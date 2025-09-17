अक्षय तृतीया के दिन ही क्यों हुई महाभारत की रचना, भगवान गणेश को क्यों लिखना पड़ा ये ग्रंथ

Mahabharat Pauranik Katha: हिन्दू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है. यह दिन इतना शुभ माना जाता है कि इस पर किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते और उनका पुण्य फल अनंत काल तक बना रहता है. इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है.पौराणिक मान्यता है कि महाभारत की रचना अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी और इसे लिखने का काम भगवान गणेश को सौंपा गया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर महाभारत की रचना अक्षय तृतीया के दिन ही क्यों हुई और इसके लिए भगवान गणेश को क्यों चुना गया. ऐसे में आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में.

अक्षय तृतीया क्यों है खास

शास्त्रों के अनुसार वर्ष के सभी महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुभ होती है, लेकिन वैशाख माह की तृतीया को सबसे पवित्र और स्वयंसिद्ध मुहूर्त माना गया है. इसका अर्थ यह है कि इस दिन किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती.

पौराणिक कथाओं से जुड़ा महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय तृतीया के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं. इनमें से एक प्रमुख घटना है भगवान गणेश द्वारा महाभारत लिखने की शुरुआत करना. महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना का निश्चय किया, तब उन्होंने गणेशजी से इसे लिखने का आग्रह किया। गणेशजी ने शर्त रखी कि लेखन बिना रुके होगा, जबकि वेदव्यास ने कहा कि प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर ही आगे बढ़ा जाएगा. इतना महान ग्रंथ आरंभ करने के लिए अक्षय तृतीया को चुना गया, क्योंकि यह तिथि शुभता और अक्षय फल की प्रतीक मानी जाती है.

पुण्य और साधना का महत्व

अक्षय तृतीया पर किए गए हर शुभ कार्य का परिणाम स्थायी माना जाता है. इस दिन दान, तप, जप, विद्या, साधना और धार्मिक कार्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. यही कारण है कि महाभारत जैसे धर्म और ज्ञान से जुड़े महान ग्रंथ की रचना इसी दिन शुरू की गई थी.

