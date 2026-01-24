Pauranik Katha: जब पवनपुत्र हनुमान ने रखा महाशिवरात्रि का व्रत, जानें शिव और उनके प्रिय भक्त का यह दुर्लभ किस्सा!

Advertisement
Hanumanji Pauranik Katha: महाशिवरात्रि का पावन त्योहार आने वाला है. इस व्रत के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार हनुमानजी ने भी इसे रखा था. आइए जानते हैं कि आखिर रुद्रावतार हनुमान जी ने महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:00 PM IST
Pauranik katha: महाशिवरात्रि की महिमा अपरम्पार है. यह वह पावन रात्रि है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है. शिव पुराण के अनुसार, इस दिन किया गया व्रत, जलाभिषेक और रात्रि जागरण भक्तों को भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाकर सुख-समृद्धि का वरदान देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार, संकटमोचन हनुमान जी ने भी एक बार महाशिवरात्रि का कठिन व्रत किया था? अधिकांश लोग महाशिवरात्रि से जुड़ी इस अलौकिक कथा से अनजान हैं. ऐसे में अगर आप भी महाशिवरात्रि से जुड़ी इस पौराणिक कथा से अनजान हैं, तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि और हनुमान जी से जुड़ी उस दिलचस्प कथा के बारे में.

जब हनुमान जी पहुंचे महादेव की शरण में

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भक्ति और सेवा के प्रतिमान हनुमान जी ने एक बार अपनी अनन्य शिव भक्ति को प्रकट करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प लि. वे पूजा-अर्चना के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए. हालांकि, हनुमान जी जानते थे कि वे खुद महादेव के ही अंश हैं, फिर भी एक आदर्श भक्त की भांति उन्होंने पूर्ण विधि-विधान से शिवलिंग का पूजन किया. हनुमान जी ने पूरे दिन निराहार रहकर उपवास किया और रात्रि भर जागकर शिव तांडव स्तोत्र का मधुर गान किया. उन्होंने गंगाजल, दुग्ध और बेलपत्र से महादेव का रुद्राभिषेक किया. उनकी इस निस्वार्थ और प्रगाढ़ भक्ति को देखकर स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए.

हनुमान जी का परोपकारी वरदान

भगवान शिव ने प्रकट होकर मुस्कुराते हुए कहा- "हे पवनपुत्र! तुम तो साक्षात मेरे ही स्वरूप हो, फिर इस कठिन तपस्या का क्या प्रयोजन? मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है?" तब हनुमान जी ने खुद के लिए कुछ न मांगकर समस्त मानव जाति के लिए वरदान मांगा. उन्होंने करबद्ध प्रार्थना की- "हे प्रभु! मेरी बस यही इच्छा है कि जो भी भक्त महाशिवरात्रि की इस महानिशा में सच्चे मन से आपकी आराधना करे, उसके जीवन के समस्त संताप और संकट दूर हो जाएं. आपकी कृपा का हाथ सदैव उसके सिर पर रहे." भगवान शिव अपने प्रिय भक्त की इस निस्वार्थ भावना से गदगद हो गए और बोले- "तथास्तु! जो भी भक्त इस दिन व्रत रखेगा और रात्रि जागरण कर मेरा पूजन करेगा, उसे न सिर्फ मेरी कृपा मिलेगी, बल्कि जीवन की समस्त सिद्धियां भी प्राप्त होंगी."

महाशिवरात्रि पर शिव-हनुमान पूजा का महत्व

महाशिवरात्रि पर महादेव के साथ हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है. इससे भक्तों को दोगुना फल प्राप्त होता है. शिवजी की पूजा से जहां मानसिक शांति मिलती है, वहीं हनुमान जी की आराधना से साहस, आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति में वृद्धि होती है. इसलिए इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल अर्पित करें. साथ ही, हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और गुड़-चने का भोग लगाएं. इसके अलावा पूजन के दौरान "ॐ नमः शिवाय" और "ॐ हनुमते नमः" का जाप करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

