Pauranik Katha: द्रौपदी की बचाई थी लाज, चोट पर बांधी पट्टी का श्रीकृष्ण ने उतारा था ऋण, ये कथा है हर नारी के स्वाभिमान की!
Advertisement
trendingNow12872421
Hindi Newsधर्म

Pauranik Katha: द्रौपदी की बचाई थी लाज, चोट पर बांधी पट्टी का श्रीकृष्ण ने उतारा था ऋण, ये कथा है हर नारी के स्वाभिमान की!

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के मौके पर आइए द्वापरयुग की एक कथा जानें जिसमें एक नारी की लज्जा को भंग होने से बचाया गया. यह कथा रक्षाबंधन के मौके पर जरूर सुनना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raksha Bandhan 2025 Katha
Raksha Bandhan 2025 Katha

Raksha Bandhan 2025 Katha: रक्षाबंधन के त्योहार पर महाभारत से जुड़े एक ऐसी कथा का जिक्र करना जरूरी है जिसमें एक नारी की लज्जा, उसकी अस्मिता और उसके मान को बताने की गाथा गई जाती है. एक ऐसी कथा जिसमें स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने द्रौपदी के मान सम्मान और लज्जा की रक्षा की. आइए रक्षाबंधन के इस मौके पर हम इस कथा को एक बार फिर दोहराएं. 

श्रीकृष्ण और द्रौपदी की कथा
पौराणिक मान्यताओं और प्रसंगों के अनुसार, एक बार की बात है जब महाराज युधिष्ठिर की सभा में श्रीकृष्ण का भव्य आदर सत्कार और मान-सम्मान किया जा रहा था जो शिशुपाल को तनिक रास नहीं आया और ईष्या के मारे उसने भरी सभा में श्रीकृष्ण को अपमानित करने के लिए सौ गलतिया कीं. शिशुपाल की 100 गलतियों को श्रीकृष्ण ने क्षमा कर दी लेकिन जैसे ही उसने 101वीं गलती की, श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर डाला. हालांकि, सुदर्शन धारण करने के कारण श्रीकृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा. वहीं खड़ी द्रौपदी ने जब ऐसा होते देखा तो अपनी साड़ी का एक भाग फाड़कर निकाला और श्रीकृष्ण की घायल उंगली में बांध दिया. जिससे रक्त रुक सके. 

द्रौपदी की करुण पुकार
तब श्रीकृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि मैं तुम्हारे इस पवित्र बंधन के बाद मैं तुम्हारा ऋणी पूरे जीवन के लिए बन गया हूं, सदैव तुम्हारी रक्षा करने का मैं वचन देता हूं. यह प्रसंग वहीं समाप्त हुआ. लेकिन आगे चलकर जब कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए दुस्साशन ने उसकी साड़ी खींचनी शुरू तब द्रौपदी ने श्रीकृष्ण को करुण भाव से पुकारा. फिर क्या था भरी सभा में वो हुआ जिसे देख हर कोई अचंभित थे. भक्तों की करुण पुकार सुनकर प्रस्तुत होने वाले श्रीकृष्ण न केवल प्रकट हुए बल्कि द्रौपदी की लाज भी बचाई. दुस्साशन द्रौपदी की साड़ी तो खींचता लेकिन एक तरफ से वह साड़ी खींचता और द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जाती. यह श्रीकृष्ण की कृपा ही थी कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही जाती. द्रौपदी ने श्रीकृष्ण की उंगली पर जो अपनी साड़ी का छोटा सा भाग फाड़कर बांधा था चीरहरण के समय श्रीकृष्ण ने साड़ी के उस भाग रा ऋण उतारा था वो भी कई गुणा करके. इस तरह ने श्रीकृष्ण द्रौपदी की लाज बचाई और उसकी रक्षा करने के अपने वचन का मान रखा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के कितने दिन बाद और किन तिथियों में उतारें राखी, जानें जरूरी नियम
और पढ़ें- Love Astrology: अंगूठी पर जड़ा वो रत्न जिसे धारण कर पा सकेंगे अपना प्यार, बॉयफ्रेंड कर बैठेगा शादी के लिए प्रपोज!

और पढ़ें- Astro Tips: शादीशुदा महिलाएं आज से ही छोड़ दें 5 काम, नहीं तो धनवान बनने के सारे रास्ते हो जाएंगे बंद!

और पढ़ें- Pauranik Katha: राजा सगर के 60 हजार पुत्रों में से एक भी नहीं बचा, मृत्यु का कारण जान आंखें खुली रह जाएंगी, रोचक कथा जानें!

About the Author
author img
पद्मा श्री शुभम्

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्होंने मास कम्युनिकेशन से बैचलर डिग्री और हिंदी विषय से एम ए की ड...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
kulgaon news
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
Hindus
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
Chirag Purushottam
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
road safety
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
;