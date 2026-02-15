Advertisement
Hindi Newsधर्मMaha Shivratri Pauranik Katha: गर्भवती हिरणी के कारण कैसे मिला शिकारी को मोक्ष? महाशिवरात्रि पर पढ़ें शिव जी की यह कथा

Maha Shivratri Pauranik Katha: गर्भवती हिरणी के कारण कैसे मिला शिकारी को मोक्ष? महाशिवरात्रि पर पढ़ें शिव जी की यह कथा

Maha Shivratri 2026 Vrat Katha, Bhajan (महाशिवरात्रि की कथा): आज महाशिवरात्रि पर आइए शिव जी और पार्वती जी की उस कथा को जानें जिसमें शिकारी एक शिकारी ने खुद को दयालु और धर्मपरायण बना लिया.

Feb 15, 2026, 10:36 AM IST
Mahashivratri 2026 Katha
Maha Shivratri 2026 Vrat Katha, Bhajan (महाशिवरात्रि व्रत कथा हिंदी में pdf): धर्मग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत रखकर श्रद्धालु भगवान शिव को प्रसन्न करके हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं. शिव जी का व्रत रखने से जीवन की सभी बाधाओं का अंत हो जाता है और सुख-समृद्धि की आवक बढ़ती है. आज 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है. इस मौके पर आइए महाशिवरात्रि की पावन कथा जानें.

महाशिवरात्रि व्रत कथा हिंदी में (Maha Shivratri Vrat Katha In Hindi)
पुराने समय की बात है जब चित्रभानु नाम का एक शिकारी जंगल में शिकार करके परिवार का पोषण करता था. उस पर कर्ज का बोझ था जिसके कारण कर्ज देने वाले साहूकार ने उसे शिव-मठ में बंदी बनाया. जिस दिन शिकारी को बंदी बनाया गया वह शिवरात्रि का दिन था. मठ में बंद रहकर ही शिव भक्ति से जुड़ी बातें उसके कानों में पड़ी. शाम हुआ तो कर्ज जल्दी चुकाने को कहकर साहूकार ने उसे  छोड़ दिया. शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन ऋण चुका देगा. साहूकार के बंदी गृह से छूटकर जब शिकारी निकला तो उसे तेज भूख और प्यास लगी थी. शिकार में वह जंगल की ओर निकल गया. शाम होने पर एक जलाशय के पास जा पहुंचा जहां पर बेल का पेड़ भी था. उस पेड़ पर चढ़कर शिकारी ने एक मचान तैयार करली. हालांकि उसको ये नहीं पता था पेड़ के नीचे ही शिवलिंग है. मचान बनाते हुए बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे. इस तरह शिकारी ने अनजाने में भूखे रहकर शिवरात्रि का व्रत और पहले प्रहर की पूजा को पूर्ण कर लिया.

अनजाने में शिव पूजा और व्रत
रात्रि का पहला पहर जब बीतने लगा तो वहां पर एक गर्भवती हिरणी आई और तालाब से पानी पीने लगी. उसे देखते ही शिकारी ने धनुष बाण  उठाकर जैसे ही हिरणी का शिकार करना चाहा तो इससे कुछ पत्ते फिर शिवलिंग पर गिर गए. दूसरी ओर हिरणी ने शिकारी से दया की याचना करते हुए कहा कि प्रसव के बाद वह उसके पास लौट आएगी. उसकी आग्रह पर शिकारी का मन पिघल गया और उसने उसे छोड़ दिया. अब वहीं पर थोड़ी देर में दूसरी हिरणी आई जिसके शिकार के लिए फिर से शिकारी ने तीर साध लिया जिस पर फिर से बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़ा. इस तरह दूसरे पहर की पूजा भी उसने अनजाने में पूर्ण कर ली. दूसरी ओर हिरणी ने अपने प्रिय से मिलकर यहीं लौटने का वचन देकर चली गई. शिकारी ने उस हिरणी को भी जीवनदान दिया.

शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया
रात्रि के अंतिम प्रहर में तीसरी हिरणी अपने बच्चों के उसी स्थान पर आ गई. शिकारी ने उसका भी शिकार करना चाहा लेकिन हिरणी ने कहा बच्चों को उसके पिता को सौंप कर मैं लौट आऊंगी. अभी मुझे जाने दो. मां की ममता देख शिकारी का हृदय पिघल गया और फिर उसने तीसरी हिरणी को भी छोड़ दिया. इस समय भी बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरा. इस तरह तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई. 

शिकारी की परीक्षा
भोर होने वाली थी कि तभी एक हृष्ट-पुष्ट हिरण शिकारी के सामने प्रस्तुत हुआ और विनम्र होकर बोला अगर शिकारी ने उसकी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया है तो वह उसे भी कुछ वक्त के लिए जीवनदान दें. हिरण की सत्य धर्म और वचनबद्धता को देख शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने धनुष-बाण को वहीं के वहीं त्याग दिया. कुछ देर ही बीता था कि हिरण ने अपने वचन अनुसार पूरे परिवार के साथ वहां लौट आया. हिरण के परिवार के बीच का प्रेम और सत्यनिष्ठा देख शिकारी की आंखों से आंसू आ गए और उसने कभी शिकार न करने का संकल्प लिया. उसी क्षण देवताओं ने प्रकट होकर कहा कि तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए. तभी भगवान शिव भी वहां पर प्रकट हो गए और शिकारी को आशीर्वाद दिया और नया जीवन पथ पर चलने का वरदान दिया. शिकारी को 'गुह' नाम दिया और यही गुह त्रेतायुग में भगवान श्रीराम के सखा बने. आगे शिव जी की कृपा से गुह ने मोक्ष की प्राप्ति की.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mahashivratri 2026: यहां है महाशिवरात्रि से जुड़ी एक एक जानकारी, चार पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा विधि जानें

और पढ़ें- Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प हर कोई नहीं कर सकता, जानें कैसे बिना व्रत रखे पाएं पूरा फल

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Mahashivratri 2026

