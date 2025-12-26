Pauranik Katha: कैसे हुआ कौरवों का जन्म, गांधारी कितने माह तक रही गर्भवती, जानिए रहस्यमयी कथा

Advertisement
Hindi Newsधर्मPauranik Katha: कैसे हुआ कौरवों का जन्म, गांधारी कितने माह तक रही गर्भवती, जानिए रहस्यमयी कथा

Mythological story in Hindi: महाभारत काल में कई ऐसी छोटी लेकिन रहस्यमयी घटनाएं हुईं जिसे जानने के बाद हैरानी होती है. इसी तरह एक प्रसंग आता है कौरवों के जन्म का, यह घटना की रहस्यों से भरी है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 26, 2025, 02:13 PM IST
Mahabharata Story
Mahabharat Kaurav Birth Story: महाभारत की कहानी में और भी कई कहानियां हैं. कुछ कहानियां रोमांच से भर देती हैं तो कुछ रहस्यों से भरी हैं. कौरवों और पांडवों की इस कहानी में एक बहुत रोचक कथा आती है कौरवों के जन्म की, इस कथा के बारे में हम इस कड़ी में जानेंगे. 

क्या है पौराणिक कथा
पौराणिक कथा है कि ऋषि व्यास गांधारी की सेवा भाव से प्रसन्न हुए और उन्हें  100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया. आगे चलकर गांधारी और धृतराष्ट्र के बीच विवाह हुआ और गांधारी ने गर्धारण किया. रानी गांधारी का गर्भधारण आम महिलाओं की तरह नहीं था, बल्कि रानी गांधारी पूरे 24 महीने के लिए गर्भवती रही और जब उनका प्रसव हुआ तो उन्होंने एक बच्चे को नहीं बल्की एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया. इस बारे में जब ऋषि व्यास को सूचना दी गई तो वे हस्तिनापुर के महल पहुंचे जहां पर उन्होंने मांस के लोथड़े को 101 भागों में बांट दिया और अगल-अलग मिट्टी के घड़ों में घी में डालकर रख दिया. इन 101 घड़ों में मांस के टुकड़े से 101 बच्चों का विकास हुआ. इनमें 100 पुत्र और 1 पुत्री थी. इन्ही 100 पुत्रों को कौरव कहा गया जिसमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और उससे छोटा यानी दूसरा पुत्र दुःशासन था. अंत में जो पुत्री जन्मी उसका नाम दुःशाला रखा गया. ऐसा वर्णन भी मिलता है कि अपने पिछले जन्म में गांधारी ने जीव हत्या का पाप किया था जिसके दंड स्वरूप उसकी संतान का जन्म होने में देरी हुई. एक अन्य कथा यह भी सुनी सुनाई जाती है कि पिछले जन्म में 100 कछुओं को गांधारी ने मार डाला था जिसके कारण गंधारी के रूप में अपने इस जीवन में उसे 100 पुत्र हुए जिनका अंत उसने अपनी ही आंखों से देखा. तो यह थी महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक दुर्योधन के जन्म की कथा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

