के पास हनुमान को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें. ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्यदेव प्रकाश और ज्ञान के अद्भुत स्रोत हैं. हालांकि, हनुमान जी के और भी कई गुरु हुए लेकिन कैसे सूर्यदेव ने हनुमान जी को शिक्षा देने की हामी भरी इसके पीछे एक रोचक प्रसंग आता है.

कथा है कि जब सूर्य देव (Surya Dev) के पास जातक हनुमान जी ने उनसे शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की तब सूर्यदेव ने हनुमान जी की ज्ञान अच्छाशक्ति को परखने के लिए एक परीक्षा ली. सूर्यदेव उन्हें शिक्षा देने की बात को टालने लगे. सूर्य देव ने कहा कि मैं एक जगह नहीं टिकता, पूर्व से पश्चिम की ओर में घूमता ही रहता हूं लेकिन एक गुरु और उसके शिष्य को एक दूसरे के सामने बैठकर पठन पाठन करना चाहिए. लेकिन तो भ्रमण करता रहता हूं. भला मैं तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊंगा. लेकिन हनुमान जी कहां हार मानने वाले थे. उन्होंने भी कहा कि मैं आपसे ही शिक्षा ग्रहण करूंगा. उन्होंने कहा कि ‘आप परिक्रमा करते हुए ही मुझे शिक्षा दे दीजिएगा. मैं आपके रथ की गति दिशा में आपके सामने मुख करके उल्टा चलूंगा, इससे हम आमने सामने भी होंगे और आपकी गति में रुकावट भी नहीं आएगी. इस तरह आप मुझे शिक्षा दे पाएंगे. हनुमान जी की शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा शक्ति देखकर सूर्य देव अति प्रसन्न हुए और हनुमान जी के गुरु बन गए. सूर्य देव ने हनुमान जी को नौ विद्याएं दीं. हनुमान जी चारों वेद, छहों दर्शन, चौंसठ कलाओं के ज्ञाता बन गए. एक सौ आठ तांत्रिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया. शिक्षा पूरी होने पर हनुमान जी ने सूर्यदेव से पूजा कि गुरुदेव आपको क्या गुरु-दक्षिणा चाहिए. इस पर सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान,विद्यार्थी निष्ठावान हो, यही पर्याप्त है. लेकिन हनुमान ने जब हठ किया कि वे दक्षिणा देंगे ही तब सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान तुम मेरे पुत्र सुग्रीव का हमेशा सहयोग देना और उसकी देखभाल करना. इस तरह हनुमान जी और किष्किंधा के राज सुग्रीव के बीच पक्की मित्रता हुई.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

