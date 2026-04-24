एक ऐसा मंदिर जहां पहले होता है विवाह और फिर छा जाता है मौत का मातम, किन्नरों के देवता से जुड़ी है यहां की पौराणिक कथा!

Kinnar Ke Devta Aravan Ki Kahani: भारत की धरती रहस्यों और अनोखी परंपराओं को समेटे हुए है. यहां अनेक-अनेक मंदिर हैं जिसके बारे में जानने के बाद आश्चर्य होता है. इस तरह तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर है जिसका संबंध महाभारत काल से है. मंदिर के देवता सामान्य नहीं हैं बल्कि किन्नरों के आराध्य हैं. हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के कूवगम में स्थित अरावन मंदिर की जिसे कूथंडावर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर किन्नर समाज के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह मंदिर किन्नरों के देवता अरावन को समर्पित है. आइए इस मंदिर के बारे में जानें साथ ही जानें कि यहां कि अरावन देवता की पौराणिक कथा और किन्नरों से क्या संबंध है.

किन्नर समाज अस्था का केंद्र

तमिलनाडु के कूवगम में अरावन मंदिर स्थित है जो किन्नर समाज के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है. जिसका एक और नाम है कूथंडावर मंदिर जहां महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र अरावन की पूजा की जाती है. अरावन ने देवताओं के लिए अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन का बलिदान दिया और अमर हो गए. मंदिर में किन्नरों के लिए अनोखे उत्सव का भी आयोजन किया जाता है. यहां पर तमिल माह चिथिरई में 18 दिनों का उत्सव होता है जो किन्नरों के लिए बहुत महत्व रखता है. इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देशभर के अलग-अलग राज्यों से किन्नर आते हैं और मंदिर के देवता अरावन से विवाह करते हैं और फिर अगले ही दिन देवता के मृत्यु का दुख व्यक्ति करते हैं. इस दौरान हर ओर शोक फैल जाता है.

पौराणिक कथा

दरअसल, मंदिर के इतिहास को महाभारत काल संबंधित माना जाता है जिसके अनुसार ऐसी मान्यता है कि मां काली की कृपा पांडवों को प्राप्त हो सके इसके लिए नरबलि की आवश्यकता थी लेकिन अपना बलिदान देने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था. लेकिन व्यक्ति था जो धर्म की जीत के लिए स्वेच्छा से अपना बलिदान देने को सज्ज हुआ और वो थे अर्जुन के पुत्र अरावन लेकिन उनकी शर्त थी कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते हैं. अब जब वे अपने बलिदान की घोषणा कर चुके थे तो कोई भी अपनी पुत्री का विवाह उसने करने को तैयार नहीं था. करता भी कैसे जब ये पता हो कि व्यक्ति अगले ही पल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा. ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अरावन से विवाह किया. इस विवाह के अगले ही दिन अरावन ने अपना बलिदान दे दिया और लोगों ने उनकी मृत्यु पर विलाप किया. हर ओर मातम छा गया. तब से किन्नरों के देवता के रूप में अरावन की पूजा की जाने लगी. ऐसी परंपरा बन गई कि हर किन्नर अरावन देवता से विवाह करता है और फिर अगले ही दिन चूड़ियां तोड़ते हुए उनकी मौत का मातम मनाता है.

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सौंदर्य और गायन की प्रतियोगिता

अरावन के बलिदान ने उन्हें किन्नर समाज का मुख्य देवता बना दिया जिनसे किन्नरों की गहरी आस्था है. यही आस्था किन्नरों को अरावन मंदिर खींच लाती है जहां के 18 दिनों के कूवगम उत्सव में विवाह और फिर शोक मनाने की पूरी प्रक्रिया की जाती है. इस उत्सव में सौंदर्य और गायन जैसी कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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