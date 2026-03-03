होली खेलने के हैं एक नहीं कई-कई कारण, जानिए शिव-पार्वती... राधा-कृष्ण से लेकर राक्षसी ढुंढी से जुड़ी रोचक कथा

Holi History In Hindi: होली उत्साह का त्योहार है, रंगों और उमंगों का त्योहार है. इस बार होली 4 मार्च 2026, बुधवार के दिन मनाई जाएगी. वैसे तो होली एक बहुत पुराना पर्व है लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की शुरुआत कब हुई. हालांकि इस पर्व की शुरुआत कब हुई इसका तय समय तो नहीं पता लेकिन किस तिथि पर और कैसे होली शुरू हुई इसकी कई कथाएं सुनी सुनाई जाती रहती है. यहां हम होली से जुड़ी तीन कथाओं के बारे में जानेंगे. जिनका संबंध शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण से है. आइए होली की शुरुआत कैसे हुई इससे जुड़ी पौराणिक कथा जानें.

शिव-पार्वती और कामदेव की कथा

शिव-पार्वती और कामदेव की होली की कथा खूब सुनी सुनाई जाती है. कथा है कि संसार की पहली होली भोलेनाथ ने खेली. एक समय की बात है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे. तभी कामदेव वहां पहुंचें और शिव जी का ध्यान भंग कर दिया. फिर क्या था शिव जी ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख को खोला और कामदेव को भस्म कर दिया. कामदेव की पत्नी रती इस बात से अति दुखी हुईं और अपने पति को पुनः जीवित करने की प्रार्थना शिव जी से की. भगवान शिव ने रती की विनती मान ली और कामदेव को जीवित किया. कामदेव के पुनः जीवित होने से देवी-देवताओं ने खूब रंग खेला. यह तिथि फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी.

राधा-कृष्ण से जुड़ी कथा

होली से जुड़ी यह पौराणिक कथा अति रोचक है. श्रीकृष्ण सांवले हैं और राधा रानी गोरी हैं. कान्हा जी यशोदा मइया से इसकी शिकायत आए दिन किया करते थे कि वे राधा जी की तरह गोरे क्यों नहीं हैं. आए दिन ऐसा पूछने पर यशोदा मइया ने कान्हा जो तुम्हारा रंग है राधा को भी उसी रंग में रंग दो. तुम दोनों का रंग एक सा हो जाएगा. फिर क्या था श्रीकृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ राधा रानी और उनकी सखियों को रंग लगाने पहुंच गए. श्रीकृष्ण ने राधा जी को रंग लगाया, सखाओं ने सखियों को रंग लगाया और फिर जमकर रंगों की होली खेली.

राक्षसी ढुंढी की कथा

राक्षसी ढुंढी की कथा इस प्रकार है कि एक नगर में राजा हुए जिनका नाम पृथु था और उनके ही राजकाज की समयाविधि में एक राक्षसी हुई जिसका नाम ढुंढी था. ढुंढी का भय चारों ओर फैला हुआ था, लोग उस राक्षसी के भय से रातों को सोया नहीं करते थे. वास्तव में ढुंढी राक्षसी बच्चों को खा जाया करती थी. इतने पर भी कोई उस राक्षसी का वध नहीं कर पा रहा था. ऐसे बच्चे जो अधिक शरारती थे, चंचल थे उनको राक्षसी पहले खा जाया करती थी. राक्षसी को कोई मार तो नहीं पा रहा था लेकिन बच्चों ने ही मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों न राक्षसी को भगा दिया जाए. इसके लिए बच्चों ने फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर आग जलाई और राक्षसी पर किचड़ फेंका और खूब शोर मचाने लगे. फिर क्या था राक्षसी नगर छोड़कर भाग गई. तब से ही धूलिवंदन की परंपरा शुरू हुई. राक्षसी से मिली मुक्ति के कारण हर तरफ प्रसन्नता फैल गई. लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर प्रसन्नता व्यक्त की. ऐसी मान्यता है.

