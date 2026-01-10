Advertisement
trendingNow13069761
Hindi Newsधर्मMahabharata: महाभारत के वो 5 भयंकर श्राप, जिन्होंने रणभूमि में ही लिख दी थी महान योद्धाओं की मृत्यु

Mahabharata: महाभारत के वो 5 भयंकर श्राप, जिन्होंने रणभूमि में ही लिख दी थी महान योद्धाओं की मृत्यु

Mahabharata Terrible Curses: महाभारत में जीवन जीने की कला का विस्तार से वर्णन किया गया है. कहते हैं महाभारत की शुरुआत एक श्राप से होती है. ऐसे में आइए जानते हैं महाभारत के उन 5 भयंकर श्रापों के बारे में जो बेहद दिलचस्प हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahabharata: महाभारत के वो 5 भयंकर श्राप, जिन्होंने रणभूमि में ही लिख दी थी महान योद्धाओं की मृत्यु

Mahabharata Pauranik Shrap Katha: हिंदू धर्म के दो सबसे महान ग्रंथ- रामायण और महाभारत, हमें जीवन जीने के दो अलग दृष्टिकोण सिखाते हैं. जहां रामायण मर्यादा और आदर्शों का पाठ पढ़ाती है, वहीं महाभारत मानव मन की जटिलताओं, लोभ, मोह और कर्मों के फल का सजीव चित्रण है. महाभारत की विशाल गाथा में कई ऐसे मोड़ आए, जहां किसी के दिए एक श्राप ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया. कहा जाता है कि अगर ये श्राप न होते, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध और उसका परिणाम कुछ और ही होता. आइए जानते हैं महाभारत के उन शक्तिशाली श्रापों के बारे में.

ऋषि किंदम का राजा पांडु को श्राप

महाभारत की शुरुआत ही एक दुखद श्राप से होती है. महाराजा पांडु एक बार वन में शिकार कर रहे थे, तभी उन्होंने हिरण के एक जोड़े को बाण मार दिया. वास्तव में वे ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे जो हिरण रूप में थे. मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जैसे ही वे किसी स्त्री का स्पर्श करेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी. इसी श्राप के कारण पांडु को राज्य त्यागना पड़ा और आखिरकार अपनी पत्नी मादरी के स्पर्श मात्र से उनके प्राण पखेरू उड़ गए.

Add Zee News as a Preferred Source

गुरु परशुराम का कर्ण को श्राप

कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने छल से भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी थी. जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने अपनी पहचान छुपाई है, तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस समय तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी,तुम इसे भूल जाओगे. कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सामने जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंसा, तब वे अपनी विद्या भूल गए और यही उनकी मृत्यु का कारण बना.

अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप

जब अर्जुन अस्त्रों की खोज में इंद्रलोक गए, तब वहां की अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई. लेकिन अर्जुन ने उन्हें माता के समान सम्मान दिया. इससे क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को एक साल तक नपुंसक और नर्तक बनकर रहने का श्राप दिया. हालांकि, यह श्राप अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि उन्होंने अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला बनकर राजा विराट के महल में सुरक्षित समय बिताया.

महर्षि वशिष्ठ का अष्ट वसुओं को श्राप

भीष्म पितामह का जीवन संघर्षों से भरा था, जिसका कारण उनके पूर्व जन्म का श्राप था. पूर्व जन्म में वे द्यु नामक वसु थे. उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय का अपहरण किया था. क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दिया. इसी कारण वे गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्मे और जीवन भर सुखों से वंचित रहकर प्रतिज्ञाओं में बंधे रहे.

भगवान कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप

अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में अधर्म का मार्ग अपनाते हुए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था. इस क्रूर अपराध से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ली और श्राप दिया कि वह तीन हजार वर्षों तक कोढ़ और रक्त से लथपथ होकर निर्जन वनों में भटकेगा. उसे मृत्यु भी नहीं आएगी और वह समाज से बहिष्कृत रहेगा.

यह भी पढ़ें: ​अमरता का रहस्य! माता सीता के एक वरदान ने कैसे बदल दिया हनुमान जी का भाग्य? जानें पौराणिक कथा

माता गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप

कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने 100 पुत्रों के शव देखकर गांधारी का शोक क्रोध में बदल गया. उन्होंने इस विनाश का जिम्मेदार श्री कृष्ण को माना और श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार कृष्ण के यदुवंश का भी आपस में लड़कर अंत हो जाएगा. इसी श्राप के प्रभाव से द्वारका में यदुवंशियों के बीच गृहयुद्ध छिड़ा और पूरा वंश समाप्त हो गया.

ऋषि मांडव्य का यमराज को श्राप

यह एक अनोखा श्राप था जिसने विदुर के जन्म की नींव रखी. ऋषि मांडव्य को राजा ने भूलवश सूली पर चढ़ा दिया था. जब ऋषि ने यमराज से इसका कारण पूछा, तो यमराज ने कहा कि बचपन में आपने एक कीट को सींक चुभाई थी. ऋषि ने कहा कि अज्ञानता में किए कार्य का इतना बड़ा दंड अनुचित है. उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि उन्हें धरती पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा. यही यमराज आगे चलकर दासी पुत्र विदुर बने.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
Asaduddin Owaisi
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला
india nepal border
नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश, गिरफ्तार हुई चीनी महिला