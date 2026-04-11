Mahabharata: जब रणभूमि में डगमगाए अर्जुन के पैर, तब श्रीकृष्ण के इन 3 शब्दों ने बदल दिया इतिहास!

Mahabharata Pauranik Katha: कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक तरफ अर्जुन थे और दूसरी तरफ उनका परिवार. अपनों को मारने के ख्याल से अर्जुन इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपना धनुष रख दिया. उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें जो बातें समझाईं, वे आज भी हमें जीवन के कठिन फैसलों में रास्ता दिखाती हैं. आइए जानते हैं अर्जुन की उस दुविधा और कृष्ण के दिए गए संदेश की पूरी कहानी.
Trending Photos
Mahabharata Facts: जीवन में जब बातचीत और शांति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब न्याय के लिए संघर्ष अनिवार्य हो जाता है. महाभारत का युद्ध भी एक ऐसा ही मोड़ था. कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब युद्ध का शंखनाद होने वाला था, तब एक अजीब स्थिति पैदा हुई. दुनिया के महानतम योद्धा अर्जुन, जो अब तक धर्म की रक्षा के लिए तत्पर थे, अपने ही परिवार और गुरुओं को सामने देखकर मोह से घिर गए. उनके हाथ से धनुष छूट गया और वे दुख में डूबकर रथ पर बैठ गए. अर्जुन का यह संकट सिर्फ उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जो कठिन समय में सही निर्णय लेने से घबराता . ऐसे में आइए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कायरता और भावनाओं के जाल से बाहर निकाला.
युद्ध के प्रथम दिन, जब गांडीवधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष की ओर दृष्टि डाली, तो वहां उन्हें कोई शत्रु नहीं, बल्कि अपने ही पितामह, गुरु, भाई और संबंधी दिखाई दिए. अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की कल्पना मात्र से अर्जुन का हृदय करुणा और शोक से भर गया. उनके हाथ कांपने लगे, मुख सूख गया और शरीर शिथिल होने लगा. अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा- "हे कृष्ण! अपने ही स्वजनों को युद्ध के अभिलाषी रूप में सामने देखकर मेरा मन भ्रमित हो रहा है. मैं इस रक्तपात में अपना कल्याण नहीं देखता. न मुझे विजय की लालसा है, न राज्य का सुख चाहिए. अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले, तब भी मैं अपने पूज्यों की हत्या कर पाप का भागी नहीं बनना चाहता." शोक से व्याकुल होकर अर्जुन ने अपना धनुष एक ओर रख दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए. यह वह क्षण था जब एक महान योद्धा अपने मार्ग से भटक गया था.
अर्जुन की इस मानसिक दुर्बलता को देखकर भगवान श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए उन्हें जीवन का शाश्वत सत्य समझाया. उन्होंने अर्जुन को फटकारते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण समय पर यह नपुंसकता और हृदय की दुर्बलता एक श्रेष्ठ पुरुष को शोभा नहीं देती.
श्रीकृष्ण ने समझाया कि जिसे अर्जुन मृत्यु समझ रहे हैं, वह सिर्फ शरीर का परिवर्तन है. आत्मा न कभी मरती है और न ही उसे कोई मार सकता है. जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसलिए ज्ञानी जन इस परिवर्तन पर शोक नहीं करते.
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उनके 'स्वधर्म' की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कुछ नहीं है. यह अवसर भाग्यशाली योद्धाओं को ही मिलता है, जो स्वर्ग के द्वार खोलने के समान है. अर्जुन इस समय युद्ध से पीछे हटते हैं, तो वे न सिर्फ अपने धर्म का त्याग करेंगे, बल्कि इतिहास में कायर कहलाएंगे.
भगवान ने अर्जुन को व्यावहारिक पक्ष समझाते हुए कहा कि जिन महारथियों की दृष्टि में तुम अब तक महान थे, वे समझेंगे कि तुम भय के कारण रणभूमि छोड़कर भाग गए हो. तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे. एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया- विजय मिली तो पृथ्वी का अखंड राज्य भोगोगे और अगर वीरगति मिली तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी. इसलिए फल की चिंता त्याग कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो.
यह भी पढ़ें: किसके श्राप की वजह से शनि देव हो गए वक्री? अधिकांश लोग नहीं जानते हैं शनि की टेढ़ी नजर का रहस्य
श्रीकृष्ण का सबसे बड़ा सूत्र था- "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन". उन्होंने सिखाया कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं. जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुख को समान मानकर युद्ध में उतरना ही योग है. जीवन के कुरुक्षेत्र में भी हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं. एक बार जब सही और गलत का विचार कर निर्णय ले लिया जाए, तो परिणाम की चिंता में पीछे हटना अपनी और समाज की असुरक्षा को निमंत्रण देना है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)