उसका अलौकिक सौंदर्य देख आपस में लड़ने लगे दो भाई, अप्सरा को पाने की इच्छा ने किया उनका अंत, जानें पूरी कथा!

Hindi Newsधर्मउसका अलौकिक सौंदर्य देख आपस में लड़ने लगे दो भाई, अप्सरा को पाने की इच्छा ने किया उनका अंत, जानें पूरी कथा!

Apsara Tilottama Story: स्वर्ग की अप्सराओं में तिलोत्तमा एक अति सुंदर अप्सरा थी जिसको एक तय लक्ष्य को साधने के लिए उत्पन्न किया गया था. उसके अद्वितीय सौंदर्य की दूर दूर तक चर्चा थी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:07 AM IST
Story of Apsara Tilottama
Story of Apsara Tilottama In Hindi: स्वर्ग की अप्सराओं में से एक तिलोत्तमा के अद्वितीय सौंदर्य की बहुत चर्चा थी. उसे उत्पन्न करने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था. इस अप्सरा का हथियार था उसका अद्भुत सौंदर्य. अप्सरा तिलोत्तमा की कथा क्या है और इसका सृजन कैसे हुआ, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

अप्सरा तिलोत्तमा की कथा
शास्त्रों के अनुसार, संसार के कोने कोने से 'तिल-तिल भर' सुंदरता को मिलाकर एक अप्सरा की रचना की गई जिसका नाम तिलोत्तमा रखा गया. कुछ कथाओं के अनुसार तिलोत्तमा का जन्म ब्रह्माजी के हवन कुंड से हुआ जिसके जन्म का एक विशेष लक्ष्य था. कथा है कि हिरण्यकश्यप के वंशज शक्तिशाली असुर निकुंभ के दो पुत्र थे जिनका नाम सुन्द और उपसुन्द था. इन दोनों भाइयों में अथाह प्रेम और जुड़ाव था. दोनों भाइयों ने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया कि इन्हें विश्वविजेता बनना है और इसके लिए विंध्याचल पर्वत पर दोनों ने घोर तप किया. इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने दोनों भाइयों से वरदान मांगने के लिए कहा. जिस पर दोनों अमरता का वरदान मांगा लेकिन इस वरदान को देने से ब्रह्माजी ने साफ मना कर दिया. फिर क्या था दोनों ने वरदान मांगा कि  सिवाय एक-दूसरे के त्रिलोक में कोई भी उनका अंत न कर सकें. इस वरदान को मांगने के पीछे की सोच ये थी कि दोनों भाइयों को अपने भाई प्रेम पर विश्वास था कि वो एक दूसरे को मारना तो दूर कभी एक दूसरे को हानि तक नहीं पहुंचा सकते हैं. फिर क्या था सुन्द और उपसुन्द के अत्याचार से तीनों लोक कांप उठा. सृष्टि त्रस्त होने लगी और हर ओर हाहाकार मच गया. ऐसी स्थिति देख ब्रह्मा जी विश्वकर्मा देव के पास गए और उनसे एक ऐसी सुंदर अप्सरा की रचना करने के लिए कहा जिसके सौंदर्य के जाल में फंसकर दोनों भाई एक दूसरे को ही मार डालें. इसके बाद विश्वकर्मा जी ने पूरे संसार से तिल तिल कर सुंदरता ली और तिलोत्तमा की रचना कर डाली. तिलोत्तमा दोनों असुर भाइयों के पास पहुंची तो उनके अलौकिक सौंदर्य को देखकर दोनों भाई उस पर मोहित हो गए. फिर क्या था तिलोत्तमा को पाने की इच्छापूर्ति के लिए दोनों आपस में ही लड़ने लगे और अंत में एक दूसरे का वध कर दिया. इस तरह दोनों भाइयों का अंत हुआ.

