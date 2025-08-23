Nazar Battu Ki Kahani: बुरी नजर से बचाने वाले राक्षस की कहानी जानकर हिल जाएंगे, रहस्यों से भरी है यह पौराणिक कथा!
Advertisement
trendingNow12893270
Hindi Newsधर्म

Nazar Battu Ki Kahani: बुरी नजर से बचाने वाले राक्षस की कहानी जानकर हिल जाएंगे, रहस्यों से भरी है यह पौराणिक कथा!

Nazar Battu: अक्सर कई घरों की दीवार पर काले रंग का नजर बट्टू लगा होता है जो राक्षस की तरह दिखता है. जिसे देखकर कभी न कभी दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर यह है क्या. आइए नजर बट्टू से जुड़ी पौराणिक कथा जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nazar Battu Ki Kahani
Nazar Battu Ki Kahani

Nazar Battu Mythology Story: कभी न कभी किसी न किसी घर की दीवार पर नजरबट्टू लगा हुआ हमने देखा होगा. दिखने में गोल, रंग काल और बाहर निकली हुई जीभ. जिसके सिर पर दो सींग होते हैं कान लंबे जो किसी राक्षस की तरह दिखाई देता है. मान्यता है कि यह नजरबट्टू बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से घर बचाता है. हालांकि सवाल ये हैं कि ऐसा सिर किसका है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है. इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शिव से इसका क्या संबंध हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए एक कथा जानें. 

नजर बट्टू से जुड़ी कथा
पौराणिक कथा है कि बहुत समय पहले एक  शक्तिशाली असुर हुआ करता था जिसका नाम जालंधर था जिसने भगवान शिव को युद्ध की चुनौती दी. माता पार्वती को पाने की इच्छापूर्ति के लिए वह महादेव को युद्ध के लिए ललकार रहा था. महादेव को ललकारने के लिए लिए उसने अपने दूत राहु को कैलाश पर्वत पर भेजा. जब राहु की बात शिवजी ने सुनी तो क्रोध से भर गए और उनकी भयानक क्रोधाग्नि से एक नए जीव का जन्म हुआ जो न तो पूरी तरह मानव था और ना ही पूरी तरह असुर था. उसे शिवजी ने आदेश दिया कि वो राहु को खा जाएं लेकिन जब राहु को अपनी भूल समझ में आ गई तो उसने भगवान शिव से क्षमा मांग ली जिस पर शिवजी ने उस जीव को पिर से आदेश दिया कि वो राहु को न खाएं. इसके बाद भयानक जीव ने महादेव से कहा कि मेरा जन्म खाने के लिए हुआ है, उसने प्रश्न किया कि मैं अब किसे खाउं? शिवजी ने उत्तर दिया कि तुम स्वयं को खा जाओं. शिवजी के इस आदेश पर वह जीव अपने पूरे शरीर को खा गया और उसने शिवजी से फिर पूछा कि अब क्या खाउं, इस पर शिवजी उससे प्रसन्न हुए और उसे कीर्तिमुख नाम दे दिया. बाद में महादेव ने उसे अपना सबसे प्रिय गण बनाया.

घर के लिए अति शुभ कीर्तिमुख
कीर्तमुख वैभव के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा. महादेव ने उसे वरदान दिया कि तुम हर किसी का लालच, उसका छल, कपट और उसकी गलत भावनाओं को खा जाओगे. यही कारण है कि कीर्तिमुख की आकृति हमें घर मंदिर आदि कई जगहों पर टंगी दिखती है क्योकि ज्यादातर मंदिरों और घरों में दिखाई देती है. इसे नजर बट्टू की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिससे घर में नकारात्मक उर्जा का वास कभी नहीं होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: साल में एक बार खिलने वाले इस दिव्य फूल से घर का वास्तु करें ठीक, मां लक्ष्मी कृपा कर बरसाएंगी धन!

और पढ़ें- Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी बप्पा को ला रहे हैं घर, जान लें गणपति स्थापना से जुड़े ये जरूरी नियम!

और पढ़ें- Premanand Ji Maharaj: क्या बिस्तर पर बैठकर नाम जप करना सही? प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में क्या सुझाया 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Pauranik Katha What is the mythology story Of kirtimukha Know Nazar Battu Ki Kahani In Hindi

Trending news

कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
;