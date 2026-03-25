Pauranik Katha: मां काली के सामने बालक रूप में महादेव क्यों जोर-जोर से रोने लगे, जानें बटुक भैरव की रोचक कथा

The story of Maa Kali In Hindi: जगत जननी मां अंबा ने राक्षसों के अंत के लिए विकराल रूप धारण किया. इनके इस रूप के पीछे कई कथाएं हैं और इससे ही महादेव के बालक रूप का गहरा संबंध है. आइए पौराणिक कथा की इस कड़ी में हम विस्तार से जानें कि मां काली और बटुक भैरव की रोचक कथा क्या है.

दारुक नामक राक्षस की कथा

दारुक नामक राक्षस ने घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाया कि उसका अंत केवल एक महिला ही कर सकती है. अन्य कोई भी उसे न तो हरा पाएगा और न तो उसको मार पाएगा. दारुक राक्षस इन वरदान को पाकर लोगों को सताने लगा. सारे ब्राह्मणों और संतों पर अत्याचार करने लगा. स्वर्ग से देवताओं को भगाने लगा. देवताओं ने उसके साथ युद्ध भी किया लेकिन हार गए. तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इस राक्षस का अंत केवल एक स्त्री के हाथों ही होगा.

महादेव ने लिया बालक रूप

अब सभी देवता महादेव के पास जाकर सहायता मांगने लगे. दारुक राक्षस का अंत कैसे होगा इस प्रश्न पर भोलेनाथ ने मां पार्वती की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा- हे कल्याणी! मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जगत हित में दारुक दैत्य का अंत करें. इतना सुनते ही माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपने एक अंश को भगवान भोलेनाथ में प्रविष्ट किया और इसी समय भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला जिसमें से मां पार्वती का विकराल और भयंकर काली रूप अवतरित हुआ जिनके एक हुंकार से दैत्यों का नाश हो गया. माता काली ने दारुक का अंत किया. माता क्रोध से भर गई और जो सामने आता जा रहा था उसे वो भस्म करती जा रही थीं. देवताओं ने पुन: भोलेनाथ से सहायता मांगी कि जगत को मां काली के क्रोध से मुक्त करें. तब महादेव ने एक बालक का रूप धारण किया जिसे बटुक भैरव कहा गया. महादेव ने बालक के रूप में मां काली के सामने खड़े होकर जोर-जोर से रोने लगे. बालक को रोते देख और उनके करुण ध्वनी को सुनकर मां काली भावुक हो गईं. बालक रूप में ही महादेव को गले से लगा लिया और और अपने वास्तविक और सौम्य रूप में यानी देवी पार्वती के रूप में लौट आई.

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