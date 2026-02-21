कौन हैं देवताओं के सेनापति जिनके जन्म के लिए कामदेव को त्यागना पड़ा शरीर? जानें पूरी कथा

Story Of The Birth Of Lord Kartikeya: हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का वर्णन किया गया है. भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा अति रोचक है. भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति कहे गए हैं. दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को भगवान मुरुगन, स्कंद और भगवान सुब्रमण्यम के रूप में जाना जाता है. जिनकी पूजा आराधना से जीवन में सुख बना रहता है. आइए इस कड़ी में जानें कि भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ.

कार्तिकेय जी की जन्म कथा

कथा है कि माता सती के देह त्याग के बाद महादेव तपस्या में लीन हो गए और दूसरी तरफ राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर संसार में जीवों को परेशान करने लगा. दरअसल तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा की केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही उसका वध हो, अन्याथा कोई और उसे न मार सके. इस वरदान को मांगने के पीछे तारकासुर की सोच ये थी कि शिव जी तो तपस्या कर रहे हैं तो उन्हें पुत्र तो हो ही नहीं सकता है. फिर क्या था तारकासुर ने सबका जीवन तहर नहस करना शुरू किया. अब देवताओं को चिंता हुई कि कैसे तारकासुर का अंत किया जाए.

कामदेव को त्यागना पड़ा शरीर

देवता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्यों न शिव जी और पार्वती जी का विवाह करा दिया जाए. लेकिन ध्यान में लीन में महादेव से आखिर कैसे तपस्या कर रहीं पार्वती जी से कराया जाएं. दरअसल, पार्वती जी तपस्या कर रहीं थी ताकि उन्हें पति रूप में शिव जी प्राप्त हो सकें. दूसरी ओर देवताओं के कहने पर शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव ने प्रयास तो किया लेकिन जैसे ही शिव जी का ध्यान भंग हुआ वैसे ही उन्होंने असीम क्रोध से भरकर अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर डाला. इस तरह कामदेव को शरीर त्यागना पड़ा.

इस तरह भगवान कार्तिकेय जन्में

हालांकि, कामदेव का त्यागना व्यर्थ नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही महादेव ध्यान से जागे वैसे ही देवताओं ने तारकासुर की समस्या के बारे में बताई. महादेव ने सभी देवताओं की बात सुनी और शुभ मुहूर्त में मां पार्वती के साथ विवाह किया. भगवान शिव और मां पार्वती के तेज से एक शक्ति पुंज निकला जिसे आगे जलकर 6 कृतिकाओं ने पाला. इन्हीं कृतिकाओं के द्वारा पाले गए छह मुख वाले बालक ही कार्तिकेय भगवान हुए. जो केवल 6 साल में ही एक वीर योद्धा बन चुके थे. भगवान कार्तिकेय ने देवताओं का नेतृत्व किया और अपने सेना लेकर तारकासुर से यु्द्ध किया और तारकासुर का वध किया. इस तरह कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने और इसी रूप में कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है.

