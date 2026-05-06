Pauranik Katha: मदिरा के साथ समुद्र मंथन से निकली थीं वो देवी, जिन्हें भाता है दुख विलाप क्लेश और अधर्म! जानिए उनके विवाह की कथा

Alakshmi Story in Hindi: सौभाग्य, धन और समृद्धि की देवी तो मां लक्ष्मी हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोग, दोष, गंदगी, क्लेश और दुर्भाग्य की देवी कौन हैं. लाल आंखें, दुर्बल, गंदगी से भरा शरीर और तन पर गंदे कपड़े धारण करने वाली देवी अलक्ष्मी जो लोहे के आभूषण पहनती हैं मां लक्ष्मी की बड़ी बहन हैं. अलक्ष्मी की छवि मां लक्ष्मी से विपरीत है. अलक्ष्मी जहां वास करती हैं वहां पर दरिद्रता, दुख, क्लेश और नकारात्मकता होती है. ऐसी देवी अलक्ष्मी से किसने विवाह किया और विवाह के बाद देवी ने कहां वास किया? इस लेख में देवी अलक्ष्मी के विवाह की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे.

देवी अलक्ष्मी की पौराणिक कथा

मान्यता अनुसार समुद्र मंथन में मां लक्ष्मी से पहले देवी अलक्ष्मी निकली थीं जिनके हाथ में मदिरा थी. इस तरह देवी अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन हुईं. इसके बाद समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी निकली और भगवान विष्णु को पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की. हालांकि विष्णु जी ने भी देवी लक्ष्मी से विवाह की स्वीकृति दी लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि विवाह की बात टल गई. हुआ ये कि अलक्ष्मी बड़ी हैं, ऐसे में देवी लक्ष्मी इस जिद पर अड़ गई कि उनसे पहले उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह हो. चूंकि देवी अलक्ष्मी कुरूप और गंदे शरीर वाली थीं ऐसे में उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था. इसके बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु आग्रह किया वे उनकी बड़ी बहन का विवाह करवाएं. तभी उन दोनों का विवाह हो सकेगा. ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी के लिए वर ढूंढना शुरू किया. अंत में विष्णु जी के आदेश पर उद्दालक ऋषि ने अलक्ष्मी से विवाह किया और फिर अलक्ष्मी के साथ ही अपने आश्रम में पहुंचे लेकिनअलक्ष्मी ने आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया क्योंकि वहां बहुत अधिक पवित्रता थी और हवन की सुगंध फैली थी. तब ऋषि ने देवी से पूछा कि कौन सा स्थान उनके निवास के लिए उचित होगा. इस पर अलक्ष्मी ने बताया कि जहां गंदगी हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा होती हो और लोग मांस-मदिरा का जहां सेवन करते हों, ऐसी जगह जहां अधर्म का वास हो और झूठ बोला जाता हो वहीं स्थान मेरे लिए उचित है. उद्दालक ऋषि ने ऐसा स्थान ढूंढने के लिए निकले और उससे पहले अलक्ष्मी को कहा कि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आपके लिए सही स्थान खोजकर आता हूं. पीपल के पेड़ के नीचे अलक्ष्मी देर तक बैठी रहीं लेकिन ऋषि नहीं लौटे जिससे देवी दुखी हो गईं. बड़ी बहन का दुख कैसे दूर हो इस प्रश्न के था उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा जिस पर विष्णु जी ने कहा पीपल मेरा ही निवास स्थान है और मेरे स्थान पर देवी अलक्ष्मी वास कर सकती हैं. तब से अलक्ष्मी पीपल के पेड़ के नीचे वास करने लगीं और जो भी पीपल की पूजा करता है उसे अलक्ष्मी हानि नहीं पहुंचाती है.

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