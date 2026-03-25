Advertisement
trendingNow13152985
Hindi Newsधर्मPauranik Katha: मां काली के सामने बालक रूप में महादेव क्यों जोर-जोर से रोने लगे, जानें बटुक भैरव की रोचक कथा

Pauranik Katha: मां काली के सामने बालक रूप में महादेव क्यों जोर-जोर से रोने लगे, जानें बटुक भैरव की रोचक कथा

Maa Kali aur Batuk Bhairav Ki Katha: मां काली के गुस्से को शांत करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तभी महादेव ने एक ऐसी युक्ति अपनायी की देखते ही देखते माता शांत होकर अपने वास्तविक रूप में आ गई. आइए जानें क्या है यह पूरी कथा.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pauranik Katha Maa Kali And Batuk Bhairav
Pauranik Katha Maa Kali And Batuk Bhairav

The story of Maa Kali In Hindi: जगत जननी मां अंबा ने राक्षसों के अंत के लिए विकराल रूप धारण किया. इनके इस रूप के पीछे कई कथाएं हैं और इससे ही महादेव के बालक रूप का गहरा संबंध है. आइए पौराणिक कथा की इस कड़ी में हम विस्तार से जानें कि मां काली और बटुक भैरव की रोचक कथा क्या है.

दारुक नामक राक्षस की कथा
दारुक नामक राक्षस ने घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाया कि उसका अंत केवल एक महिला ही कर सकती है. अन्य कोई भी उसे न तो हरा पाएगा और न तो उसको मार पाएगा. दारुक राक्षस इन वरदान को पाकर लोगों को सताने लगा. सारे ब्राह्मणों और संतों  पर अत्याचार करने लगा. स्वर्ग से देवताओं को भगाने लगा. देवताओं ने उसके साथ युद्ध भी किया लेकिन हार गए. तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इस राक्षस का अंत केवल एक स्त्री के हाथों ही होगा.

महादेव ने लिया बालक रूप
अब सभी देवता महादेव के पास जाकर सहायता मांगने लगे. दारुक राक्षस का अंत कैसे होगा इस प्रश्न पर भोलेनाथ ने मां पार्वती की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा- हे कल्याणी! मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जगत हित में दारुक दैत्य का अंत करें. इतना सुनते ही माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपने एक अंश को भगवान भोलेनाथ में प्रविष्ट किया और इसी समय भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला जिसमें से मां पार्वती का विकराल और भयंकर काली रूप अवतरित हुआ जिनके एक हुंकार से दैत्यों का नाश हो गया. माता काली ने दारुक का अंत किया. माता क्रोध से भर गई और जो सामने आता जा रहा था उसे वो भस्म करती जा रही थीं. देवताओं ने पुन: भोलेनाथ से सहायता मांगी कि जगत को मां काली के क्रोध से मुक्त करें. तब महादेव ने एक बालक का रूप धारण किया जिसे बटुक भैरव कहा गया. महादेव ने बालक के रूप में मां काली के सामने खड़े होकर जोर-जोर से रोने लगे. बालक को रोते देख और उनके करुण ध्वनी को सुनकर मां काली भावुक हो गईं. बालक रूप में ही महादेव को गले से लगा लिया और और अपने वास्तविक और सौम्य रूप में यानी देवी पार्वती के रूप में लौट आई.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Budh Gochar 2026: बुध का शनि के नक्षत्र में गोचर बढ़ाएगा 4 राशिवालों की बुद्धि और घर का धन, मिलेगा मेहनत का फल! 

और पढ़ें- Dreams Astrology: सपने में नौकरी छूटना... नई नौकरी लगते देखना, क्या है ऐसे सपनों के पीछे का गहरा संकेत? जानें

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
Tamil Nadu Election 2026
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!
BJP news
अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!
LIVE: संसद में सर्वदलीय बैठक,बंगाल में ओवैसी की हुमायूं कबीर के साथ एंट्री; ममता को टेंशन
West Bengal Election 2026
LIVE: संसद में सर्वदलीय बैठक,बंगाल में ओवैसी की हुमायूं कबीर के साथ एंट्री; ममता को टेंशन
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती
sonia gandhi
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती
अब सबके लिए होंगे समान नियम, गुजरात विधानसभा ने पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
Uniform Civil Code
अब सबके लिए होंगे समान नियम, गुजरात विधानसभा ने पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
Tamil Nadu assembly elections 2026
चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
Jammu-Kashmir News
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
55 दिन बाद लिखी गई अजित पवार प्लेन क्रैश की FIR, साजिश या हादसा... अब सामने आएगा सच?
ajit pawar plane crash
55 दिन बाद लिखी गई अजित पवार प्लेन क्रैश की FIR, साजिश या हादसा... अब सामने आएगा सच?
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
sierra leone school
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
Kerala Assembly Election 2026
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल