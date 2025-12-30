Advertisement
वह सुंदर यक्षिणी से कैसे बन गई बुराई का प्रतीक? रामायण की इस अति भयावह राक्षसी की कथा है रोचक

Tadka Vadh Katha: भगवान राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया,  जिसके वर्णन के बिना रामायण की कथा अधूरी सी लगती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में ताड़का राक्षसी कौन थी. आइए इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानें.

Dec 30, 2025, 10:37 AM IST
Tadka Vadh Ki Katha

Tadka Vadh Katha: त्रेता युग में श्रीराम ने अवतार लिया और रावण का संहार किया लेकिन उससे पहले उन्होंने कई और राक्षसों का वध किया. रामायण में भगवान राम के जीवन के बारे में वर्णन मिलता है. रामायण में ही श्रीराम द्वारा ताड़का वध का वर्णन मिलता है. ऋषियों की सुरक्षा के लिए श्रीराम ने ताड़का वध किया. आइए इस कड़ी में जानें कि आखिर अति भयावह राक्षसी ताड़का असल में कौन थी.

ताड़का राक्षसी की कथा जानें
कथा के अनुसार, ताड़का एक भयावह राक्षसी थी जो अपार शक्तियों की स्वामिनी थीं लेकिन वो असलियत में कौन थी. कथा है कि मूल रूप से वो यक्षराज सुकेतु की सुंदर पुत्री थी. दरअसल, सुकेतु यक्ष की संतान नहीं थी तो उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ की. ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए व संतान प्राप्ति का वरदान दिया जिससे सुकेतु यक्ष को एक सुंदर और हजार हाथियों के बल के साथ पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम ताड़का था. जिसके पास बहुत सी शक्तियां थीं. ताड़का को 'सुकेतुसुता' भी कहते हैं. वह अति शक्तिशाली थी. सुकेतु यक्ष ने ताड़का का विवाह सुंद नाम के दैत्य से करवाया. समय बीतने के साथ ताड़का भी दैत्यों की तरह व्यवहार करने लगी. तब अगस्त्य ऋषि के ताड़का को श्राप दिया जिससे वह यक्षिणी से राक्षसी बन गयी. इस बारे में जह सुंद को जानकारी हुई तो वह अगस्त्य ऋषि को मारने के लिए उन्हीं के पास जा पहुंचा. वहीं दूसरी ओर ऋषि ने सुंद को भस्म कर डाला. फिर क्या था पति के वध के लिए अगस्त्य ऋषि से बदला लेने की ताड़का ने ठान ली. इस बारे में जब अगस्त्य ऋषि को जानकारी हुई तो उन्होंने विश्वामित्र से मदद मांगी. जिस पर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके दो पुत्रों श्रीराम और लक्ष्मण को मांगा. महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को आगे अनेक शक्तियों का ज्ञान दिया. महर्षि विश्वामित्र के शिष्य के रूप में श्रीराम और लक्ष्मण जी ने ताड़का का संहार किया. श्रीराम के हाथों ताड़का का वध हुआ जिसके कारण ताड़का श्राप मुक्त होकर स्वर्ग सिधार गई.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- जरा हटके होते हैं अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है गहरा प्रभाव?
और पढ़ें- वो मंदिर जो सहेजे है तीन पीढ़ियों की मेहनत, मां सरस्वती की है अनोखी प्रतिमा, यहां भगवान के दर्शन से पूरी होती हैं इच्छाएं!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

