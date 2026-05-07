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Hindi Newsधर्मPauranik Katha: केदारनाथ धाम में शिवलिंग त्रिकोणाकार क्यों है, महादेव के धरती में छिपने की कथा से क्या है इसका संबंध? जानें

Pauranik Katha: केदारनाथ धाम में शिवलिंग त्रिकोणाकार क्यों है, महादेव के धरती में छिपने की कथा से क्या है इसका संबंध? जानें

Kedarnath Shivling Mystery: वैसे तो शिवलिंग गोलाकार होता है लेकिन क्या आपको पता है कि केदारनाथ धाम में शिवलिंग त्रिकोणाकार है. लेकिन ऐसा क्यों है आइए इसके पीछे के रहस्य एक कथा के अनुसार जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 07, 2026, 07:02 AM IST
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Kedarnath Dham
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Kedarnath Dham: हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित बाबा केदारनाथ का धाम हर शिव भक्त अपनी ओर खींचता है. बाबा का पवित्र केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जहां लाखों भक्त दर्शन के लिए हर साल पहुंचते हैं. केदारनाथ धाम को भगवान शिव का दिव्य निवास भी कहते हैं. यह धाम पंचकेदार में से एक है जो भक्तों की आस्था का केंद्र है. वैसे तो शिव जी के धाम में अनेक रहस्य छिपे होते हैं लेकिन केदारनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग का आकार और स्वरूप इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न दर्शाता है. बर्फिले पहाड़ों के बीच स्थित सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा यह शिवलिंग गोल नहीं है बल्कि त्रिकोणाका है. 

केदारनाथ का है विशेष आकार
केदारनाथ में स्थापित शिवलिंग सामान्य गोल आकार में नहीं है बल्कि यह त्रिकोण है. शिवलिंग की ऊंचाई और चौड़ाई करीब 12-12 फीट है. विशेष बात ये है कि मंदिर के सामने ही देवी पार्वती और द्वापर युग के पांडवों की आकृतियां हैं. यहां का शिवलिंग बैल की पीठ के आकार का है जिसके पीछे का रहस्य जानने के लिए एक प्राचीन कथा जाननी होगी जिसका गहरा संबंध पांडवों और भगवान शिव से है.

महाभारत से जुड़ी है केदारनाथ धाम की कथा
पौराणिक कथा है कि महाभारत युद्ध खत्म हुआ और फिर पांडवों को अपने ही कुल के लोगों के अंत का पछतावा करने लगे. इस पाप से मुक्ति पाने की इच्छा से सभी ने भगवान शिव की शरण में जाकर उनसे क्षमा मांगने का निर्णय किया और पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े.  वहीं भगवान शिव ने भी पांडवों और द्रौपदी से परीक्षा लेने की ठानी. महादेव ने पांडवों से दूर रहने के लिए बैल का रूप धारण किया और धरती में छिपने लगे. लेकिन भीम ने बैल रूपी महादेव की पूंछ पड़कली जिससे भूमि के पर केवल बैल की पीठ ही रह गई. यही बैल का कूबड़ उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में स्थिति है जिसके कारण  यहा का शिवलिंग त्रिभुजाकार यानी बैल की पीठ के आकार का है. कथा में आगे बताया जाता है कि भगवान शिव बैल के रूप में वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भूमि में छिपा बैल का अलग-अलग अंग अन्य 4 स्थानों पर प्रकट हुआ. केदारनाथ समेत इन सभी 5 स्थानों को पंचकेदार कहा गया. बैल के सिर वाला भाग नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ. महादेव के इस रूप को पशुपतिनाथ कहा गया जो पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है. तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मदमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में महादेव की जटा प्रकट हुई. कई मान्यताओं में नेपाल स्थित भक्तपुर के पास का डोलेश्वर महादेव मंदिर केदारनाथ के बैल स्वरूप सिर के रूप में देखा जाता है.

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Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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