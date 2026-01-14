12 वर्षों की भूख के बाद खिचड़ी खाकर तृप्त हुए जगन्नाथ जी और बलभद्र जी, कैसे लोटा श्रीमंदिर का वैभव, जानें कथा

Pauranik Katha: एक सामाजिक भोजन है जो समाज के हर वर्ग, जाति और अमीर-गरीब साथ लाता है. मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी खाने की परंपरा है और जब खिचड़ी की बात आती है तो ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के बारे में जरूर चर्चा होती है. ये जग जाहिर है कि भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को खिचड़ी कितनी भाती है. तो इस कड़ी में हम एक ऐसी जगन्नाथ जी और बलभद्र जी से जुड़ी खिचड़ी की एक रोचक कथा को जानेंगे जो बताती है कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है. समाजिक एकता और एक दूसरे का सम्मान ही सबसे ऊपर है.

जगन्नाथ मंदिर की प्रसिद्ध लोककथा

ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर की प्रसिद्ध लोककथा है कि अपनी एक भक्त को समाज स्थान दिलवाने के लिए कैसे 12 वर्षों तक भगवान और उसके भइया भूखे-प्यासे पूरे जगन्नाथ पूरी में भटकते रहे और फिर एक समय ऐसा आया कि मंदिर का रत्न भंडार भी खाली हो गया. पुराने समय की बात है कि जगन्नाथ पुरी में एक महिला भिन्न जाति की, गरीब, लाचार थी जिसका नाम श्रिया था. देवी लक्ष्मी की उपासक श्रिया जगन्नाथजी के भरोसे ही जी रही थी. श्रिया की इच्छा हुई कि वह कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करेगी इसके लिए उसमें व्रत की विधि जानने के लिए एक पुजारी से व्रत की विधि पूछा लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं. इसी तरह उसने कइयों से व्रत विधि पूछी. एक दिन तो वह भूखे प्यासे ही व्रत की विधि पूछने के लिए भटकती रही और बीच रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर गई और उसके सर से खून निकलने लगा. अपने सच्चे भक्त के सिर से खून बहने से जगन्नाथ इतने दुखी हुए कि उसकी प्रतिमा के सिर से भी खून निकलने लगा. फिर क्या था पंडे-पुजारियों यहा तक की पूरी पुरी में हड़कंप का माहौल हो गया और लोग बातें करने लगे कि कुछ तो पाप हुआ है. भगवान श्रीमंदिर छोड़कर निकल गए जिससे पुरी के राजा ने भी तुरंत सिंहासन त्यागकर उस पाप के बारे में जानने के लिए निकल पड़े जिसके कारण श्रीमंदिर से भगवान चले गए हैं.

बलभद्र जी हुए नाराज

दूसरी ओर भगवान के आदेश पर श्रिया को नारद मुनि ने संत के भेष में व्रत विधि समझाया. फिर क्या था सच्ची भक्ति के साथ श्रिया ने पूजा पाठ की. जब वह शाम की आरती कर रही थी कि तभी एक महिला घूंघट में आई और फिर उसने श्रिया को एक पोटली दी. वहीं श्रिया ने भी महिला को खीर का प्रसाद ग्रहण करने को दिया. जब महिला ने प्रसाद खाने के लिए घूंघट उठाया तो श्रिया की आंखे फटी रह गई. सुध-बुध खो बैठी. बाद जब सभी लोग चले गए तो होश में आकर श्रिया ने महिला की दी गई पोटली को खोलकर देखा. इस पोटली में रत्न, हीरे, सोना-चांदी थे. श्रिया को समझते देर नहीं लगा कि ये महिला कोई और नहीं साक्षात मां लक्ष्मी हैं. इस तरह उसका व्रत पूरा हुआ. लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की लिला अभी बाकी थी. वो संसार को ज्ञान देना चाहते थे. जब श्रिया के घर से देवी लक्ष्मी लौटीं और श्रीमंदिर में प्रवेश करना चाहा तो बलभद्र जी बहुत नाराज हुए और कहा कि देवी लक्ष्मी ने एक भिन्न जाति की महिला के घर में जाकर श्रीमंदिर को अपमानित किया है, देवी लक्ष्मी ने भिन्न जाति की महिला के घर भोजन किया है और वह प्रसाद हमें खिलाकर हम लोगों भी हमें लोगों को भी भ्रष्ट करना चाह रही है.

