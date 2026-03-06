पांडवों से जुड़ी है निष्कलंक महादेव मंदिर की पौराणिक कथा, यहां दर्शन पाते ही हो जाती है आत्मशुद्धि!

भारत में अनेक शिव मंदिर है, इसी तरह गुजरात के भावनगर जिले में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम निष्कलंक महादेव मंदिर है. यह मंदिर अनोखा और रहस्यों से भरा है. निष्कलंक महादेव मंदिर समुद्र के बीच स्थित है. ऐसे में इस मंदिर के दर्शन ज्वार-भाटा की गति के अनुसार ही हो पाते हैं. निष्कलंक महादेव मंदिर कहां हैं, इस मंदिर का श्रीकृष्ण और पांडवों से क्या संबंध है, इससे जुड़ा रहस्य क्या है. इस कड़ी में हम इस मंदिर से जुड़ी ये जानकारियां विस्तार से हासिल करेंगे.

कहां है निष्कलंक महादेव मंदिर

गुजरात के भावनगर जिले के पास कोलियाक समुद्र तट पर स्थित निष्कलंक महादेव मंदिर भारत के दुर्लभ मंदिरों में गिना जाता है. मान्यता है कि मंदिर महाभारत काल से संबंधित है. महाभारत युद्ध के बाद यहीं पर पांडवों ने कड़ी तपस्या की और तब जातक पापों से मुक्त हो सके थे.यही कारण है कि मंदिर को “निष्कलंक महादेव” नाम दिया गया जिसका अर्थ है निर्मल. आइए मंदिर से जुड़ी कथा जानें.

निष्कलंक महादेव मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा

मान्यता है कि महाभारत युद्ध तो समाप्त हो गया लेकिन पांडवों पर अपने ही परिजनों को मारने का पाप लगा जिससे मुक्ति पाने के लिए वे श्रीकृष्ण की शरण में चले गए और पाप उतारने के लिए उनसे ही सुझाव मांगी. इस पर श्री कृष्ण ने पांडवों को एक काला झंडा दिया साथ में एक काली गाय दी और कहा कि ये दोनों ही जिस स्थान पर काले से सफेद हो जाएं तो समझ लेना कि यह स्थान प्रायश्चित के लिए सबसे सही स्थान है. उसी जगह पर बैठकर आप सभी को शिवजी की तपस्या करनी चाहिए ताकि प्रायश्चित पूरा हो जाए. पांडव कई जगह पर गए लेकिन न तो झंडा काला से सफेद हुआ और न तो गया सफेद हुई. वहीं जब पांडव कोलियाक तट पर गए तो वहां काला झंडा और गाय दोनों ही सफेद हो गए. इसके बाद पांडवों ने वहीं बैठकर शिव जी की कठिन तपस्या की और पाप से मुक्त हो पाएं यानी “निष्कलंक” हो पाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

निष्कलंक महादेव मंदिर कैसे अलग है?

अरब सागर के बीच में निष्कलंक महादेव मंदिर स्थित है जो समुद्र के भीतर करीब एक किलोमीटर दूर स्थित है. ज्वार में मंदिर समुद्र के पानी ढंक जाता है और भाटा में भक्त मंदिर का दर्शन पाते हैं. इस मंदिर में 5 स्वयंभू शिवलिंग हैं जो एक मंच पर विराजते हैं. हर शिवलिंग के सामने नंदी महाराज भी विराजते हैं. इन पांचों शिवलिंगों को सभी पांच पांडवों से संबंधित माना गया है. मंदिर में सुबह और शाम के समय आरती की जाती है. निष्कलंक महादेव मंदिर को आत्मशुद्धि और प्रायश्चित करने के लिए एक अद्भुत स्थल माना जाता है. अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर मंदिर का दर्शन कर पाना दुर्लभ होता है. दरअसल, समुद्र में ज्वार विशेष रूप से इस तिथि पर सक्रिय रहता है. भक्त मंदिर में दर्शन करने से पहले यहां के पांडव तालाब में हाथ-पैर जरूर धोते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mata Lakshmi: हर शुक्रवार को करें माता लक्ष्मी के इन 12 प्रभावशाली नामों का जाप, ये 5 मंत्र धन को करेंगे आकर्षित

और पढ़ें- Camel Statue: पद बढ़ेगा और तरक्की के रास्ते खुलेंगे, घर में वास्तु अनुसार सजाएं ऊंट की मूर्ति, दिखेगा तुरंत शुभ परिणाम