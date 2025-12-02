हनुमान जी ने कैसे तोड़ा था बलराम जी का घमंड, चट कर गए द्वारका की वाटिका के फल, जानें कथा!

Hanuman Ji Ki Katha: रामायण से लेकर महाभारत काल तक हनुमानजी की उपस्थित और उनकी शक्ति का वर्णन मिलता है. इस तरह एक कथा है कि कैसे शेषनाग के अवतार और श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के घमंड को हनुमानजी ने चूर चूर कर दिया था. आइए द्वापर युग की द्वारका की इस रोटक कथा को जानें.

हनुमान जी और बलराम जी की कथा!

बलरामजी ने कई दानव से लेकर असुरों का वध अपनी भुजाओं, गदा और हल से किया. पौंड्रक के विशालकाय वानर द्वीत को हराया और अपने एक ही मुक्के से उसको मार डाला. फिर क्या था बलरामजी अहंकार से भर गए और अपने आगे उन्हें हर कोई कम शक्ति वाला ही प्रतीत होने लगा. तब श्रीकृष्‍ण ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे द्वारका पधारें. इस आदेश को पाकर हनुमानजी गंधमादन पर्वत से उड़ते हुए द्वारिका पहुंचे और वहां की सबसे सुंदर वाटिका में घुसकर सरे फल खा गए और पूरी वाटिका को उजाड़ डाला. इस बारे में जब बलराम जी को पता चला तो उन्होंने अपनी गदा उठाई और वाटिका जा पहुंचें. वहां उन्होंने हनुमान जी को एक साधारण वानर समझकर भगाने की बहुच कोशिश की लेकिन अनेक चेतावनी और कोशिश के बाद भी हनुमानजी जब काबू में नहीं आए तो बलरामजी ने अपनी गदा निकालकर उन्हें गदा युद्ध के लिए ललकारा. फिर क्या था हनुमानजी और बलराम जी के बीच भयंकर गदा युद्ध हुआ. इतने पर भी बलराम जी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि वानर को कैसे काबू में किया जाए. थक-हारकर तब बलराम जी ने कहा हे वानर सच कहो कौन हो तुम, नहीं तो मैं अभी अपनी हल निकालता हूं. ऐसी स्थिति में हनुमानजी ने श्रीकृष्ण का ध्यान किया और कहा कि हे प्रभु ये तो हल निकाल रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए ये आदेश करें. तब श्रीकृष्ण और रुक्मिणी युद्ध वाली जगह पर प्रकट हुए और बलरामजी को बताया कि यह वानर कोई और नहीं, बल्कि पवनपुत्र हनुमानजी हैं. यह जानकर बलरामजी चकित हो गए और प्रणाम कर हनुमान जी से क्षमा मांगी. अंत में बलराम जी ने यह मान ही लिया कि वे अपनी शक्ति, अपनी गदा और अपने हल के अहंकार में चूर हो गए थे. इस तरह हनुमान जी ने बलराम जी का घमंड तोड़ा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

