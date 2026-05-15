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Hindi Newsधर्मभाग्य में अल्पायु और फिर कठोर तप... कैसे मिला नंदी के रूप में शिव जी को उनका वाहन? अति रोचक है कथा

भाग्य में अल्पायु और फिर कठोर तप... कैसे मिला नंदी के रूप में शिव जी को उनका वाहन? अति रोचक है कथा

Shiv Vahan Nandi: शिव जी के वाहन नंदी हैं, उन्हें कैलाश का द्वारपाल भी कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे नंदी महाराज शिव जी के वाहन बन गए. आइए इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 15, 2026, 01:55 PM IST
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Shiv Ji
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Shiv ji Nandi Sawari Katha: नंदी महाराज शिव जी को अति प्रिय हैं. शिव जी के गणों में से प्रमुख गण नंदी महाराज शिव जी के वाहन हैं और उन्हें कैलाश का द्वारपाल भी माना जाता है. आपने भी शिवालय में देखा होगा कि शिव जी की प्रतिमा या शिवलिंग की ओर मुख करके बैल रूपी नंदी महाराज विराजमान होते हैं. लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि शिव जी के वाहन नंदी महाराज कैसे बन गए. आइए पौराणिक कथा की इस कड़ी में विस्तार से जानें.

भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं नंदी महाराज
शिव जी की सेवा में समर्पित नंदी महाराज शक्ति-संपन्नता और कर्मठता के प्रतीक है जो बैल के रूप में हर शिव मंदिर में प्रतिष्ठित किए जाते हैं. शैव पंरपरा में नंदी महाराज नंदीनाथ संप्रदाय का मुख्य गुरु माने गए हैं. धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान शिव ध्यान में लीन होते है तो भक्तों की मनोकामनाएं नंदी महाराज ही सुनते हैं और फिर उन सभी मनोकामनाओं को तब शिव जी को बताते हैं जब वे ध्यान में नहीं होते. इस तरह नंदी महाराज के माध्यम से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है.

नंदी कैसे बने शिव की सवारी ?
पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में एक ऋषि थे जिनका नाम शिलाद था. शिव की कठोर तपस्या कर ऋषि ने एक पुत्र की प्राप्ति की जिसका नाम नंदी था. ऋषि शिलाद ने नंदी को वेद-पुराण में निपुण बनाया, सभी तरह के ज्ञान दिए. एक दिन ऋषि शिलाद के आश्रम में दो संत आएं जिनकी पिता पुत्र ने खूब सेवा की. संत जब आश्रम से जाने लगे तो शिलाद ऋषि को लंबी उम्र का वरदान दिया लेकिन नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया. ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से जब पूछा कि नंदी के लिए कोई आशीर्वाद क्यों नहीं दिया तो उन दोनों ने बताया कि नंदी के भाग्य में अल्पायु है. ऐसा सुनकर ऋषि शिलाद चिंता में पड़ गए. इस पर उन्हें पुत्र नंदी ने समझाया कि पिताजी आपने मुझे शिव जी की कृपा से प्राप्त किया है तो मेरी रक्षा भी शिव जी ही करेंगे. इस पर नंदी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की. उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी न उन्हें बैल रूप में अपना वाहन बना लिया और अपने गण में स्थान दिया. तब से ही शिव जी की सेवा में नंदी महाराज प्रस्तुत रहते हैं.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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