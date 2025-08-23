Nazar Battu Ki Kahani: बुरी नजर से बचाने वाले राक्षस की कहानी जानकर हिल जाएंगे, रहस्यों से भरी है यह पौराणिक कथा!

Nazar Battu Mythology Story: कभी न कभी किसी न किसी घर की दीवार पर नजरबट्टू लगा हुआ हमने देखा होगा. दिखने में गोल, रंग काल और बाहर निकली हुई जीभ. जिसके सिर पर दो सींग होते हैं कान लंबे जो किसी राक्षस की तरह दिखाई देता है. मान्यता है कि यह नजरबट्टू बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से घर बचाता है. हालांकि सवाल ये हैं कि ऐसा सिर किसका है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है. इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शिव से इसका क्या संबंध हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए एक कथा जानें.

नजर बट्टू से जुड़ी कथा

पौराणिक कथा है कि बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर हुआ करता था जिसका नाम जालंधर था जिसने भगवान शिव को युद्ध की चुनौती दी. माता पार्वती को पाने की इच्छापूर्ति के लिए वह महादेव को युद्ध के लिए ललकार रहा था. महादेव को ललकारने के लिए लिए उसने अपने दूत राहु को कैलाश पर्वत पर भेजा. जब राहु की बात शिवजी ने सुनी तो क्रोध से भर गए और उनकी भयानक क्रोधाग्नि से एक नए जीव का जन्म हुआ जो न तो पूरी तरह मानव था और ना ही पूरी तरह असुर था. उसे शिवजी ने आदेश दिया कि वो राहु को खा जाएं लेकिन जब राहु को अपनी भूल समझ में आ गई तो उसने भगवान शिव से क्षमा मांग ली जिस पर शिवजी ने उस जीव को पिर से आदेश दिया कि वो राहु को न खाएं. इसके बाद भयानक जीव ने महादेव से कहा कि मेरा जन्म खाने के लिए हुआ है, उसने प्रश्न किया कि मैं अब किसे खाउं? शिवजी ने उत्तर दिया कि तुम स्वयं को खा जाओं. शिवजी के इस आदेश पर वह जीव अपने पूरे शरीर को खा गया और उसने शिवजी से फिर पूछा कि अब क्या खाउं, इस पर शिवजी उससे प्रसन्न हुए और उसे कीर्तिमुख नाम दे दिया. बाद में महादेव ने उसे अपना सबसे प्रिय गण बनाया.

घर के लिए अति शुभ कीर्तिमुख

कीर्तमुख वैभव के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा. महादेव ने उसे वरदान दिया कि तुम हर किसी का लालच, उसका छल, कपट और उसकी गलत भावनाओं को खा जाओगे. यही कारण है कि कीर्तिमुख की आकृति हमें घर मंदिर आदि कई जगहों पर टंगी दिखती है क्योकि ज्यादातर मंदिरों और घरों में दिखाई देती है. इसे नजर बट्टू की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिससे घर में नकारात्मक उर्जा का वास कभी नहीं होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: साल में एक बार खिलने वाले इस दिव्य फूल से घर का वास्तु करें ठीक, मां लक्ष्मी कृपा कर बरसाएंगी धन!

और पढ़ें- Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी बप्पा को ला रहे हैं घर, जान लें गणपति स्थापना से जुड़े ये जरूरी नियम!

और पढ़ें- Premanand Ji Maharaj: क्या बिस्तर पर बैठकर नाम जप करना सही? प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में क्या सुझाया