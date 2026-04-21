निधिवन का वो 'शापित' वृक्ष जिसके फल आज भी नहीं पकते! जानिए राधा रानी के उस क्रोध की अनकही कहानी

Nidhivan Secret Story: वृंदावन में स्थित इमलीतला मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह श्री राधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम और विरह की अनकही गाथाओं का साक्षी भी है. इमलीतला का मतलब होता है- इमली के वृक्ष की छाया. यमुना किनारे स्थित यह स्थान अपनी शांति और अलौकिक ऊर्जा का मुख्य केंद्र है. यही वजह है कि यहां हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पधारते हैं. यहां मौजूद इमली की पेड़ श्रीकृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है. शास्त्रों में इस दिव्य स्थल को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं. पौराणिक मान्यता है कि एक बार निधिवन में राधा रानी ने इमली के वृक्ष को श्राप दे किया था, जिसके परिणामस्वरूप आज भी उस वृक्ष के फल पकते नहीं. आइए जानते हैं कि आखिर राधा रानी ने निधिवन के इस वृक्ष को क्यों श्राप दे दिया था.

राधा रानी और श्रीकृष्ण का अद्भुत मिलन

इमलीतला से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा रासलीला के समय की है. कहा जाता है कि जब श्रीकृष्ण गोपियों के संग रास कर रहे थे, तो वे अचानक अंतर्धान हो गए. गोपियों ने उन्हें राधा जी के साथ श्रृंगार वट के पास पाया, लेकिन कुछ ही क्षणों में कृष्ण वहां से भी ओझल हो गए. राधा जी के विरह में व्याकुल होकर श्रीकृष्ण इसी विशाल इमली वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए. वे राधा जी के प्रेम और उनके स्वरूप के चिंतन में इतने गहरे डूब गए कि उनका स्वयं का सांवला रंग बदलकर राधा जी के गौर वर्ण जैसा हो गया. भक्तों का मानना है कि यह स्थान राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है.

राधा रानी ने क्यों दिया था इमली वृक्ष को श्राप

एक अन्य लोककथा के अनुसार, एक बार राधा जी सज-धज कर यमुना स्नान के बाद इसी रास्ते से गुजर रही थीं. अचानक उनका पैर वहां गिरे हुए इमली के एक पके फल पर पड़ा, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़ीं. इस दुर्घटना में उनका श्रृंगार खराब हो गया. कहा जाता है कि उस समय राधा जी ने क्रोधवश इस वृक्ष को शाप दे दिया था. उन्होंने कहा था कि आज के बाद इस वृक्ष के फल कभी नहीं पकेंगे. आश्चर्य की बात यह है कि आज भी इस मंदिर परिसर में मौजूद इमली के फल पकते नहीं हैं, वे हमेशा कच्चे ही रहते हैं.

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चैतन्य महाप्रभु की साधना स्थली

इतिहास और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पधारे थे, तब उन्होंने इसी इमली वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान कृष्ण का ध्यान किया था. प्राचीन वृक्ष समय के साथ लुप्त हो गया, लेकिन उसी स्थान पर एक नया पौधा उग आया. इस वक्त जो विशाल इमली का पेड़ यहां स्थित है, उसे लगभग 500 साल पुराना माना जाता है.

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क्या है इमलीतला मंदिर का रहस्य?

इमलीतला मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु अपनी आध्यात्मिक शांति की खोज में आते हैं. मंदिर का वातावरण इतना शांत है कि यहां बैठकर ध्यान करने से भक्त स्वयं को कृष्ण भक्ति में सराबोर महसूस करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)