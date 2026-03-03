Advertisement
trendingNow13128792
Hindi Newsधर्महोली खेलने के हैं एक नहीं कई-कई कारण, जानिए शिव-पार्वती... राधा-कृष्ण से लेकर राक्षसी ढुंढी से जुड़ी रोचक कथा

होली खेलने के हैं एक नहीं कई-कई कारण, जानिए शिव-पार्वती... राधा-कृष्ण से लेकर राक्षसी ढुंढी से जुड़ी रोचक कथा

Pauranik Katha Related To Holi: होली खेलने के पीछे एक नहीं बल्कि अनेक कारणों के बारे में बताया जाता है. आइए इस लेख में हम शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण और राक्षसी ढुंढी से जुड़ी रोचक कथा जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Holi 2026 Pauranik Katha
Holi 2026 Pauranik Katha

Holi History In Hindi: होली उत्साह का त्योहार है, रंगों और उमंगों का त्योहार है. इस बार होली 4 मार्च 2026, बुधवार के दिन मनाई जाएगी. वैसे तो होली एक बहुत पुराना पर्व है लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की शुरुआत कब हुई. हालांकि इस पर्व की शुरुआत कब हुई इसका तय समय तो नहीं पता लेकिन किस तिथि पर और कैसे होली शुरू हुई इसकी कई कथाएं सुनी सुनाई जाती रहती है. यहां हम होली से जुड़ी तीन कथाओं के बारे में जानेंगे. जिनका संबंध शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण से है. आइए होली की शुरुआत कैसे हुई इससे जुड़ी पौराणिक कथा जानें.

शिव-पार्वती और कामदेव की कथा
शिव-पार्वती और कामदेव की होली की कथा खूब सुनी सुनाई जाती है. कथा है कि संसार की पहली होली भोलेनाथ ने खेली. एक समय की बात है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे. तभी कामदेव वहां पहुंचें और शिव जी का ध्यान भंग कर दिया. फिर क्या था शिव जी ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख को खोला और कामदेव को भस्म कर दिया. कामदेव की पत्नी रती इस बात से अति दुखी हुईं और अपने पति को पुनः जीवित करने की प्रार्थना शिव जी से की. भगवान शिव ने रती की विनती मान ली और कामदेव को जीवित किया. कामदेव के पुनः जीवित होने से देवी-देवताओं ने खूब रंग खेला. यह तिथि फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी.

राधा-कृष्ण से जुड़ी कथा
होली से जुड़ी यह पौराणिक कथा अति रोचक है. श्रीकृष्ण सांवले हैं और राधा रानी गोरी हैं. कान्हा जी यशोदा मइया से इसकी शिकायत आए दिन किया करते थे कि वे राधा जी की तरह गोरे क्यों नहीं हैं. आए दिन ऐसा पूछने पर यशोदा मइया ने कान्हा जो तुम्हारा रंग है राधा को भी उसी रंग में रंग दो. तुम दोनों का रंग एक सा हो जाएगा. फिर क्या था श्रीकृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ राधा रानी और उनकी सखियों को रंग लगाने पहुंच गए. श्रीकृष्ण ने राधा जी को रंग लगाया, सखाओं ने सखियों को रंग लगाया और फिर जमकर रंगों की होली खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

राक्षसी ढुंढी की कथा
राक्षसी ढुंढी की कथा इस प्रकार है कि एक नगर में राजा हुए जिनका नाम पृथु था और उनके ही राजकाज की समयाविधि में एक राक्षसी हुई जिसका नाम ढुंढी था. ढुंढी का भय चारों ओर फैला हुआ था, लोग उस राक्षसी के भय से रातों को सोया नहीं करते थे. वास्तव में ढुंढी राक्षसी बच्चों को खा जाया करती थी. इतने पर भी कोई उस राक्षसी का वध नहीं कर पा रहा था. ऐसे बच्चे जो अधिक शरारती थे, चंचल थे उनको राक्षसी पहले खा जाया करती थी. राक्षसी को कोई मार तो नहीं पा रहा था लेकिन बच्चों ने ही मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों न राक्षसी को भगा दिया जाए. इसके लिए बच्चों ने फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर आग जलाई और राक्षसी पर किचड़ फेंका और खूब शोर मचाने लगे. फिर क्या था राक्षसी नगर छोड़कर भाग गई. तब से ही धूलिवंदन की परंपरा शुरू हुई. राक्षसी से मिली मुक्ति के कारण हर तरफ प्रसन्नता फैल गई. लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर प्रसन्नता व्यक्त की. ऐसी मान्यता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में बार बार दिख रहा है शिव मंदिर, जीवन से जुड़ी इस बड़ी बात का मिल रहा है संकेत!

और पढ़ें- Chandra Grahan 2026: सपने में चंद्र ग्रहण देखना कोई साधारण बात नहीं, जानें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

pauranik katha

Trending news

DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर