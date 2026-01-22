Advertisement
Hindi Newsधर्मक्या है देवी सरस्वती के अवतरण की रोचक कथा, किसने की सबसे पहले मां शारदे की उपासना? जानें

क्या है देवी सरस्वती के अवतरण की रोचक कथा, किसने की सबसे पहले मां शारदे की उपासना? जानें

Devi Saraswati Pauranik Katha: बसंत पंचमी का पर हर साल माघ माह के शुक्ल पंचमी तिथि पर मनाने का विधान है. बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा उपासना करने का विधान पुराने समय से चला आ रहा है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:32 PM IST
Devi Saraswati Ki Katha
Devi Saraswati Ki Katha

Pauranik Katha: बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनायी जाती है. बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा उपासना करने का विधान है. ज्ञान, संगीत, विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की आराधना करने से जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है. इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर सरस्वती माता की पूजा विधि विधान से की जाती है. वसंत पंचमी से सभी शुभ कार्यों को करने की शुरुआत हो जाती है. विद्यारंभ, नवीन विद्या के लिए शुरुआत और गृह प्रवेश के लिए वसंत पंचमी को अति शुभ पर्व माना जाता है. सरस्वती पूजन का उद्देश्य है कि जीवन में अज्ञानरुपी अंधकार का नाश हो सकें. आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि मां सरस्वती का अवतरण कैसे हुआ और किसने सबसे पहले मां सरस्वती की पूजा की.

देवी सरस्वती के अवतरण की कथा 
सृष्टि की शुरुआत ही हुई थी कि भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य समेत सभी जीवों को रचा. हालांकि अपनी सर्जना से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे. उन्हें आभास हुआ कि चारों ओर मौन ही मौन है. फिर उन्होंने विष्णु जी की अनुमति से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़का और जिससे एक कम्पंन हुआ और फिर एक चतुर्भुजी देवी का अवतरण हुआ. देवी में अदभुत शक्ति थी, उनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ मुद्रा में था. बाकी दो हाथों में पुस्तक व माला देवी ने धारण किया था. ब्रह्मा जी ने देवी से कहा- हे देवी वीणा बजाएं. इस पर देवी ने वीणा का मधुर नाद झेड़ा और इसी के साथ संसार के समस्त जीव को वाणी मिली. जलधारा में कोलाहल फैला और पवन सरसराहट से चल पड़ी. ब्रह्माजी ने देवी को वाणी की देवी के लिए में चिह्नित किया और उन्हें सरस्वती नाम दिया. मां सरस्वती के कई नाम हैं बागीश्वरी , भगवती , शारदा , वीणावादिनी के साथ ही बाग्देवी और अन्य नाम. विद्या और बुद्धि का वरदान देने वाली देवी ने ही कला और संगित की उत्पत्ति की.
    
सर्वप्रथम किसने की मां सरस्वती की पूजा 
ब्रह्मवैवर्त पुराण की मानें तो वसंत पंचमी की तिथि थी और इसी दिन मां सरस्वती को श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि सुंदरी! हर एक ब्रह्मांड में  माघ शुक्ल पंचमी तिथि पर विद्या आरम्भ के शुभ अवसर पर तुम्हारी विशाल पूजा विधि विधान से बड़े गौरव के साथ की जाएगी. मेरे वरदान का ये प्रभाव होगा कि आज से लेकर प्रलय आने तक हर एक कल्प में मनुष्य , मनुगण, देवता के साथ ही मोक्षकामी , वसु  से लेकर योगी ,सिद्ध , नाग, गन्धर्व व राक्षस हर कोई भक्ति के साथ आपकी आराधना करेगा. विद्वान पुरुषों के द्वारा आपका सम्यक् प्रकार से स्तुति की जाएगी. कलश अथवा पुस्तक में आपका आह्वान किया जाएगा. यह वरदान देने के बाद सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की सर्वप्रथम आराधना पूजा की और फिर ब्रह्मा ,विष्णु , शिव समेद सभी देवी देवता और इंद्र ने भगवती सरस्वती की पूजा की. सभी से माता सरस्वती सम्पूर्ण जगत में पूजी जाने लगी.

