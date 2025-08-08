Pauranik Katha: द्रौपदी की बचाई थी लाज, चोट पर बांधी पट्टी का श्रीकृष्ण ने उतारा था ऋण, ये कथा है हर नारी के स्वाभिमान की!

Raksha Bandhan 2025 Katha: रक्षाबंधन के त्योहार पर महाभारत से जुड़े एक ऐसी कथा का जिक्र करना जरूरी है जिसमें एक नारी की लज्जा, उसकी अस्मिता और उसके मान को बताने की गाथा गई जाती है. एक ऐसी कथा जिसमें स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने द्रौपदी के मान सम्मान और लज्जा की रक्षा की. आइए रक्षाबंधन के इस मौके पर हम इस कथा को एक बार फिर दोहराएं.

श्रीकृष्ण और द्रौपदी की कथा

पौराणिक मान्यताओं और प्रसंगों के अनुसार, एक बार की बात है जब महाराज युधिष्ठिर की सभा में श्रीकृष्ण का भव्य आदर सत्कार और मान-सम्मान किया जा रहा था जो शिशुपाल को तनिक रास नहीं आया और ईष्या के मारे उसने भरी सभा में श्रीकृष्ण को अपमानित करने के लिए सौ गलतिया कीं. शिशुपाल की 100 गलतियों को श्रीकृष्ण ने क्षमा कर दी लेकिन जैसे ही उसने 101वीं गलती की, श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर डाला. हालांकि, सुदर्शन धारण करने के कारण श्रीकृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा. वहीं खड़ी द्रौपदी ने जब ऐसा होते देखा तो अपनी साड़ी का एक भाग फाड़कर निकाला और श्रीकृष्ण की घायल उंगली में बांध दिया. जिससे रक्त रुक सके.

द्रौपदी की करुण पुकार

तब श्रीकृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि मैं तुम्हारे इस पवित्र बंधन के बाद मैं तुम्हारा ऋणी पूरे जीवन के लिए बन गया हूं, सदैव तुम्हारी रक्षा करने का मैं वचन देता हूं. यह प्रसंग वहीं समाप्त हुआ. लेकिन आगे चलकर जब कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए दुस्साशन ने उसकी साड़ी खींचनी शुरू तब द्रौपदी ने श्रीकृष्ण को करुण भाव से पुकारा. फिर क्या था भरी सभा में वो हुआ जिसे देख हर कोई अचंभित थे. भक्तों की करुण पुकार सुनकर प्रस्तुत होने वाले श्रीकृष्ण न केवल प्रकट हुए बल्कि द्रौपदी की लाज भी बचाई. दुस्साशन द्रौपदी की साड़ी तो खींचता लेकिन एक तरफ से वह साड़ी खींचता और द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जाती. यह श्रीकृष्ण की कृपा ही थी कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही जाती. द्रौपदी ने श्रीकृष्ण की उंगली पर जो अपनी साड़ी का छोटा सा भाग फाड़कर बांधा था चीरहरण के समय श्रीकृष्ण ने साड़ी के उस भाग रा ऋण उतारा था वो भी कई गुणा करके. इस तरह ने श्रीकृष्ण द्रौपदी की लाज बचाई और उसकी रक्षा करने के अपने वचन का मान रखा.

