वह सुंदर यक्षिणी से कैसे बन गई बुराई का प्रतीक? रामायण की इस अति भयावह राक्षसी की कथा है रोचक

Tadka Vadh Katha: त्रेता युग में श्रीराम ने अवतार लिया और रावण का संहार किया लेकिन उससे पहले उन्होंने कई और राक्षसों का वध किया. रामायण में भगवान राम के जीवन के बारे में वर्णन मिलता है. रामायण में ही श्रीराम द्वारा ताड़का वध का वर्णन मिलता है. ऋषियों की सुरक्षा के लिए श्रीराम ने ताड़का वध किया. आइए इस कड़ी में जानें कि आखिर अति भयावह राक्षसी ताड़का असल में कौन थी.

ताड़का राक्षसी की कथा जानें

कथा के अनुसार, ताड़का एक भयावह राक्षसी थी जो अपार शक्तियों की स्वामिनी थीं लेकिन वो असलियत में कौन थी. कथा है कि मूल रूप से वो यक्षराज सुकेतु की सुंदर पुत्री थी. दरअसल, सुकेतु यक्ष की संतान नहीं थी तो उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ की. ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए व संतान प्राप्ति का वरदान दिया जिससे सुकेतु यक्ष को एक सुंदर और हजार हाथियों के बल के साथ पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम ताड़का था. जिसके पास बहुत सी शक्तियां थीं. ताड़का को 'सुकेतुसुता' भी कहते हैं. वह अति शक्तिशाली थी. सुकेतु यक्ष ने ताड़का का विवाह सुंद नाम के दैत्य से करवाया. समय बीतने के साथ ताड़का भी दैत्यों की तरह व्यवहार करने लगी. तब अगस्त्य ऋषि के ताड़का को श्राप दिया जिससे वह यक्षिणी से राक्षसी बन गयी. इस बारे में जह सुंद को जानकारी हुई तो वह अगस्त्य ऋषि को मारने के लिए उन्हीं के पास जा पहुंचा. वहीं दूसरी ओर ऋषि ने सुंद को भस्म कर डाला. फिर क्या था पति के वध के लिए अगस्त्य ऋषि से बदला लेने की ताड़का ने ठान ली. इस बारे में जब अगस्त्य ऋषि को जानकारी हुई तो उन्होंने विश्वामित्र से मदद मांगी. जिस पर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके दो पुत्रों श्रीराम और लक्ष्मण को मांगा. महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को आगे अनेक शक्तियों का ज्ञान दिया. महर्षि विश्वामित्र के शिष्य के रूप में श्रीराम और लक्ष्मण जी ने ताड़का का संहार किया. श्रीराम के हाथों ताड़का का वध हुआ जिसके कारण ताड़का श्राप मुक्त होकर स्वर्ग सिधार गई.

