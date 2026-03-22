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Mahabharata Facts: एक राजकुमारी का अपमान और शिखंडी का जन्म, कैसे भीष्म की एक गलती बनी उनके अंत का कारण?

Mahabharata Facts about Shikhandi: महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की पराजय और शिखंडी की भूमिका भारतीय इतिहास के सबसे रोचक प्रसंगों में से एक है. पौराणिक कथा के अनुसार, शिखंडी का जन्म एक राजकुमारी के अपमान के फलस्वरूप हुआ था. आइए जानते हैं कि कैसे भीष्म पितामह की एक गलती उनके अंत का कारण बनी. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 22, 2026, 03:20 PM IST
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Mahabharata Facts: एक राजकुमारी का अपमान और शिखंडी का जन्म, कैसे भीष्म की एक गलती बनी उनके अंत का कारण?

Mahabharata Facts: महाभारत का युद्ध सिर्फ शस्त्रों का नहीं, बल्कि वर्षों से संचित प्रतिशोध और अटूट प्रतिज्ञाओं का महासंग्राम था. इस युद्ध के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी थी शिखंडी, जिसका जन्म ही पितामह भीष्म के अंत के लिए हुआ था. पूर्व जन्म की अंबा का संकल्प और महादेव का वरदान कुरुक्षेत्र के मैदान में नियति बनकर सामने आया. श्रीकृष्ण की चतुर नीति और भीष्म के स्त्री पर वार न करने के संकल्प ने इस टकराव को और भी रोमांचक बना दिया. आइए जानते हैं, कैसे एक शिखंडी की ओट ने भीष्म पितामह को बाणों की शय्या तक पहुंचा दिया. 

कैसे अंबा का संकल्प बना भीष्म के पतन का कारण?

महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध महज शस्त्रों का खेल नहीं था, बल्कि यह वर्षों से संचित कर्मों और श्रापों का परिणाम था. इस युद्ध के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक था पितामह भीष्म का शरशय्या पर लेटना, जिसके केंद्र में खड़ा था- शिखंडी.

अंबा का संघर्ष और महादेव का वरदान

इस पौराणिक कथा की जड़ें महाराज शांतनु के समय से जुड़ी हैं. सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के विवाह हेतु भीष्म ने काशीराज की तीन पुत्रियों- अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक हरण किया था. ज्येष्ठ पुत्री अंबा ने जब भीष्म को बताया कि वह मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी है, तो भीष्म ने उसे ससम्मान मुक्त कर दिया. 

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लेकिन, नियति को कुछ और ही मंजूर था. राजा शाल्व ने पराई पुरुष द्वारा हरण की गई स्त्री को स्वीकार करने से मना कर दिया. जब अंबा वापस भीष्म के पास पहुंची और विवाह का प्रस्ताव रखा, तो भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का हवाला देकर उसे ठुकरा दिया. दर-दर भटकने और अपनों से अपमानित होने के बाद अंबा ने भगवान परशुराम से सहायता मांगी, लेकिन भीष्म को युद्ध में पराजित करना असंभव था.आखिरकार अंबा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और वरदान मांगा कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने. शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव होगा. इसके बाद अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर देह त्याग दी.

कैसे हुआ था शिखंडी का जन्म? 

वही अंबा अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहां शिखंडी के रूप में जन्मी. द्रुपद ने उसका पालन-पोषण एक पुत्र की तरह किया और उसका विवाह भी एक कन्या से कराया. लेकिन जब वास्तविकता सामने आई, तो शिखंडी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई.  क्रोधित ससुर ने द्रुपद के राज्य पर आक्रमण की चेतावनी दी. पौराणिक कथा के अनुसार, एक यक्ष की सहायता से शिखंडी को पुरुषत्व प्राप्त हुआ, जिसके बाद वह एक कुशल योद्धा बना.

कुरुक्षेत्र का मैदान और भीष्म का अंत

युद्ध के दसवें दिन जब भीष्म पांडव सेना का काल बन गए, तब श्रीकृष्ण ने पांडवों को याद दिलाया कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि वे किसी स्त्री, पूर्व में स्त्री रहे व्यक्ति या निहत्थे पर वार नहीं करेंगे. श्रीकृष्ण की नीति के अनुसार, शिखंडी को अर्जुन के रथ के आगे खड़ा किया गया.

यह भी पढ़ें: महाभारत का वो रहस्य जिससे सब हैं अनजान, पति दुर्योधन की मृत्यु के बाद अर्जुन की पत्नी क्यों बनीं भानुमती?

भीष्म ने जैसे ही शिखंडी को सामने देखा, उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए. उन्होंने तर्क दिया कि वह शिखंडी को स्त्री ही मानते हैं. श्रीकृष्ण ने यहां भीष्म को धर्म का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि शिखंडी का पालन पुरुष की तरह हुआ है और उसके पास पुरुषत्व भी है, इसलिए उन्हें युद्ध करना चाहिए. परंतु भीष्म अपने आदर्शों पर अडिग रहे और धनुष नीचे रख दिया.

शिखंडी की ओट और अर्जुन के बाण

शिखंडी ने भीष्म पर लगातार प्रहार किए, लेकिन उसके बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पितामह के अभेद्य कवच को भेद सकें. तब अर्जुन ने शिखंडी की ओट लेकर भीष्म पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी. ढलती उम्र और अर्जुन के कौशल के कारण भीष्म उन बाणों को पहचान नहीं पाए जो शिखंडी के तीरों के साथ मिलकर आ रहे थे. आखिरकार, भीष्म बाणों की शय्या पर गिर पड़े. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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