नाराज हो गई देवी लक्ष्मी

बलभद्र जी ने अपने भाई को आदेश दिया कि लक्ष्मी जी रत्न भंडार की चाबी लेकर उन्हें श्रीमंदिर से निकाल दें. इस बात से नाराज होकर मां लक्ष्मी श्रीमंदिर को कंगाल छोड़ कर निकल गईं. लेकिन इससे पहले देवी लक्ष्मी ने दोनों को श्राप दिया कि जब तक आप दोनों किसी भिन्न जाति के हाथ से भोजन नहीं करते, तब तक आपरो भोजन नहीं मिलेगा.श्रीलक्ष्मी के जाते हैं मंदिर व्यवस्था ही चौपट होने लगी, आनाज सड़ने लगे और जगन्नाथजी जी बलभद्र जी को भोजन भूखे रहने लगा. दोनों को भिक्षा नहीं मिल पाती, जहां जाते भोजन खत्म हो जाता या गिर जाता था. जगन्नाथजी जी और बलभद्र जी 12 साल तक भूखे रहे.

12 वर्षों के भूखे और 12 वर्षों का तप

भटकते हुए एक दिन जब वे समुद्र तट पर गए तो वहां पर उनको मंगल ध्वनियां और मंत्र सुनाई दिए. ध्वनि के आधार पर दोनों एक भवन पर पहुंचे. वहां बलभद्र ने एक सेविका से जानकारी हालिस की तो पता चला कि यहां पर यज्ञ हुआ है. सेविका ने बताया कि हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों की अपनी तपस्या के पूरे होने पर आज भंडारा खिलाएंगी, लेकिन हमारी स्वामिनी भिन्न कुल की हैं, तो क्या आप अब भी यहां भोजन करेंगे. इस पर बलभद्र जी ने कहा नहीं हम ऐसी भिन्न जाति वालों के घर नहीं खाते हैं. अपनी मालकिन से ये कहो कि हमारे सामग्री मंगवा दें ताकि हम अपने लिए भोजन पका लें. भवन की स्वामिनी खुद मां लक्ष्मी थी जिन्होंने भोजन सामग्री तो दी लेकिन अग्नि देव को चूल्हा न जलाने का आदेश दिया.

मिट गया भेद

बलभद्र जी ने खिचड़ी बनाने की तैयारी कर ली और सोचने लगे की आज तो खूब खिचड़ी खाई जाएगी. लेकिन चूल्हा तो जला नहीं. इससे वे झल्ला गए और जगन्नाथजी से कहा कि है जगन भोजन में छोटा बड़ा क्या देखना, मैं तो कहता हूं कि यहीं भंडारे में भोजन कर लेते हैं. अब भोजन नहीं किया को मैं भूख ही मर जाऊंगा. इसके बाद जैसे ही जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने भंडारे की खिचड़ी खाई वैसे ही वे समय गए कि भवन की मालकिन जो भिन्न जाति की है वह कोई और नहीं साक्षात लक्ष्मी जी हैं. इसके बाद जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को पूरे सम्मान के साथ श्रीमंदिर ले आए. भगवान ने इस लिला से यह उदारण दिया कि कैसे खिचड़ी खाकर उन्होंने पुरी से भेदभाव को खत्म कर दिया. इस तरह खिचड़ी भेदभाव मिटाने वाला भोजन बन गया और श्रीमंदिर के आज भी महाप्रसाद में खिचड़ी ही भोग में चढ़ाई जाती है.

