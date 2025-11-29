Advertisement
Pauranik Katha: श्रीकृष्ण की थी हजारों पत्नियां तो बड़े भाई बलराम जी की कितनी? जानें शेषावतार के विवाह की रोचक कथा!

Pauranik Katha In Hindi: भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के विवाह की कथा बहुत रोचक है. बलराम जी शेषनाग के अवतार थे और एक महाशक्तिशाली योद्धा थे. बलदाऊ जी के विवाह की एक अति रोचक कथा जिसके बारे में हम इस कड़ी में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:11 AM IST
Balaram Ji Ke Vivah Ki Katha
Balaram Ji Ke Vivah Ki Katha: श्रीकृष्ण की सोलह हजार पत्नियां थीं, इन विवाहों के बारे में अक्सर ही चर्चा की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीकृष्ण के बडे़ भाई बलराम जी के विवाह की क्या कथा है. आइए जानें शेषनाग के अवतार बलराम जी की पत्नी कौन थी और क्या है उनके विवाह की कथा.

बलराम जी के विवाह की कथा
सनातन शास्त्र के अनुसार बलराम जी के विवाह की कथा बताई जाती है. सतयुग के समय की बात है एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम रेवत था. राजा रेवत कुशल शासक थे और अपनी प्रजा की सच्चे मन से सेवा करते थे. राजा रेवत की प्रसिद्धि और यश तीनों लोक में फैली थी.  राजा रेवत की एक पुत्री भी थी जिनका नाम रेवती था. राजकुमारी रेवती अति सुंदर व सुशील थीं और सभी गुणों से भरी थीं. रेवती के विवाह के लिए राजा रेवत एक सुयोग्य वर की खोज कर रहे थे और इसके लिए मंत्री और पंडित जी से राजा ने सुझाव ली और राजकुमारी रेवती से भी पूछा की उन्हें कैसा वर चाहिए. इस पर राजकुमारी रेवती ने कहा वो एक ऐसा वर चाहती है जो संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष हो. पुत्री की इच्छा पूर्ति के लिए राजा रेवत ने ब्रह्मलोग पहुंचकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मदेव मैं अपनी पुत्री रेवती के लिए कोई योग्य वर पृथ्वी लोक पर पर नहीं खोज पाया. इसके लिए आप ही मार्ग प्रशस्त करें. इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा शक्तिशाली पुरुष तो एक ही है जो महाशक्तिशाली शेष नाग के अवतार बलराम जी ही है जो द्वापर युग में अवतरित हुई है. ब्रह्म देव ने कहा कि हे राजा आपके ब्रह्मलोक आते आते सतयुग और त्रेतायुग युग बीत गया है. पृथ्वी पर सतयुग नहीं बल्कि सतयुग आ चुका है जहां विष्णु जी ने श्रीकृष्ण का अवतार लिया है और उनके बड़े भाई के रूप में शेषनाग ने बलराम जी के रूप में अवतार लिया है. वहीं आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर हैं. समय बीता और राजा रेवत पृथ्वीलोक पहुंचे और  बलराम जी से भेंट किया और अपनी पुत्री रेवती से विवाह का प्रस्ताव रखा. हालांकि, रेवती सतयुग की थी तो उनका शरीर बड़ा था और कद काठी भी ऊंचा था, इस कारण सतयुग की रेवती और द्वापरयुग के बलराम जी के कद में बहुत अंतर था. इससे राजा रेवत चिंतित थे लेकिन बलराम जी ने अपने हल से रेवती के सिर को दबाकर रेवती की लंबाई छोटी की. इसके बाद बलराम जी और रेवती जी का शुभ विवाह हुआ.

