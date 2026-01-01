शनिदेव की वक्री दृष्टि ने ऐसा किया पीछा कि भोलेनाथ को छोड़ना पड़ा कैलाश, शिव जी के पशु योनी में जाने की कथा है रोचक!

Shanidev Ki Pauranik Katha: शनिदेव की वक्री दृष्टि की कथा: पौराणिक कथाओं में यह कथा बार बार दोहराई जाती है कि शनिदेव ने शिव जी पर वक्री दृष्टि डाली थी जिसके कारण भगवान को कैलाश तक छोड़ना पड़ा था. कैसे शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रकोप भगवान शिव ने झेला, भगवान शनिदेव की न्यायप्रियता से प्रसन्न हुए, आइए यह पूरी कथा विस्तार से जानें.

भगवान शिव पर शनिदेव की वक्री दृष्टि पड़ने की कथा

मान्यता अनुसार न्याय और कर्मफल दाता के देवता शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड या फल देते हैं. शनिदेव न्याय करने के मामले में देवी-देवता या मनुष्य में भेदभाव नहीं करते हैं बल्कि समान भाव से सबको उसके किए का फल तय समय पर देते हैं. इस बात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि जिन भगवान शिव ने शनिदेव को कर्मफल दाता और न्यायाधीश होने का वरदान दिया उन पर भी समय आने पर शिव जी ने अपनी वक्र दृष्टि डाली. पौराणिक कथा है कि एक बार शनिदेव कैलाश पहुंचे और अपने गुरु भगवान शिव को प्रणाम किया. शिव जी से शनिदेव ने आग्रह किया कि 'हे प्रभु! आपकी राशि में कल मेरा प्रवेश होगा. ऐसे में मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ेगी. आप कृपया इसके लिए अपने आप को तैयार कर लें." फिर क्या था शिव जी शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचे और एक हाथी का रूप धारण कर विचरण करने लगे. जब थोड़ा समय बीच गया तो शिव जी ने सोचा अब तो वक्र दृष्टि का समय निकल गया है. शनिदेव उसकी राशि से भी निकल गए होंगे. अब कैलाश पर लौटना चाहिए. समय बीतने पर शिव जी कैलाश पर्वत पर लौट गए जहां उन्होंने देखा शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे है. बड़े ही प्रसन्न भाव से शनिदेव ने शिव जी से कहा कि हे शनिदेव आपकी दृष्टि का तो मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ और व्रक्र दृष्टि डालने का समय भी निकल चुका है. इस पर शनिदेव ने शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा कि मेरी व्रक दृष्टि से कोई नहीं बच सकता है. यह मेरी ही वक्र दृष्टि का प्रभाव था कि आपको सवा प्रहर के लिए देव योनी से पशु योनी में प्रवेश करना पड़ा. मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई प्रभु. शनिदेव की ऐसी न्यायप्रियता से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और अपने शिष्य को अपने कर्म के लिए इतना दृढ़ और अनुशासित पाकर उन्हें हृदय से लगा लिया.

