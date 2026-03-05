Advertisement
trendingNow13130631
Hindi Newsधर्मसुंदर केश और मुख पर तेज! देवराज इंद्र की इस अति सुंदर अप्सरा का कैसे हुआ जन्म, नर-नारायण से जुड़ी है रोचक कथा

सुंदर केश और मुख पर तेज! देवराज इंद्र की इस अति सुंदर अप्सरा का कैसे हुआ जन्म, नर-नारायण से जुड़ी है रोचक कथा

Swarglok ki Apsara Urvashi Kaun Thi: स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी अति सुंदर स्त्री थी. उसके केश सुंदर थे और उसके मुख पर तेज था. उर्वशी की सुंदरता को देखकर किसी की भी आंखें चौधिया जाती थी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 05, 2026, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apsara Urvashi Ki Katha
Apsara Urvashi Ki Katha

Apsara Urvashi Ki Katha: स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी की चर्चा बड़े से बड़े राजा सन्यासी और देवताओं में हुआ करती थी. उसके केश सुंदर थे और उसके मुख पर अद्भुत तेज था. देवराज इंद्र की हर अप्सरा की उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अप्सरा उर्वसी का जन्म कैसे हुआ, उसके जन्म के पीछे का उद्येश्य क्या था. आज की इस कड़ी में हम अप्सरा उर्वसी से जुड़ी पौराणिक कथा विस्तार से जानेंगे.

सुंदर अप्सरा उर्वशी के जन्म का रहस्य
अप्सरा उर्वशी जब पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती थी तो उसके शरीर से मनमोहक गंध निकलती थी जिससे कोई भी आकर्षित हो जाता था. लेकिन स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा के जन्म का रहस्य क्या है? आइए इसके लिए एक पौराणिक कथा जानें. महाभारत के अनुसार भगवान विष्णु के अंश नर-नारायण एक बार कठोर तप करने के लिए ध्यान में बैठे. नर-नारायण तो गहरी तपस्या में लीन हो गए लेकिन दूसरी तरफ स्वर्ग के राजा इंद्र भय में पड़ गए और सोचने लगे कि कहीं महादेव को प्रसन्न कर नर-नारायण वरदान में स्वर्गलोक ही न मांग लें. फिर क्या था देवराज इंद्र ने नर-नारायण की तपस्या भंग करने के लिए अनेक अप्सराओं को भेजा लेकिन कोई भी अप्सरा सफल नहीं हो पाई. वहीं दूसरी ओर नर-नारायण को इंद्र की चाल की भनक हुई तो उन्होंने उनसे कहा कि- 'हे इंद्रदेव! हमें ये ज्ञात है कि आप हमारी बातों को सुन सकते हैं. हम ऋषि हैं और तपस्या करते हैं. भले ही अंहकार हो कि इंद्रलोक में अनेक सुंदर अप्सराएं हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे सुंदर अप्सरा को हम अपने तप के बल से उत्पन्न कर सकते हैं. ऐसे में हम पर आपकी माया नहीं चलेगी. इतना कहकर नर-नारायण ने अपनी जांघ से एक सुंदर अप्सरा को उत्पन्न किया.

सुदरता के साथ बुद्धि की स्वामिनी
नर-नारायण के ज्ञान से इंद्रदेव को अपनी भूल का आभास हुआ. इंद्रदेव ने नर-नारायण से क्षमा मांगी. वहीं दूसरी ओर नर-नारायण ने जंघा यानी उर से उत्पन्न की गई अप्सरा को इंद्रलोक भेज दिया. वह अप्सरा और कोई नहीं उर्वशी थी जो देवराज इंद्र की सबसे प्रिय अप्सरा के रूप में जानी गई. उर्वशी केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि बुद्धि और ज्ञान से भरी हुई थी क्योंकि नर-नारायण के ज्ञान का गहरा प्रभाव उर्वशी पर था. देवराज इंद्र उर्वशी से कई-कई बार सुझाव भी लेते रहते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

उर्वशी की सुंदरता और उसका यौवन
स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य अद्भुत था. वह एक से बढ़कर एक सुंदर रूप बदल सकती थी. उर्वशी का यौवन 18 वर्ष की युवती की तरह बना रहता था यानी उसकी आयु बढ़ती ही नहीं थी. नृत्य से लेकर गायन तक में उर्वशी पारांगत थी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- नाखूनों की बनावट खोल देती है बड़े से बड़ा राज, कैसे होते हैं नाखून चबाने वाले... गुलाबी नाखूनों वाले लोग? जानें

और पढ़ें- Door Vastu Rules: दुर्भाग्य और दरिद्रता घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखेगी, मेन गेट से जुड़े ये वास्तु टिप्स अपनाकर तो देखें!

और पढ़ें- Astro Tips: हनुमान जी के अति प्रभावशाली 12 नाम, जिनके जाप से भय और संकटों का होता है नाश, जानें इससे जुड़े नियम

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

कनाडा में पंजाबी यूट्यूबर का मर्डर, खून से लथपथ मिली लाश; खालिस्तान का करती थी विरोध
Nancy Grewal
कनाडा में पंजाबी यूट्यूबर का मर्डर, खून से लथपथ मिली लाश; खालिस्तान का करती थी विरोध
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदीपट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
jdu nitish kumar news
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदीपट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
'वो रहबर नहीं, पैसा देकर....' खामेनेई की हत्या पर प्रोटेस्ट देख भड़के शिया मौलाना
india iran news
'वो रहबर नहीं, पैसा देकर....' खामेनेई की हत्या पर प्रोटेस्ट देख भड़के शिया मौलाना
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
iran
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का कर दिया ऐलान, राज्यसभा चुनाव में लोकसभा जैसी हलचल
Rajya Sabha Chunav 2026
नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का कर दिया ऐलान, राज्यसभा चुनाव में लोकसभा जैसी हलचल
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर