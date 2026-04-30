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Hindi Newsधर्मPauranik Katha: पूर्व जन्मों की रहस्यमयी कहानी कहती है शिव जी के गले की मुण्डमाला, जानकर चौंक जाएंगे!

Pauranik Katha: पूर्व जन्मों की रहस्यमयी कहानी कहती है शिव जी के गले की मुण्डमाला, जानकर चौंक जाएंगे!

Shiv Gale Me Mundmala Kyu hai: रहस्यों से भरी है देवों के देव महादेव से जुड़ी एक-एक बात. एक ऐसी माला जो सिर्फ आभूषण नहीं है बल्कि उसमें जन्म-जन्मांतर का गूढ़ भेद छुपा है. वहा माला है महादेव के गले में झूलती मुण्डमाला जिससे जुड़े रहस्य के बारे में आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 30, 2026, 01:34 PM IST
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Shiv Ji Ki Pauranik Katha: महादेव के गले में एक मुण्डमाला झुलती हुई तो आपने भी देखी होगी. कई बार इसे वैराग्य से जोड़ा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव के गले में सजने वाली इस माला का हर मुण्ड एक-एक जन्म की कहानी कहता है. यह मुंड किसके हैं और क्यों भोलेनाथ के गले में ये माला के रूप में लटके हैं? महाकाल ये रहस्यमयी हार क्यों पहनते हैं? पूर्व जन्मों से इसका क्या संबंध है? आइए महादेव के इस मुंड माला से जुड़े रहस्य के बारे में इस लेख में विस्तार से जानें.

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कथा से जानिए महादेव के गले में क्यों है मुण्डमाला
पुराणों में वर्णन है कि एक बार देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे और माता सती से कहा कि ‘शिव जी अमर है पर आप बार-बार शरीर त्याग करती हैं. इसके साथ ही नारद जी ने माता को शिव जी के गले की मुंडमाला के रहस्य के बारे में जानकारी कि ये मुंड आपके ही हैं माता. नारद जी इतना कहकर कैलाश से अंतर्ध्यान हो गए और उधर माता सती का मन विचलित होने लगा कि इन मुंडों का उनसे क्या संबंध है. भगवान शंकर से देवी ने पूछा कि हे नाथ! बताएं कि आप के गले में ये मुंडमाला क्यों सुशोभित है. इस पर शिव जी ने कहा हे देवी! मैं जो ये मुंडमाला अपने गले में धारण करता हूं इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है. देवी ये जो आप मुंडों की माला देख रही हैं उसमें जितने मुंड हैं आपका जन्म उतनी बार हो चुका है. हर जन्म में तुम्हारे शरीर त्यागने पर मैं आपके मुंड को एक के बाद एक माला के रूप में पिरोकर धारण करता हूं. देवी यह आपका 108वां जन्म है और आपने 107 बार जन्म लिया और शरीर का त्याग किया है. ये सभी मुंड आपके पूर्व जन्मों का चिह्न है. इस माला में 108वां मुंड जुड़ते ही माला पूर्ण हो जाएगा. इस पर देवी सती ने शिव जी से कहा कि मैं बार-बार जन्म लेती हूं और शरीर का त्याग कर देती हूं लेकिन आप अपना शरीर क्यों नहीं त्यागते हैं. इस प्रश्न पर शिव जी हंसे और बोले ‘मुझे अमर कथा का ज्ञान है देवी और यही ज्ञान मुझे अमर बनाता है. फिर क्या था देवी सती ने भी अमर कथा सुनकर अमर होना चाहा. उनके अनेक अनुनय पर शिव जी ने अमर कथा प्रारंभ की लेकिन देवी सती को कथा सुनते-सुनते बीच में ही गहरी नींद आ गई और वे अमर कथा का ज्ञान नहीं पा सकीं. यही कारण था कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में अग्नि स्नान कर देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किया और फिर महादेव के मुंडमाला में 108 मुंड की गिनती पूर्ण हुई. इसके बाद देवी पार्वती के रूप में देवी सती का अगला जन्म हुआ और उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया. आगे चलकर माता पार्वती ने महादेव से अमर कथा का ज्ञान प्राप्त किया.

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Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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