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Hindi Newsधर्मPauranik katha: नारद मुनि क्यों इधर-उधर भागते ही रहते हैं? इसका उत्तर इन दो रोचक कथाओं में छुपा है, आप भी जानिए

Pauranik katha: नारद मुनि क्यों इधर-उधर भागते ही रहते हैं? इसका उत्तर इन दो रोचक कथाओं में छुपा है, आप भी जानिए

Narada Muni Ki Pauranik Katha: ब्रह्मा पुत्र नारद मुनि से जुड़ी पौराणिक कथा अति रोचक है. ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में से एक और भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी क्यों हमेशा इधर से उधर भागते ही रहते हैं, इसके पीछे का कारण जाननें के लिए हमें दो कथा जाननी होगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 01, 2026, 01:35 PM IST
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Narada Muni (AI Photo)
Narada Muni (AI Photo)

Narad Muni Ki Story Hindi Me: ब्रह्मांड के अगर सबसे व्यस्त मुनि कोई हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा पुत्र नारद मुनि हैं. वीणा की तान और "नारायण-नारायण" का जाप करने वाले देवर्षि नारद जी के चरण कभी स्वर्ग, कभी पृथ्वी तो कभी पाताल में पड़ते ही रहते हैं. नारद जी सबके लिए प्रस्तुत रहते हैं, उसकी देवताओं से, दानवों से, ऋषियों से, सबसे बनती है. नारद जी का एक स्थान पर न रुकना, इधर-उधर भागते ही रहना, यह सामान्य है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? आइए इसके पीछे की दो कथा के बारे में जानें.

तीसरी कथा- नारद मुनि को राजा दक्ष से मिला श्राप
नारद मुनि कभी एक स्थान पर टिकते नहीं, ‘नारायण-नारायण’ का जाप करते हुए तीनों लोक में भ्रमण करते हैं. इसके पीछ राजा दक्ष की एक रोचक कथा है. एक समय था जब राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10 हजार पुत्र जन्में जिनको नारद जी ने मोक्ष की राह दिखाई. जिससे हुआ ये कि राजा दक्ष के राज-पाट आगे बढ़ाने के लिए कोई बता ही नहीं. राज दक्ष ने पंचजनी से विवाह कर फिर से एक हजार पुत्र प्राप्त किए लेकिन नारद जी ने इन पुत्रों को भी मोह-माया से मुक्त होने का रास्ता दिखाया. राजा दक्ष इस पर क्रोधित हुए और नारद मुनि को श्राप दिया कि तुम सदा इधर-उधर भटकते रहेंगे.

दूसरी कथा- नारद मुनि को पिता से मिला श्राप
ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, नारद जी के पिता ब्रह्मा ने ही उन्हे श्राप दे दिया था. नारद जी अति चंचल थे जिनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि वे सृष्टि के निर्माण में उनका सहयोग करें. इसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा कि वे विवाह कर लें. इस पर नारद जी ने विवाह के लिए मना कर दिया जिससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया. ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्र को नारद जी को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दिया और कहा- ‘तुम हमेशा अपने दायित्व  से भागते हो इसलिए अब पूरा जीवन तुम इधर उधर भागते ही रहोगे’. बस फिर क्या था नारद जी आज तक नहीं रुके.

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Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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